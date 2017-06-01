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1 июня 2017, 19:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дмитрий Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым

Как стало известно «Чемпионату», тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко, который в сезоне-2016/17 руководил командой во время матчей и был исполняющим обязанности главного тренера в августе-сентябре 2016 года, покинет клуб вместе с Курбаном Бердыевым.

Как стало известно Чемпионату тренер Ростова Дмитрий <span class=error>Кириченко</span> который в сезоне-2016/17 руководил командой во время матчей и был исполняющим обязанности главного тренера в <nobr>августе-сентябре</nobr> 2016 года покинет клуб вместе с <span class=error>Курбаном</span> <span class=error>Бердыевым</span>. Увеличить
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Кроме того, Кириченко по-прежнему не имеет тренерской лицензии PRO, которая позволяет возглавлять команды РФПЛ.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что вслед за Бердыевым «Ростов» покинули и его помощники главный тренер Иван Данильянц и тренер вратарей Виталий Кафанов.

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