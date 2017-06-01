Дмитрий Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым

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Кроме того, Кириченко по-прежнему не имеет тренерской лицензии PRO, которая позволяет возглавлять команды РФПЛ.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что вслед за Бердыевым «Ростов» покинули и его помощники главный тренер Иван Данильянц и тренер вратарей Виталий Кафанов.