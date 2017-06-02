Роман Бабаев: Мариу Фернандес стоит дороже 20 миллионов евро

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НИКТО ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ ШТРАФОВАТЬ ВАСИНА

— Сезон-2016/17 — самый тяжелый за время вашей работы гендиректором?

— Не сказал бы. Случались и более сложные ситуации. В частности, вспоминается «переходный сезон», когда мы в последнем туре, проиграв «Рубину», упустили серебро и не попали в Лигу чемпионов. Было очень обидно. Если помните, долгое время та команда вообще шла на первом месте.

Хотя в этом сезоне действительно хватало потрясений. Это и ситуация с Романом Еременко, и уход Леонида Викторовича Слуцкого. Такие удары бесследно для команды не проходят. Тем ценнее, что в итоге мы заняли достойное место. По крайней мере не посыпались.

— Ключевой момент сезона для ЦСКА?

— Со знаком «минус» — конечно, уход Слуцкого. Он на протяжении длительного времени тренировал команду, создавал ее. Как правило, когда главный тренер покидает пост, для коллектива это всегда стресс. На второе место поставлю дисквалификацию Еременко. Ключевой игрок, такая потеря… Больная тема.

Если говорить про худший матч — это весеннее дерби со «Спартаком». Если в первом круге результат объективен — «Спартак» тогда действительно играл сильнее и победил заслуженно, то во втором встреча складывалась для нас неплохо, возникали моменты. Но после перерыва из-за кошмарного пропущенного мяча пришлось оголить тылы. Тот гол надломил нас: ребят, что называется, «накрыло». Обидное поражение… И мы де-факто распрощались с надеждами на золото.

— Как Виктор Васин, допустивший роковую ошибку, объяснил свои действия? Это ведь было уму непостижимо.

— Самое последнее в такой ситуации — пытаться кого-то обвинить. Абсолютно очевидно, что произошла маленькая трагедия, нелепое стечение обстоятельств. Да и сам Виктор, уверен, не сможет ответить на этот вопрос. Его просто «перемкнуло» в конкретную долю секунды. Наверное, хотел сыграть максимально эффективно для команды — не просто выбить, а еще и сохранить мяч. Хотя все мы понимаем, что в десяти случаях из десяти защитник в таких ситуациях должен выносить.

Но ни у кого не возникло даже намека на желание спустить всех собак на Васина. Все, безусловно, расстроились, но мы одна команда. Ошибся один, но мы вместе переносим эту боль.

— В некоторых клубах за грубое нарушение игровой дисциплины предусмотрены штрафы. В ЦСКА такое практикуется?

— У нас есть система штрафов, но она не касается подобных ситуаций. Человек допустил роковую ошибку. Больше всех переживал, поверьте, сам Васин. В данном случае абсолютно неприемлемо накладывать на него какие-то дополнительные материальные санкции.

В ТАБЛИЦЕ БЮДЖЕТОВ ЦСКА ДАЖЕ НЕ ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ

— Когда ЦСКА финишировал вторым, у вас осталось ощущение маленькой победы? Все-таки снова перегнали «Зенит», попали в Лигу чемпионов.

— Да, было ощущение удовлетворенности от конечного результата. Но не могу сказать, что все безмерно счастливы.

Цитата ЦСКА всех — и прежде всего самих себя — приучил к тому, что для нас существует только первое место.

Однако в спорте невозможно все время находиться на вершине. И все-таки, наверное, не стоит забывать, что на протяжении 16 лет команда только один раз осталась без медалей. Мы гордимся этим достижением. А за последние шесть сезонов лишь однажды заняли третье место. Только первые или вторые.

Нынешнее серебро — хороший результат с учетом факторов, которые я уже озвучил. Кроме того, Дзагоев, наш системообразующий футболист, из-за травм пропустил больше половины чемпионата. На определенном этапе мы даже сохраняли шансы на золото. Но в условиях высочайшей конкуренции, в том числе финансовой, очень непросто становиться чемпионом каждый год.

— В турнирной таблице ЦСКА второй. А в таблице бюджетов РФПЛ?

— У меня нет информации по всем клубам топ-8. Но думаю, что ЦСКА даже в пятерку не попадает. Наверное, мы где-то шестые.

— Кто богаче?

— «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Локомотив» (как мы поняли, Бабаев просто перечисляет, не в порядке убывания. — Прим. «СЭ»). Вы можете посмотреть на наши трансферы последних двух сезонов, и многое станет ясно. Их было немного. И все не превышали больше миллиона евро. Хотя и миллион-то — сумма достаточно умозрительная (улыбается). Допустим, купили Страндберга за 300 тысяч. Ионов — аренда, Оланаре, Натхо — свободные агенты. Пожалуй, только Еременко — исключение из правил. Он тоже пришел в статусе свободного агента, но потом мы подписали мировое соглашение с «Рубином» и заплатили определенную сумму.

ИЩЕМ ИГРОКА В ЗАЩИТУ И В НАПАДЕНИЕ

— Летом ЦСКА купит кого-нибудь дороже миллиона евро?

— Не готов сейчас сказать. Работа ведется. Нам однозначно нужно укрепить команду с учетом того, что предстоит выступать в отборе Лиги чемпионов. Наша селекция будет зависеть от многих факторов.

— Какие позиции нужно усилить?

— В идеале — две. Пока без конкретики. Ищем игрока в защиту и в нападение.

— Приобретение Оланаре — ошибка?

— Пока рано так говорить. Он не так часто выходил на поле из-за последствий травмы. Оланаре почти год находился вне футбола, что не могло не сказаться на качестве игры. Причем проблемы связаны не с прооперированным коленом, а с другим.

— Поясните.

— Так называемая компенсаторика. Нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи делают все возможное. Когда Оланаре здоров — это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня также важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят: Аарон — квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров.

— Может, стоило взять Оланаре в аренду до конца сезона, а не подписывать полноценный контракт?

— В первый раз мы так и сделали. Сейчас китайцы на это уже не пошли бы. В противном случае им пришлось бы продлевать контракт с нигерийцем как минимум на год. К слову, сам футболист дал понять, что не хочет выступать в этой стране. В итоге пришел к нам абсолютно бесплатно, ЦСКА не пришлось платить за аренду. Очень надеюсь, что у него все в нашей команде получится. Предпосылки есть.

В ЧЕМ-ТО ВИТИНЬЮ ДАЖЕ ПОСИЛЬНЕЕ ВАГНЕРА

— Во второй половине весны все восхищались игрой Витинью. Он действительно может стать новым Вагнером?

— Сравнение слишком преждевременное. Достижения Вагнера в ближайшей перспективе побить нереально. Голы, передачи, количество матчей, трофеи. Однако именно со спортивной точки зрения Витинью может конкурировать с Вагнером. У него есть все данные. Возможно, в каких-то компонентах Витинью даже посильнее.

— В каких?

— В частности, удар с дальней дистанции с обеих ног. Витинью сделал большой шаг вперед по сравнению со своим первым приходом в клуб. Если будет продолжать в том же духе, может в следующем сезоне замахнуться на звание лучшего игрока чемпионата. У нас сейчас мало исполнителей такого калибра. Ни для кого не секрет, что уровень РФПЛ немного упал после отъезда Вагнера, Думбья, Халка, Витселя. Очень хочется, чтобы Витинью занял вакантное место.

— Витинью сильнее Промеса?

— На данный момент — нет. Но Витинью меньше играет в России. Потенциал у него огромный. Таких футболистов у нас мало — он на поле творит.

— А правда, что летом могли взять в аренду у «Монако» не Траоре, а Вагнера?

— В сослагательном наклонении обсудить, конечно, можно. Но на тот период это было крайне сложно осуществимо. Во-первых, по бюджету сделка по Траоре обходилась дешевле. Во-вторых, мы очень любим Вагнера, безмерно ему благодарны, но нам казалось, что в четвертый раз повторить ту же самую комбинацию будет очень тяжело. В-третьих, знали, что у Вагнера имелось очень щедрое предложение из Турции. Было бы неправильно уговаривать его приехать в ЦСКА на меньшую зарплату, не будучи уверенными, что ему гарантировано место в составе.

— И все же, Траоре — ошибка?

Цитата — Сложно не согласиться с представителем нападающего, Дмитрием Селюком: статистика — вещь упрямая, на каком-то этапе Ласина являлся лучшим бомбардиром команды, как ни парадоксально. Но мы, конечно, рассчитывали на большее.

— Селюк недавно изрек: «Витинью догнал Траоре по количеству голов, однако обошелся ЦСКА в 9 миллионов, а Ласина достался бесплатно». Вас не раздражали его постоянные заявления?

— За годы работы я уже привык к подобным вещам. Наверное, это составляющая часть деятельности агента. В том числе и так они должны отстаивать интересы своих игроков. Главное — не перегибать палку, не переходить на оскорбления. Ничего подобного в этом комментарии Селюка нет.

ТОШИЧ МОЖЕТ ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ В АЗИИ

— Тошич покидает ЦСКА?

— Ситуация непростая. Зоран принес огромную пользу, с лихвой отработал свой контракт. Его заслуга есть во всех трофеях армейцев последних лет. Забивал очень важные голы, в том числе и один из чемпионских («Локомотиву» в мае 2014 года. — Прим. «СЭ»).

— А в чем сложность?

— У Зорана есть возможность за последние годы карьеры заработать хорошие деньги. Понятно, что речь идет об Азии, об арабских странах. С другой стороны, может остаться, но на немного других условиях. Непростой выбор. Мы абсолютно открыто общаемся. Нет ни единого намека на какое-то напряжение. При любых раскладах останемся друзьями. Двери нашего клуба для Зорана всегда будут открыты.

— Когда все решится?

— Думаю, в течение этой недели. Тем или иным образом.

— Правильно понимаем, что Тошичу предложили пойти на понижение?

— Не хочу разглашать конфиденциальные детали контракта. Но предполагается несколько другая система оплаты труда. Нужно понимать, что все мы не молодеем. То есть здесь все довольно объективно.

— На какой срок готовы продлить с ним контракт?

— Больше года в данных случаях не предлагаем. Стандартная история.

НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО ЕРЕМЕНКО ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ В ЦСКА

— Договор Еременко с ЦСКА продолжает действовать?

— Только де-юре. Соглашение заканчивается 30 июня.

— Когда закончится дисквалификация, вы исключаете вариант, при котором он может вернуться в ЦСКА? Ведь Еременко подставил не только себя, но и команду…

— Роман действительно совершил очень серьезную ошибку. Подвел и себя, и товарищей по команде, и клуб в целом. Однако делать категоричные выводы и не допускать того, что Еременко еще к нам вернется, я бы сейчас не стал. Если он будет в хорошей спортивной форме и будет нам нужен, если условия сотрудничества устроят обе стороны, не исключаю, что Еременко вновь может оказаться в ЦСКА.

— Даже после двухлетней паузы?!

Цитата — Судя по всему, срок дисквалификации не удастся существенно снизить. Значит, Еременко надолго остался без футбола и даже не имеет права тренироваться с командой. От всей души желаю ему терпения и удачи.

Но вернуться в такой ситуации в футбол — сродни подвигу. Проще это сделать даже после разрыва передней связки!

— Еременко психологически не сломался?

— Он ясно дал понять, что нацелен на возвращение. Поддерживает себя в форме. Рук не опустил, не потерял себя. Молодец. У него появилась возможность гораздо больше времени уделять семье. Нужно отдать должное его родственникам, они очень правильно себя ведут. И родители, и супруга, и старший брат, и друзья, что называется, не дают ему расслабиться.

ПОСЛАЛИ СНИМКИ МРТ ДЗАГОЕВА ВО ВСЕ ВЕДУЩИЕ КЛИНИКИ…

— Постоянные травмы Дзагоева — едва ли не главная проблема ЦСКА. Что вообще с ним происходит?

— Если бы я знал ответ на ваш вопрос… Сейчас мы чуть ли не космические технологии применяем, чтобы разобраться. Во все ведущие клиники отправили снимки МРТ, УЗИ, материалы. Есть надежда, что поймем в ближайшее время именно причину травм. Потому что сейчас вынуждены бороться с последствиями. То есть лечили Алана, но не могли понять, что все-таки происходит. Была масса версий. И генетика, и особенность скелета.

— Уникальный случай?

— Нет. Не мы одни сталкиваемся с подобной проблемой. У всех перед глазами пример Бэйла в «Реале». К сожалению, мышечные травмы иногда вот таким образом себя проявляют… Не хочу забегать вперед, но один из специалистов высказал интересное предположение. Если оно окажется верным, возможно, проблему наконец-то удастся решить.

— Как тут не вспомнить Думбья.

— Совершенно верно. Сейду тоже долго мучился с травмой бедра. На определенном этапе ему пришлось пройти все мыслимые и немыслимые диагностики и анализы. Вплоть до того, что вылечили зубы.

— Ничего себе!

— Да. Выяснилось, что кариес влияет на структуру мышечных волокон. И ведь после того, как он вылечил зубы и прошел определенные процедуры, длительное время играл без травм! Надеюсь, что и Дзагоев скоро вернется в строй.

У ЦСКА НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К СБОРНОЙ ПО ТРАВМЕ АЛАНА

— У ЦСКА есть претензии к медицинскому штабу сборной? Ведь клуб рекомендовал, чтобы Дзагоев не играл в контрольном матче с Бельгией. Однако его выпустили на поле, он получил травму на 16-й минуте и не помог клубу в концовке чемпионата.

— Здесь сложно обвинить тренерский и медицинский штаб национальной команды. Они исходили из текущей ситуации. Алан, во-первых, чувствовал себя великолепно, не жаловался на боль. Либо, может быть, немного скрывал что-то, желая помочь сборной.

Цитата Дзагоев — из той категории спортсменов, которые готовы выйти на поле даже на одной ноге.

Да и все данные МРТ говорили о том, что травмы перед матчем с Бельгией не было. Так что не считаю, что кто-то допустил ошибку.

— Но ведь доктора ЦСКА рекомендовали Дзагоеву не играть. Получается, он ослушался?

— Наши врачи действительно выступали против его участия. Считали, существовал риск рецидива. Но здесь, наверное, применимо выражение: «Нельзя быть немножко беременной». Ты либо травмирован, либо здоров. Если здоров, значит, тренер вправе на тебя рассчитывать. А на тот момент Дзагоев ни на что не жаловался. Он принял такое решение. Станислав Саламович сам подходил к нему и спрашивал: «Ты уверен в себе, не чувствуешь никакого дискомфорта»? Дзагоев однозначно ответил, что готов играть. К сожалению, сыграл недолго….

— Клуб потом никак не наказал футболиста?

— Как я уже сказал, риск рецидива существовал, но запрещать ему выходить на поле было бы неправильно с нашей стороны. Тогда вообще не следовало направлять футболиста в сборную. Последнее слово было за Дзагоевым. Он сделал выбор, и винить его нельзя.

— Он действительно мог сыграть в дерби со «Спартаком»? После матча Денис Глушаков назвал включение Дзагоева в стартовый состав спектаклем.

— Никакого спектакля не было. Планировалось, что Дзагоев выйдет на поле. Лично разговаривал с Аланом. Он сказал, что готов. Мы не прибегали ни к какой запугивающей акции. Просто на разминке Дзагоев опять почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра.

МАРИУ ИСПЫТЫВАЛ ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА, ДЫШАЛ РТОМ. КАК НЕ ПАДАЛ В ОБМОРОК?!

— Проясните, пожалуйста, ситуацию с Мариу Фернандесом. Мы слышали, что в национальной команде не слишком довольны тем, что футболист улетел на операцию. На него рассчитывали. Станислав Черчесов чуть ли не в прямом эфире на телешоу узнал, что ваш защитник не приедет в сборную.

— Разделяю разочарование Станислава Саламовича. Но хочу подчеркнуть: здесь не было попытки кого-то ввести в заблуждение или обмануть. Мы искренне надеялись, что Мариу удастся обойтись без операции. Ведь после хирургического вмешательства он пропустит не только Кубок конфедераций. К работе с ЦСКА Фернандес сможет приступить только к середине сборов! Мы потеряли игрока на довольно важный отрезок. Есть вероятность, что Мариу не поможет нам в первом раунде квалификации Лиги чемпионов — ему же еще придется набирать форму.

Всеми правдами и неправдами пытались избежать операции. Постоянно отправляли свежие снимки в Бразилию лечащему врачу, который делал ему уже три операции на нос. Мариу — бедолага, намучился со своим носом….

Накануне 30-го тура, когда отправили очередной снимок, врач категорически настоял на операции. По словам доктора, он все это время играл в условиях дефицита кислорода….

— Как это?

— Футболист вынужден был дышать ртом. Нос полноценно не функционировал. А с учетом того сумасшедшего объема работы, который он выполняет (постоянно «утюжит» бровку туда-сюда), врач удивлялся, как у него хватало сил и почему он вообще не падал в обморок! В итоге доктор пришел к выводу, что никаких улучшений не видно и просто необходимо лечь под нож.

— Почему операцию провели именно в конце мая?

— Мариу оперировал очень квалифицированный специалист, у которого все дни расписаны. Он озвучил возможные даты. Поверьте, клуб расстроился не меньше, чем тренерский штаб сборной.

АКИНФЕЕВ СЕЙЧАС ИГРАЕТ НА УКОЛАХ

— Как воспринял ситуацию сам Фернандес?

— Он нас удивил. Мариу сказал: «Не могу не поехать в сборную!» Для него это дело чести и принципа. Он уже тренировался с национальной командой, общался с коллективом. Мариу переживал сейчас больше всех и даже предложил, что еще один сезон может провести без операции. Но мы понимали: это авантюра. Наверное, со своей стороны клуб мог заранее предупредить сборную о вероятности операции Мариу. Но мы не хотели никого заранее пугать. Посчитали, это будет выглядеть еще более странным. Ждали окончательного вердикта врача. И получили то, что получили.

— Нет опасений, что Мариу из мести перестанут вызывать в сборную?

— Я очень надеюсь, что все правильно восприняли ситуацию.

Цитата Уж кого-кого, а ЦСКА точно не приходится обвинять в том, что мы игнорируем интересы сборной.

На протяжении длительного времени даже больные, хромые — но ездили, помогали. И братья Березуцкие, и Игнашевич, и Дзагоев, и Акинфеев. Игорь и сейчас играет на уколах.

— Почему?

— Травму пятки, которую он получил в матче с «Амкаром», до конца так и не удалось залечить. Тем не менее Игорь сказал, что в любом случае должен быть в сборной. Мы никогда не мешали интересам национальной команды, но в ситуации с Мариу футболист должен был перенести операцию. Надеюсь, Фернандес еще принесет пользу сборной.

«СПАРТАК» НЕ ОБРАЩАЛСЯ К НАМ ПО ФЕРНАНДЕСУ

— Верна ли информация, что в ближайшее время ЦСКА продлит контракт с Фернандесом?

— Да. Ведутся переговоры. Думаю, переподпишем соглашение еще до начала сезона. Хотя нынешний контракт долгосрочный, мы по обоюдному согласию решили продлить сотрудничество. Сам Мариу двумя руками «за». Нет никаких перегибов по условиям. Игрок связывает свое ближайшее будущее с ЦСКА, Россией, национальной сборной.

— Вас не пугали разговоры о том, что Фернандес может перейти в «Спартак»?

— За годы работы привык к подобным разговорам и слухам. Если 10 процентов из них оказывается правдой, уже хорошо.

— От «Спартака» приходил официальный запрос по Фернандесу?

— Нет.

— А теоретически возможен переход игрока ЦСКА в «Спартак»?

— Теоретически никогда не говори «никогда». Но даже не представляю, что такое произойдет на практике. По крайней мере если речь идет о футболистах, которые длительное время находятся в команде. Сложно вообразить, что кто-то из россиян может сменить ЦСКА на «Спартак».

ПЕРЕХОД ИЗ ЦСКА В «ЗЕНИТ» ВОЗМОЖЕН

— В футбольном мире есть убеждение, что между ЦСКА и «Зенитом» действует некий «пакт о ненападении». Вы не берете игроков у них, они — у вас. Сейчас переход армейца в «Зенит» возможен?

— Возможен. Речь же не идет о запрете трансферов между нашими клубами. Имелось в виду, что мы с уважением относимся друг к другу. Например, если у футболиста истекает срок контракта, уверен, что ни мы, ни «Зенит» не будут использовать ситуацию в своих целях. Тогда как некоторые клубы, не чураясь любых методов, начинают оказывать давление на игроков, обещая им золотые горы и зачастую вводя в заблуждение. ЦСКА и «Зенит» в такие игры не играют. Если есть интерес к определенному футболисту, то два первых лица встречаются и решают вопрос.

— Сергей Фурсенко в интервью «СЭ» заявил, что «Зенит» будет вести «агрессивную трансферную политику». Нет ощущения, что целью могут стать игроки вашей команды? В частности, Головин, Дзагоев, тот же Мариу.

— Просто не совсем понимаю, как это может нам угрожать. Все ребята — на действующих контрактах. Понятно, что за них предусмотрены очень существенные трансферные суммы. Мы защищены контрактами и регламентирующими документами.

— Когда на футбольном рынке обсуждается фигура Фернандеса, обычно называется цифра в 20 миллионов евро. Он действительно столько стоит?

Цитата — 20 миллионов? Нет! Мы считаем, Мариу стоит дороже. Конечно, не ставим цель его продать, но очевидно, что Фернандес — один из лучших футболистов нашего чемпионата.

На мой взгляд, он вполне способен заиграть в ведущих европейских командах уже в ближайшие годы. Очень важно, что Фернандес не сбавляет обороты, идет по нарастающей. Через сезон-другой можем получить предложение от сильного европейского клуба.

— Почему до сих пор таких предложений не было?

— К сожалению, российский футбол немного себя дискредитировал в глазах европейцев. По большому счету, кроме Аршавина (да и то на начальной стадии), за рубежом у нас в последние годы никто толком не заиграл… Да и результаты клубов РФПЛ в еврокубках и выступление сборной не убеждают. Зарубежные коллеги мне рассказывали, что если бы Муса постоянно выходил на поле даже не в АПЛ, а в чемпионшипе и демонстрировал примерно такой же футбол, как в ЦСКА, то стоил бы в два раза дороже. Потому что это уже знак качества: «нападающий прошел испытание английским футболом».

— А российский футбол — знак…

— Наш футбол, положа руку на сердце, сейчас особо не котируется. Поэтому иностранные клубы с большой осторожностью приглашают игроков из России. Слишком много было разочарований… Ситуация с Мусой косвенно подтверждает тенденцию. Трансфер возможен, только если на длительном этапе футболист будет демонстрировать стабильную игру, особенно в еврокубках.

Мариу — пожалуй, один из основных кандидатов в РФПЛ на отъезд в сильный европейский клуб. Есть еще в принципе и Витинью, который здорово смотрелся весной. Уже пошли разные разговоры. Речь, прежде всего, идет об Азии, арабских странах.

— Как у Мариу обстоят дела с русским языком? Вы лично ему не говорите, что пора бы ускорить процесс, раз уж его вызывают в сборную?

— В его контракте прописано: Мариу обязан учить русский зык. Пока, конечно, мы не прибегали к санкциям. Но если в ближайшее время не будет никакого прогресса, может быть, даже придется наказать рублем.

— Прогресса нет?

— По крайней мере он старается. Почти все понимает, но есть психологический барьер — Мариу пока стесняется говорить по-русски. Надеюсь, что к концу года начнет изъясняться на теперь уже родном языке (улыбается).

БАЗЕЛЮК — НЕ ПЛОХОЙ, ПРОСТО ЧАЛОВ И ГОЛОВИН — ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

— Головин и Чалов по менталитету, отношению к делу сильно отличаются от Базелюка, про которого многие уже позабыли?

— А я вам готов напомнить про Базелюка. У нас много обращений по поводу Кости, в том числе от команд РФПЛ, которые хотят взять его в аренду. Он провел неплохой отрезок карьеры в Португалии.

Нельзя обвинять Базелюка в том, что он такой или сякой. Просто Саша и Федя — это скорее исключения из правила. Трудяги, у них работа на первом месте, а развлечения отходят на второй и даже третий план. Да и объективно по уровню мастерства и таланта Головин и Чалов посильнее Базелюка, хотя и Костя обладает сильными качествами.

— ЦСКА покинули Ионов, Чепчугов, Панченко. Кто-то еще может уйти?

— Не вернутся ребята, находящиеся в аренде: Ткачев, Базелюк, А вот Чернов и Макаров по решению Виктора Гончаренко пройдут сбор с основной командой, после чего примем решение.

— Когда отдавали Панченко в аренду в «Динамо», не было возможности взять взамен не Ионова, а Зобнина?

— Мы действительно тогда смотрели на этого игрока. Талантливый парень, вопросов нет. Но на тот момент он уже достиг договоренности со «Спартаком». И опять же, финансовый фактор сыграл свою роль.

— У него была фиксированная сумма отступных — три миллиона евро, верно?

— Да.

— Решение «Динамо» выкупить контракт Панченко стало для вас неожиданностью? Все-таки появлялась информация о финансовых проблемах бело-голубых…

— Со спортивной точки зрения было очевидно, что Кирилл — ключевой игрок «Динамо» и бело-голубые не захотят с ним расставаться. Порой звучит критика: мол, почему не вернули Панченко. Но на эмоциях все очень быстро забыли, что этот футболист уже довольно долго был в ЦСКА. Так порой складывается, что один футболист по-разному себя проявляет в разных командах.

— Будете брать второго вратаря вместо Чепчугова?

— Во-первых, Помазун неплохо себя проявляет и обещает вырасти в классного вратаря. Другое дело — пока ему не хватает опыта. Приедет на просмотр вратарь из нальчикского «Спартака» (Антипов. — Прим. «СЭ»). Но если не удастся сейчас найти железного «второго номера», не расстроимся.

— Почему ушел Чепчугов?

— Обоюдное решение. Сереже не 25 и даже не 30 — если и начинать играть, то сейчас. Думаю, с трудоустройством у Сергея вообще не возникнет никаких проблем. Он мог бы играть в основе двух третей команд премьер-лиги, и мы поможем ему найти клуб.

— ЦСКА ведет переговоры с Рыбусом?

— Нет. Бесспорно, хороший футболист, но контактов ни с агентом, ни с «Лионом» не было.

— Сейчас на рынок выходит Миранчук, который не продлил контракт с «Локомотивом». Его зовут в «Зенит», «Спартак», «Краснодар». ЦСКА тоже в гонке?

— Нет. Считаю, что Головин не слабее Миранчука. Если не сильнее.

В ЦСКА ИСКЛЮЧЕНО ПРИГЛАШЕНИЕ МАНЧИНИ

— Остаются ли в клубе Овчинников и Онопко? Может ли кто-то новый войти в тренерский штаб?

— Они остаются. Пополнений не планируется.

— Согласны, что назначение Гончаренко — это стопроцентное попадание?

Цитата — Далекоидущие выводы делать рано, но мы очень довольны работой Виктора Михайловича.

Изначально понимали, чего можно ждать от этого сотрудничества. На тот момент Гончаренко был для нас оптимальным вариантом. В ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини. Мы не ведем, как вы сказали, агрессивную трансферную политику (улыбается). Делаем ставку на молодых игроков и своих воспитанников.

Поэтому в свое время предусмотрели определенные условия возвращения Гончаренко из «Уфы». Хотя тогда еще не знали, покинет ли ЦСКА Слуцкий. Но очевидно, что специалисты уровня Виктора Михайловича на дороге не валяются. Даже странно, что долгое время большие российские клубы не обращали на него внимания.

— Три главных достоинства Гончаренко?

— Профессионал до мозга костей. Трудоголик. Очень справедливый человек.

СЛУЦКИЙ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ ЛУЧШЕ КОНТЕ

— Роман Юрьевич, когда уже Слуцкий, наконец, возглавит английский клуб?

— Регулярно общаемся с Леонидом Викторовичем. Скучаем. Ребята тоже поддерживают связь. Он родной человек для клуба и команды.

Очень рады, что Слуцкий не пошел легким путем и в очередной раз показал, что является нестандартным человеком, личностью. Он не разменивается на другие варианты, хотя, уверен, они есть. В том числе из России. Надеюсь, в ближайшее время Леонид Викторович получит работу в Англии. Это станет настоящим прорывом для всего российского футбола.

Поражает, что буквально за полтора-два месяца выучил английский язык так, что ему может позавидовать любой специалист в клубе, кто отвечает за международные отношения. Включая меня!

— Не верили, что так быстро можно освоить другой язык?

— Признаюсь, относился скептически. Слуцкий не учил язык в школе. Но Леонид Викторович сделал невозможное. Думаю, многие иностранцы в АПЛ, включая Антонио Конте, знают английский хуже!

БУДЕМ РАБОТАТЬ НАД ПОВЫШЕНИЕМ ПОСЕЩАЕМОСТИ

— Наш самый неприятный вопрос — о посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?

— Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет «биток». Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона.

— На какую цифру вы рассчитывали?

— Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со «Спартаком» мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест — ВИП-ложи.

Цитата Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож.

Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи — отдельно, обычные места — отдельно.

— Что собираетесь предпринять для повышения посещаемости?

— Не будем повышать цены на следующий сезон. Активнее станем коммуницировать с болельщиками. Заработает в полной мере программа лояльности. Думаю, решится известная проблема с камерой хранения, чтобы люди не тратили столько времени. Улучшится качество кейтеринга. Откроется станция метро «ЦСКА» в непосредственной близости от арены.

Но все равно на первом месте стоит желание болельщика. Никто не заставит человека встать с дивана и пойти на стадион. Очень обидно, потому что команда в последнее время является самой титулованной в России. Почему-то зрители идут на стадионы с не очень большим желанием.

Рук не опускаем, дальше работаем. Видимо, где-то пока недорабатываем в плане предоставления услуг. Мы признательны тем, кто ходит к нам и в холод, и в жару. 15 тысяч — не самый выдающийся результат, но фанаты все равно нас поддерживают, гонят вперед. Все футболисты признали, что с переездом на новый стадион три-четыре матча выиграли именно благодаря поддержке трибун. На стадионе потрясающая атмосфера, такая, что называется, «олдскульная» — трибуны расположены рядом с полем. Кстати, недавно разговаривал с одним маркетологом, и он меня просто ошарашил!

— Чем?

— Сказал, что с любого места нашего стадиона шикарный обзор, а делать этого, по его словам, нельзя было ни в коем случае. Объяснил: надо, чтобы обзор зависел от цены на место, тогда бы спрос на дорогие места был выше. Как говорится, век живи — век учись.

— Сколько ВИП-лож продано на «ВЭБ-Арене»?

— Ложи заполнены где-то на 25 процентов. В следующем сезоне планируем существенно снизить цены.

— Не переборщили, сделав на стадионе свыше 120 лож?

— Когда стадион проектировался в 2007 году, немецкие архитекторы выбрали такую концепцию. Сейчас мы, конечно, понимаем, что они, видимо, исходили из опыта своей страны. Получается, допустили некоторую неточность в экономических ожиданиях. Однако уверен: если бы не кризис в стране, посещаемость была бы выше. Понятно, что, когда ты видишь цену на ВИП-ложу на весь сезон, она кажется слишком высокой. Но если разделить ее на количество матчей, концертов и посадочных мест, то посещение одной игры будет соответствовать, например, походу в Большой театр.

Кстати, общался с коллегами из «Спартака»: поначалу на «Открытие Арене» тоже были серьезные проблемы с посещаемостью.

— Леонид Федун недавно сказал, что домашний матч приносит «Спартаку» от 30 до 60 миллионов рублей. Сколько зарабатывает ЦСКА?

— Зависит от матча. На дерби со «Спартаком» — один доход, на игре с «Томью» — другой.

— Назовите максимальный.

— 50 миллионов. Это матч открытия стадиона, дерби со «Спартаком» и игра с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Правда, нужно оговориться. Есть же и большая затратная часть — клининг, «коммуналка» и так далее. Леонид Арнольдович, полагаю, имел в виду выручку, а не прибыль.

НУЖЕН ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. 300 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В ГОД

— Какова позиция ЦСКА по количеству команд в РФПЛ и лимиту на легионеров? Федун предлагает сократить число клубов до 12, Валерий Газзаев — увеличить до 18, а губернатор Краснодарского края г-н Кондратьев требует запретить легионеров.

— Мое мнение — от добра добра не ищут. В нынешней экономической ситуации о расширении РФПЛ говорить не приходится. Хотя с учетом населения и территории страны, конечно, должно быть больше — например, 18. Сокращать число клубов тоже нельзя.

Что касается лимита, то мы давно и планомерно выступаем за формулу «10 иностранцев + 15 россиян в заявке». Если принять такой вариант, число иностранцев в нашем чемпионате сократится, зато качество игроков из-за рубежа повысится. А дальше на первый план выйдет здоровая спортивная конкуренция. Кто сильнее, тот и выйдет на поле. Уверен, это поможет не только клубному футболу, но и сборной. Сейчас, что уж греха таить, можно посочувствовать тренерскому штабу национальной команды. Слишком уж небогат выбор… А в ведущих европейских чемпионатах нет практически ни одного российского футболиста.

Возможно, после 2018 года нужно будет конкретно заняться этим вопросом. И конечно, очень актуальна тема введения потолка зарплат для молодых футболистов. Считаю, можно взять пример с КХЛ.

— Если бы решение по потолку зарплат зависело исключительно от вас, на какой сумме настаивали бы?

— Необходима градация. Часть суммы футболист в возрасте до 21 года будет получать фиксированно. Вне зависимости от того, сыграет он хотя бы один матч за сезон или нет. Максимум — 300 тысяч долларов в год. Поверьте, у большинства молодых игроков в первой восьмерке клубов РФПЛ зарплаты сейчас гораздо выше. В принципе достаточно заглянуть в их инстаграм, чтобы понять уровень дохода (улыбается).

А вторая часть суммы пусть зависит непосредственно от его игры. Если футболист выигрывает конкуренцию, выходит на поле, зарабатывает определенные бонусы, — то уже получает дополнительный доход.

Евгений Леннорович любит говорить: «Получать деньги и зарабатывать деньги — две большие разницы». Если введем потолок зарплат, игроки будут именно зарабатывать.

— В ЦСКА молодежь получает по 300 тысяч долларов в год?