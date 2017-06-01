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1 июня 2017, 22:17 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Болельщики «Краснодара» вновь признали Смолова лучшим игроком сезона

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков по определению лучшего игрока сезона-2016/17 в составе клуба.

На официальном сайте Краснодара завершилось голосование болельщиков по определению лучшего игрока сезона-2016/17 в составе клуба. Увеличить
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«Второй раз подряд болельщики «горожан» выбрали лучшим игроком сезона нападающего Фёдора Смолова.

Но если в прошлом году упорная борьба за победу шла до самого закрытия голосования и трёх призёров разделили в сумме 3 с небольшим процента, то на этот раз Смолов первенствовал с солидным отрывом — за него отдали голоса 35,9% из 2000 человек, принявших участие в опросе. За ставшего вторым центрального защитника и капитана команды Андреаса Гранквиста проголосовали 27,3% респондентов, а финишировавший третьим голкипер Андрей Синицын набрал 6,8% голосов.

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