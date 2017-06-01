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1 июня 2017, 19:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Луческу

«Зенит» не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова нового гендиректора клуба Сергея Фурсенко.

Зенит не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру <span class=error>Мирче</span> <span class=error>Луческу</span> сообщает <span class=error>Фонтанка</span> со ссылкой на слова нового <span class=error>гендиректора</span> клуба Сергея <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
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Ранее стало известно, что румынский специалист требует за досрочное расторжение контракта € 2 млн. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в РФПЛ. Новым наставником команды стал итальянский специалист Роберто Манчини.

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