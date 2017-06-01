Красно-белая «икра». Самые эффективные трансферы сезона в РФПЛ

Мы долго размышляли, учитывать ли в реестре игроков, вернувшихся в свои клубы из аренды. Путём открытого редакционного голосования постановили вынести эту категорию за скобки — поскольку большинство из них приобреталось раньше отчётного трансферного периода. Ярчайший пример — Витиньо. Игрой во втором круге бразилец без вопросов заслужил похвалы и присутствия в разнообразных постсезонных номинациях. Но точно так же очевидно, что потраченных на него в своё время 10 млн евро «армеец» ещё и близко не отбил.

10. Миха Мевля («Динамо» Бухарест — «Ростов») — € 0,7 млн

В минувшем сезоне ростовская оборона уступила «армейской» статус самой надёжной в чемпионате, но в свете прошлогодних потерь 17 пропущенных южанами мячей равносильны спортивному подвигу. В преддверии дебюта в Лиге чемпионов жёлто-синие недосчитались четверых защитников, в том числе двух основных стопперов, и Бердыеву пришлось фактически заново отстраивать заградительные редуты. Мевля встал в освободившуюся рядом с «дедушкой» Навасом ячейку как влитой. Эти же двое завершили сезон лидерами команды по рейтингу Whoscored — испанец под первым номером, словенец — под вторым.

9. Дарко Бодул («Данди Юнайтед» — «Амкар») — € 0

Другой бы тренер презрительно хмыкнул при виде нуля в графе «голы» в резюме кандидата на усиление атаки. А у австрийского хорвата прошлый сезон не задался: ни мяча в шотландской лиге и «длинная» травма в придачу. Мэтра Гаджиева это не смутило. Своим намётанным глазом он увидел в Бодуле ценные качества, и тот тренера не подвёл. Первую «российскую» кампанию Дарко завершил лидером команды по системе «гол+пас» (5+2).

8. Владимир Ильин («Кубань» — «Урал») — € 0

Сама жизнь вынуждает уральскую селекцию пристальнее всматриваться в просеянный толстосумами песок — в нём нет-нет да и находятся золотые крупинки. Взять Ильина: коренной петербуржец до четвертака слонялся по низшим лигам, высокой результативностью нигде, кроме «Тосно», не отличался, а на высшем уровне заявил о себе с порога. Эпичное воскрешение «Урала» в Краснодаре после 0:3 началось с гола дебютанта Ильина. К концу сезона в активе Владимира скопилось полдюжины мячей (два в Кубке, четыре в чемпионате) — недурно для игрока, ещё пару лет назад пылившего во второй лиге.

7. Жонатас («Реал Сосьедад» — «Рубин») — € 7 млн

Реализуй Жонатас пенальти в кубковом полуфинале, глядишь, не так тоскливо было бы на душе у казанских болельщиков по окончании сезона. По иронии судьбы, ошибку совершил тот, к кому у них должно быть меньше всех претензий из всего отряда летних новобранцев. Кто-кто, а бразилец свою работу в Казани выполнял на совесть. Из трёх десятков голов «Рубина» в чемпионате 30% — 9 штук — на счету Жонатаса. А это, между прочим, пятое-шестое место в списке бомбардиров чемпионата.

6. Александр Беленов («Кубань» — «Анжи») — € 0

Полугода в Махачкале Беленову с лихвой хватило, чтобы подтвердить свой высокий класс. Три отражённых пенальти и семь «сухарей» Александра помогли «Анжи» осенью создать приличный очковый задел на будущее. Удивил не уход вратаря зимой, а адрес, по которому он направился. Всё-таки «Уфа», при всём к ней уважении, только стремится встать на одну ступень с лидерами. Так или иначе, в столице Башкирии Беленов тоже планки не опустил. По его воротам в этом сезоне больше всех били, он чаще всех отбивал. По суммарному количеству сейвов (109) белгородцу не было равных в завершившемся сезоне.

5. Виктор Жулиано («Гремио» — «Зенит») — € 7 млн

Жулиано обошёлся «Зениту» на миллион дешевле земляка Эрнани, но пользы команде принёс несравнимо больше. Стартовал Виктор в России так феерично, что поклонники сине-бело-голубых перестали вздыхать по предыдущей «семёрке», укатившей за длинным юанем. Продолжи Жулиано в том же духе после зимнего антракта, непременно поборолся бы за титул лучшего футболиста чемпионата. Увы, по весне игра хавбека потускнела, и не только его. Свой первый российский сезон Жулиано закончил лучшим ассистентом и вторым бомбардиром «Зенита», но осадок неудовлетворённости у него наверняка остался.

4. Кристиан Паскуато («Ювентус» — «Крылья Советов») — € 0

Несмотря на вылет «Крыльев» в ФНЛ, Паскуато с высоко поднятой головой полетел обратно в Турин. К миниатюрному итальянцу у самарской публики не может быть претензий. Он свою персональную миссию выполнил: пять голов и семь результативных передач говорят сами за себя. С точки зрения персональной статистики 11-я аренда в жизни пилигриму из Падовы безоговорочно удалась.

3. Беким Балай («Риека» — «Терек») — € 0,55 млн

Превосходным первым кругом фактурный албанец сполна окупил расходы на собственный трансфер, весьма, надо сказать, умеренные. Взятый Балаем осенью темп (8 голов в 13 турах!) и более маститые снайперы почли бы за честь. Почему после зимней паузы этот голевой автомат заклинило, можно только догадываться. За всю весну Беким всего на один пункт увеличил свой бомбардирский актив, что не помешало ему финишировать в шестёрке самых результативных игроков чемпионата.

2. Лукас Фернандо («Сампдория» — «Спартак») — € 12 млн

Такого умелого «склейщика» линий «Спартаку» остро недоставало последние годы. Напрасно зубоскалили соперники красно-белых по поводу лишних килограммов бразильского опорника. Фернандо быстро привёл себя в норму — и потащил команду навстречу титулу. По итогам сезона мобильный хавбек немного уступил коллегам Таски и Боккетти в точности передач, но это легко объяснимо. Если делом защитников было отнять мяч у чужого и отдать ближнему, то Фернандо занимался более тонкой работой — задавал направление и темп атак команды. По количеству передач в последнюю треть поля (421) ему не было равных в чемпионате. Фернандо недёшево обошёлся «Спартаку», но, в отличие от многих легионеров лиги, оправдал ожидания, а в чём-то даже и превзошёл.

1. Роман Зобнин («Динамо» — «Спартак») — € 3 млн