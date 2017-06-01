База академии футбольного клуба «Зенит» будет реконструирована
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко в четверг подписали соглашение о реконструкции базы академии петербургского футбольного клуба, сообщается на официальном сайте «Зенита».
Как отмечается, согласно плану реконструкции количество учащихся в футбольной школе «Зенита» должно вырасти с 250 до 500 человек, а стадион академии после реконструкции сможет принимать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Реконструкцию объекта планируется закончить в течение пяти лет и проводить поэтапно, чтобы не прерывать учебный процесс. Как отмечается, все расходы на реконструкцию возьмет на себя «Зенит».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter