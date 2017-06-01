Красно-белая «икра». Самые эффективные трансферы сезона в РФПЛ
Следом за рейтингом самых неэффективных трансферов сезона в РФПЛ предлагаем вашему вниманию его противоположность — топ лучших приобретений.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мы долго размышляли, учитывать ли в реестре игроков, вернувшихся в свои клубы из аренды. Путём открытого редакционного голосования постановили вынести эту категорию за скобки — поскольку большинство из них приобреталось раньше отчётного трансферного периода. Ярчайший пример — Витиньо. Игрой во втором круге бразилец без вопросов заслужил похвалы и присутствия в разнообразных постсезонных номинациях. Но точно так же очевидно, что потраченных на него в своё время 10 млн евро «армеец» ещё и близко не отбил.
10. Миха Мевля («Динамо» Бухарест — «Ростов») — € 0,7 млн
В минувшем сезоне ростовская оборона уступила «армейской» статус самой надёжной в чемпионате, но в свете прошлогодних потерь 17 пропущенных южанами мячей равносильны спортивному подвигу. В преддверии дебюта в Лиге чемпионов
9. Дарко Бодул («Данди Юнайтед» — «Амкар») — € 0
Другой бы тренер презрительно хмыкнул при виде нуля в графе «голы» в резюме кандидата на усиление атаки. А у австрийского хорвата прошлый сезон не задался: ни мяча в шотландской лиге и «длинная» травма в придачу. Мэтра Гаджиева это не смутило. Своим намётанным глазом он увидел в Бодуле ценные качества, и тот тренера не подвёл. Первую «российскую» кампанию Дарко завершил лидером команды по системе «гол+пас» (5+2).
8. Владимир Ильин («Кубань» — «Урал») — € 0
Сама жизнь вынуждает уральскую селекцию пристальнее всматриваться в просеянный толстосумами песок — в нём
7. Жонатас («Реал Сосьедад» — «Рубин») — € 7 млн
Реализуй Жонатас пенальти в кубковом полуфинале, глядишь, не так тоскливо было бы на душе у казанских болельщиков по окончании сезона. По иронии судьбы, ошибку совершил тот, к кому у них должно быть меньше всех претензий из всего отряда летних новобранцев.
6. Александр Беленов («Кубань» — «Анжи») — € 0
Полугода в Махачкале Беленову с лихвой хватило, чтобы подтвердить свой высокий класс. Три отражённых пенальти и семь «сухарей» Александра помогли «Анжи» осенью создать приличный очковый задел на будущее. Удивил не уход вратаря зимой, а адрес, по которому он направился.
5. Виктор Жулиано («Гремио» — «Зенит») — € 7 млн
Жулиано обошёлся «Зениту» на миллион дешевле земляка Эрнани, но пользы команде принёс несравнимо больше. Стартовал Виктор в России так феерично, что поклонники
4. Кристиан Паскуато («Ювентус» — «Крылья Советов») — € 0
Несмотря на вылет «Крыльев» в ФНЛ, Паскуато с высоко поднятой головой полетел обратно в Турин. К миниатюрному итальянцу у самарской публики не может быть претензий. Он свою персональную миссию выполнил: пять голов и семь результативных передач говорят сами за себя. С точки зрения персональной статистики 11-я аренда в жизни пилигриму из Падовы безоговорочно удалась.
3. Беким Балай («Риека» — «Терек») — € 0,55 млн
Превосходным первым кругом фактурный албанец сполна окупил расходы на собственный трансфер, весьма, надо сказать, умеренные. Взятый Балаем осенью темп (8 голов в 13 турах!) и более маститые снайперы почли бы за честь. Почему после зимней паузы этот голевой автомат заклинило, можно только догадываться. За всю весну Беким всего на один пункт увеличил свой бомбардирский актив, что не помешало ему финишировать в шестёрке самых результативных игроков чемпионата.
2. Лукас Фернандо («Сампдория» — «Спартак») — € 12 млн
Такого умелого «склейщика» линий «Спартаку» остро недоставало последние годы. Напрасно зубоскалили соперники
1. Роман Зобнин («Динамо» — «Спартак») — € 3 млн
Зобнин стоил «Спартаку» в четыре раза дешевле Фернандо — следовательно ожиданий от него было меньше. Допускаю, что истинный диапазон действий Романа даже для собственного работодателя явился откровением. В средней линии у
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