Леонид Кучук в ответ на вопрос о своем возвращении в РФПЛ процитировал Высоцкого

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Кучук в данный момент является главным тренером украинского клуба «Сталь» из Каменского. По данным агентства «Р-Спорт», 57-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Ростова».

«Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: “Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда и эти сведенья верны…” (смеется) Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон», — сказал Кучук, чьи слова приводятся на официальном сайте «Стали», в ответ на вопрос о его работе в России.

«Сталь» по итогам сезона-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате Украины.