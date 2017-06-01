Дмитрий Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым
Как стало известно «Чемпионату», тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко, который в сезоне-2016/17 руководил командой во время матчей и был исполняющим обязанности главного тренера в
августе-сентябре 2016 года, покинет клуб вместе с Курбаном Бердыевым.
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Кроме того, Кириченко
Ранее «Чемпионату» стало известно, что вслед за Бердыевым «Ростов» покинули и его помощники главный тренер Иван Данильянц и тренер вратарей Виталий Кафанов.
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