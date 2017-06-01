Леонид Кучук в ответ на вопрос о своем возвращении в РФПЛ процитировал Высоцкого
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Бывший главный тренер московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук в ответ на вопрос о его возможном переходе на тренерскую работу в РФПЛ процитировал Владимира Высоцкого.
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Кучук в данный момент является главным тренером украинского клуба «Сталь» из Каменского. По данным агентства «Р-Спорт», 57-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Ростова».
«Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: “Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда и эти сведенья верны…” (смеется) Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон», — сказал Кучук, чьи слова приводятся на официальном сайте «Стали», в ответ на вопрос о его работе в России.
«Сталь» по итогам сезона-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате Украины.
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