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1 июня 2017, 20:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

База академии футбольного клуба «Зенит» будет реконструирована

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко в четверг подписали соглашение о реконструкции базы академии петербургского футбольного клуба, сообщается на официальном сайте «Зенита».

Как отмечается, согласно плану реконструкции количество учащихся в футбольной школе «Зенита» должно вырасти с 250 до 500 человек, а стадион академии после реконструкции сможет принимать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Реконструкцию объекта планируется закончить в течение пяти лет и проводить поэтапно, чтобы не прерывать учебный процесс. Как отмечается, все расходы на реконструкцию возьмет на себя «Зенит».

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