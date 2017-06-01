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1 июня 2017, 19:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Леонид Кучук в ответ на вопрос о своем возвращении в РФПЛ процитировал Высоцкого

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Бывший главный тренер московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук в ответ на вопрос о его возможном переходе на тренерскую работу в РФПЛ процитировал Владимира Высоцкого.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бывший главный тренер московского Локомотива и краснодарской Кубани Леонид <span class=error>Кучук</span> в ответ на вопрос о его возможном переходе на тренерскую работу в <span class=error>РФПЛ</span> процитировал Владимира Высоцкого. Увеличить
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Кучук в данный момент является главным тренером украинского клуба «Сталь» из Каменского. По данным агентства «Р-Спорт», 57-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Ростова».

«Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: “Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда и эти сведенья верны…” (смеется) Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон», — сказал Кучук, чьи слова приводятся на официальном сайте «Стали», в ответ на вопрос о его работе в России.

«Сталь» по итогам сезона-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате Украины.
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