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1 июня 2017, 20:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Зенит» может стать владельцем словацкого клуба «Кошице»

У футбольного клуба «Кошице» может появится новый владелец.

Российский «Зенит» ведёт переговоры с руководством словацкой команды, сообщает Korzar.

Также упоминается, что прошлым летом «Зенит» отдал в аренду «Кошице» полузащитника Сергея Иванова и нападающего Никиту Андреева.

В минувшем сезоне «Кошице» выступал во втором словацком дивизионе, добился повышения в классе, благодаря чему в следующем сезоне выступит уже в Высшей лиге словацкого футбола. «Зенит» занял третье место в итоговой турнирной таблице российской Премьер-Лиги.

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