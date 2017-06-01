База академии футбольного клуба «Зенит» будет реконструирована

Как отмечается, согласно плану реконструкции количество учащихся в футбольной школе «Зенита» должно вырасти с 250 до 500 человек, а стадион академии после реконструкции сможет принимать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Реконструкцию объекта планируется закончить в течение пяти лет и проводить поэтапно, чтобы не прерывать учебный процесс. Как отмечается, все расходы на реконструкцию возьмет на себя «Зенит».