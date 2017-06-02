Узел для Бердыева. Как изменятся «Рубин» и «Ростов»

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«СЭ» рассказывает о будущем этих двух клубов.

«РОСТОВ»: КАНДИДАТЫ — КУЧУК, РАХИМОВ И ЕВДОКИМОВ.

После того как в среду глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал рассмотреть возвращение в «Рубин» Курбана Бердыева, стало понятно: то самое возвращение вот-вот состоится. Вчера Бердыев на официальном сайте «Ростова» простился с клубом и его болельщиками:

«От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома. Ростов-на-Дону — это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба. Мы от всей души желаем команде удачи — уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика — мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова».

Контракт со специалистом действовал еще год, однако условия соглашения позволяли его расторгнуть по решению работника, что, вероятно, и было сделано. Бердыев в этом письме неслучайно упоминает местоимение «мы», явно говоря от лица тренерского штаба.

С большой долей вероятности уйдут и другие специалисты — в частности, Иван Данильянц, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов. Дмитрий Кириченко остается в команде и ждет решения нового главного тренера. Вполне возможно, он войдет в его штаб. Есть небольшая вероятность того, что Кириченко и возглавит команду.

Кто еще в шорт-листе ростовчан? Клуб выбирает из трех кандидатов — Рашида Рахимова (истек контракт с «Тереком»), Леонида Кучука (украинская «Сталь») и Роберта Евдокимова (истек контракт с «Оренбургом»), при этом шансы первых двух кандидатов оцениваются существенно выше. Ранее рассматривалась и кандидатура белоруса Александра Хацкевича (экс-сборная Белоруссии).

Вчера Кучук, занимающий пост тренера украинской «Стали», так прокомментировал свое возможное возвращение в Россию:

«Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землею город строят? Говорят, на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда, и эти сведенья верны…».

Но нельзя исключать и вариант, что скоро, информируя об уходе Кучука, сайт «Стали» приведет другие строфы барда: «Мне скулы от досады сводит: мне кажется который год, что там, где я, — там жизнь проходит, а там, где нет меня, — идет!» В России — другие деньги, другой, более интересный, чемпионат, почему бы и не вернуться «в жизнь»?

Как бы то ни было, решение ростовчанам необходимо принимать в сжатые сроки, поскольку уже 10 июня начинается первый предсезонный сбор.

Кроме того, в команде будут довольно серьезные перемены: истекли контракты у Сесара Наваса (37 лет) и Кристина Нобоа (32 года), а предложений о продлении клуб пока не делал. И, с большой долей вероятности, делать не планирует. Нобоа находится в шорт-листе «Зенита», а после прихода Бердыева в Казань очевидно, что и «Рубин» проявит интерес. Сам эквадорец в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем АСТАХОВЫМ своего желания поиграть в столице Татарстана и не скрывает.

— Хотелось бы продолжить работать с Бердыевым? — вопрос Нобоа.

— Конечно. Но нужно для начала понять, хочет ли он видеть меня в команде.

— Когда может наступить ясность по вашему будущему?

— Я в пятницу прилетаю в Россию. Что-то должно решиться на следующей неделе.

30 июня истекает контракт с полузащитником Александром Ерохиным — «Ростов» планирует начать с ним переговоры, однако и он, и форвард Дмитрий Полоз с большой долей вероятности окажутся в «Рубине».

Еще один «ростовчанин», форвард Сердар Азмун, имеет богатый выбор. У 22-летнего иранца есть предложения из ряда европейских клубов («Эвертон», «Байер» и «Лацио»), в России интерес к нему проявляют «Рубин» и «Зенит». Закончился договор и у Сослана Джанаева — возможно, что-либо он, либо другой голкипер ростовчан, Никита Медведев, также перейдут в «Рубин». Также вчера стало известно, что в менеджменте «Ростова» ожидаются серьезные перемены.

«РУБИН»: КАК ДЕШЕВО РАССТАТЬСЯ С ГРАСИЕЙ?

Когда Бердыев возглавит «Рубин»? Планируется, что специалист подпишет контракт с казанцами сроком на три года, а официальное объявление зависит от процесса расставания с Хави Грасией контракт, с которым действует еще три года. Испанец, который ранее в «Малаге» зарабатывал около 300 тысяч евро в год, был подписан, по неофициальным данным, на 3,5 миллиона евро «чистыми», уже после вычета налогов. Разрыв соглашения обойдется в сумму около 10 миллионов евро плюс выплаты помощникам.

Впрочем, вряд ли «Рубин» пойдет на такие траты. Предположу, что есть два варианта развития событий. Первый — расчет с испанцем возложат на тех специалистов, кто его приглашал прошлым летом. Не исключено, что клубу предстоит прибегнуть к помощи швейцарского юриста-агента Ральфа Изенеггера, который и являлся представителем испанца.

Ранее в интервью изданию «Бизнес-Онлайн» спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев заявил о том, что «была джентльменская договоренность (с Изенеггером. — Прим. “СЭ”), что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество мы можем расстаться с Грасией без компенсации».

По информации «СЭ», подобный джентльменский сценарий крайне маловероятен. А значит, есть второй путь: признав, что выплата неустойки в 10 миллионов евро шаг крайне сомнительный, договариваться о снижении суммы.

Как это может быть сделано? Весьма распространена практика отстранения тренера от работы с первой командой — в этом случае специалист остается трудиться в структуре клуба, занимаясь другого рода деятельностью. Захочет ли Гарсия в течение трех лет выполнять функции, скажем, тренера дубля или офисного работника? Если нет, клуб вполне может предложить снижение суммы неустойки — скажем, в 30 процентов от изначальных 10 миллионов евро. По всей видимости, та же процедура может ждать и ряд самых высокооплачиваемых иностранных футболистов команды — прежде всего, Сонга и М’Вила. Возможно, кто-то из футболистов «Рубина», чьи услуги окажутся не нужны Бердыеву и контракты которых посильны «Ростову», отправятся в донской клуб.

Возможно, первым трансфером «Рубина» на вход этим летом станет форвард английского «Вест Бромвича», венесуэлец Саломон Рондон. Он уже выступал за казанцев в период с 2012 по 2014 год и был продан в «Зенит» после того, как команду покинул Курбан Бердыев. В прошлом сезоне Рондон в составе «Вест Бромвича» провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 8 голов.