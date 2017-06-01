Футболисты «Динамо» (Москва) проведут сборы в Болгарии и Австрии, запланировано 6 игр
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Московское «Динамо» в рамках летнего межсезонья запланировало тренировочные сборы в Болгарии и Австрии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
«Динамо», по итогам минувшего сезона занявшее первое место в ФНЛ и вернувшееся в
С 10 июня «Динамо» проведет втягивающий сбор в Болгарии, направленный на восстановление и набор кондиций. В планах один контрольный матч 16 июня, а 17-го сбор завершится. 21 июня в Австрии «бело-голубые» начнут основной сбор. Там запланировано проведение пяти контрольных встреч: 25 июня, 28 июня, 29 июня, 1 июля и 4 июля. Соперников по сборам клуб назовет позже.
«Динамо» вернется из Австрии 5 июля.
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