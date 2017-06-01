«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Луческу

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Ранее стало известно, что румынский специалист требует за досрочное расторжение контракта € 2 млн. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в РФПЛ. Новым наставником команды стал итальянский специалист Роберто Манчини.