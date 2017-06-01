«Он отказался от сборной России»: кто возглавил «Зенит»

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Конкурент Роберто Баджо

В своем поколении Манчини был одним из самых талантливых игроков. Впервые он вышел на поле в 16 лет и в свой первый же сезон в «Болонье» забил девять голов. После этого сезона Манчини перебрался в «Сампдорию», которая тогда выступала намного успешнее, чем сейчас. Манчини играл на позиции форварда, однако в основном действовал из глубины — примерно так, как в то же время в «Фиорентине» и «Ювентусе» играл Роберто Баджо.

В «Сампдории» Манчини провел 15 сезонов и выиграл семь титулов, включая скудетто и Кубок кубков. В 1990 году «Сампдория» даже вышла в финал Кубка чемпионов, но тот титул — впервые в истории — достался «Барселоне». В сборной Италии Манчини провел не так много матчей, как мог бы — на его позиции играли, помимо Баджо, Джузеппе Синьори и Джанфранко Дзола, поэтому Манчини вызывали в команду не так часто. Тем не менее, в 1990 году он стал бронзовым призером чемпионата мира.

В конце девяностых годов Манчини перебрался в столичный «Лацио» с тем, чтобы выиграть еще одно скудетто, победить еще в двух Кубках Италии и получить еще один Кубок кубков. В «Лацио» же он и начал свою тренерскую карьеру — еще будучи действующим футболистом, он вошел в штаб шведа Свена-Горана Эрикссона и руководил игроками и в матчах, и на тренировках.

Чемпионский гол на 94-й минуте

В Италии Манчини пользовался репутацией умного футболиста, и во многом благодаря этому сразу по окончании карьеры получил предложение возглавить «Фиорентину», хотя тренерской лицензии у него не было. Опыт, впрочем, оказался неудачным — уже через год Манчини был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов.

Манчини перешел в «Лацио», а затем в «Интер», и именно при Манчини «Интер» впервые за 17 лет стал чемпионом Италии. Титул, однако, был получен в необычных обстоятельствах — чемпионом 2006 года стал «Ювентус», однако в результате коррупционного скандала туринцы были лишены золота, и скудетто досталось «Интеру».

Цитата С «Интером» Манчини трижды стал чемпионом Италии и выиграл два Кубка страны, став абсолютным рекордсменом — всего как игрок и как тренер он выиграл 10 кубков.

Из миланского клуба Манчини был уволен после неудачи в Лиги чемпионов, однако даже на официальном сайте клуба была написано, что одной из причин отставки стало подозрение в связях тренера с криминальными структурами.

Следующей работой итальянца стал «Манчестер Сити», который в конце нулевых годов сменил владельцев и искал тренера с именем. Манчини потребовалось три года, чтобы сделать «Сити» чемпионом, причем победа эта была добыта при весьма драматичных обстоятельствах. На 90-й минуте матча последнего тура против «Куинз Парк Рейнджерс» «Сити» проигрывал 1:2, но успел забить дважды и стал чемпионом страны.

В «Сити» Манчини проработал с 2009 по 2013 год, после чего был уволен из клуба, так как не смог выполнить главную задачу — победить в Лиге чемпионов. В Англии Манчини завоевал всего три титула — помимо победы в АПЛ, он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Из Англии итальянский тренер ненадолго заехал в Турцию, где провел год в «Галатасарае», после чего в 2014 году вернулся обратно в «Интер». Этот период работы вышел для Манчини не слишком удачным — миланцы при нем ничего не выиграли, а в чемпионате поднялись только до четвертого места. После этого последовала двухлетняя пауза в карьере, которую прервал «Зенит».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Я очень рад, что <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> выбрал именно меня. До скорой встречи! ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!</p>— Roberto Mancini (@robymancio) <a href="https://twitter.com/robymancio/status/870279922908004352">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Манчини и сборная России

Манчини уже мог оказаться однажды в России — в 2012 году именно он должен был сменить Дика Адвоката на посту главного тренера сборной. Он уже подписал контракт с РФС, однако сборная России провалилась на Евро-2012, что привело к отставке Сергея Фурсенко, президента Союза. В сейфе Фурсенко обнаружился подписанный Манчини контракт на четыре года, однако после смены руководства РФС ситуация изменилась. Как сообщил летом 2012 года Sports.ru, Манчини встретился с Виталием Мутко и Николаем Толстых, и после этого отказался от сборной России. Манчини остался в «Манчестер Сити», чтобы через год оказаться уволенным, а сборную России возглавил Фабио Капелло.