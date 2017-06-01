ФК «Зенит» инвестирует 900 млн руб. в реконструкцию спортивных школ Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» инвестирует 900 млн рублей в реконструкцию спортивных школ Санкт-Петербурга в течение пяти лет. Об этом сообщил президент клуба Сергей Фурсенко на подписании соглашения о реконструкции и эксплуатации спортивной инфраструктуры города с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«База, которая сейчас есть, приходит в не очень хорошее состояние. Нам необходимо поработать с центральной поляной и подготовить ее для второй лиги. Сейчас занимаются 250 детей, надеюсь удвоить это количество. Собираемся за пять лет вложить 900 млн рублей», — сказал Фурсенко.
Контракт планируют реализовать на условиях концессионного соглашения, условия которого не были озвучены. Реконструкция касается территории на улице Верности, где у клуба уже есть тренировочная база.
«Очень важно, что спортивный центр будет создан в рамках подготовки к чемпионату мира и будет развивать спорт в
Губернатор также поздравил Фурсенко с назначением. «Ваша работа требует не только умелого руководства, но и терпения, понимания того, что в Петербурге футбол сегодня — не просто футбол, а важная часть общественной жизни», — сказал он. Фурсенко в ответ пообещал, что «Зенит» заиграет
ПМЭФ завершится 3 июня. В этом году мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным
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