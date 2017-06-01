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1 июня 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА вручил подарок мальчику, которому попали в лицо мячом в игре с «Анжи»

ЦСКА вручил подарок мальчику, которому попали мячом в лицо во время встречи заключительного, 30-го тура РФПЛ с «Анжи».

Матч завершился победой московской команды со счётом 4:0.

«На 86-й минуте поединка ЦСКА — “Анжи” мяч, выбитый в аут голкипером гостей, угодил в лицо восьмилетнему Артёму Федулову, которого в тот день отец впервые привёл на стадион. После игры вратарь “Анжи” извинился перед мальчиком, а мы решили сделать Артёму подарок. В День защиты детей мы пригласили нашего юного болельщика вместе с папой на стадион, где вручили им абонементы в самый безопасный 202-й сектор на стадионе “ВЭБ Арена”. Надеемся, что в новом сезоне на матчах ЦСКА Артёма ждут только позитивные эмоции», — сообщает пресс-служба клуба.

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