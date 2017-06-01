ЦСКА вручил подарок мальчику, которому попали в лицо мячом в игре с «Анжи»

Матч завершился победой московской команды со счётом 4:0.

«На 86-й минуте поединка ЦСКА — “Анжи” мяч, выбитый в аут голкипером гостей, угодил в лицо восьмилетнему Артёму Федулову, которого в тот день отец впервые привёл на стадион. После игры вратарь “Анжи” извинился перед мальчиком, а мы решили сделать Артёму подарок. В День защиты детей мы пригласили нашего юного болельщика вместе с папой на стадион, где вручили им абонементы в самый безопасный 202-й сектор на стадионе “ВЭБ Арена”. Надеемся, что в новом сезоне на матчах ЦСКА Артёма ждут только позитивные эмоции», — сообщает пресс-служба клуба.