«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Луческу
«Зенит» не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова нового гендиректора клуба Сергея Фурсенко.
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Ранее стало известно, что румынский специалист требует за досрочное расторжение контракта € 2 млн. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.
Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в РФПЛ. Новым наставником команды стал итальянский специалист Роберто Манчини.
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