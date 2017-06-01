Источник: «Зенит» может стать владельцем словацкого клуба «Кошице»
У футбольного клуба «Кошице» может появится новый владелец.
Российский «Зенит» ведёт переговоры с руководством словацкой команды, сообщает Korzar.
Также упоминается, что прошлым летом «Зенит» отдал в аренду «Кошице» полузащитника Сергея Иванова и нападающего Никиту Андреева.
В минувшем сезоне «Кошице» выступал во втором словацком дивизионе, добился повышения в классе, благодаря чему в следующем сезоне выступит уже в Высшей лиге словацкого футбола. «Зенит» занял третье место в итоговой турнирной таблице российской