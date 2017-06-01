Бердыев ушел из «Ростова» и ожидается в «Рубине»
Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев, с которым связывают успехи команды в последних сезонах, 1 июня официально покинул клуб после 2,5 лет работы. По словам вице-премьера России по спорту Виталия Мутко, наставник вернется в казанский «Рубин», где трудился ранее. Место Бердыева в «Ростове» может занять белорус Леонид Кучук.
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64-летний Курбан Бердыев проработал на берегах Дона в общей сложности 2,5 года. В декабре 2014-го он пришел в «Ростов» с задачей спасти команду от вылета из
В августе 2016 года Бердыев покинул должность главного тренера
На необычной позиции он продолжил готовить футболистов к матчам, зато оказался освобожден от протокольных
На скамейке запасных и в технической зоне действиями ростовчан во время матчей руководили Дмитрий Кириченко и Виталий Кафанов, а перед репортерами за всех отдувался номинальный главный тренер Иван Данильянц. Объединенная под началом Бердыева группа тренеров проявила себя весьма результативно. Сперва «Ростов» прорвался в групповой этап Лиги чемпионов, убрав в квалификации бельгийский «Андерлехт» (2:2 дома, 2:0 в гостях) и голландский «Аякс» (1:1 в гостях, 4:1 дома).
На основной стадии турнира
В 1/16 финала российская команда справилась с чешской «Спартой» (4:0 в Ростове, 1:1 в Праге) и лишь в следующем раунде была вынуждена капитулировать в конкурентной борьбе с будущим триумфатором соревнований английским «Манчестер Юнайтед» (0:1 в гостях после 1:1 на своем поле).
С другой стороны, «Ростов» не смог пробиться в следующий розыгрыш еврокубков. За тур до конца чемпионата страны подопечные Бердыева занимали четвертое место, дающее пропуск в ЛЕ, опережая двух других соискателей — «Краснодар» и «Терек». Однако в заключительном матче первенства южане достаточно неожиданно уступили на выезде «Оренбургу» (0:2), при том, что их устраивала и ничья. Обидчик «Ростова» следом вылетел из
Весьма вероятно, в самое ближайшее время о заключении долгосрочного контракта с Бердыевым официально объявит «Рубин». Специалист работал в Казани более 12 лет: с августа 2001 по декабрь 2013 гг, дважды приведя недавнего середняка к чемпионскому званию. С Бердыевым на тренерском мостике «Рубин» также завоевал Кубок и два Суперкубка России.
Первым о предстоящем возвращении тренера сообщил
«Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы в Казани хорошие, стадион прекрасный», — подчеркнул он.
В финишировавшем сезоне «Рубин» был доверен испанцу Хавьеру Грасии. Несмотря на покупку в межсезонье группы дорогостоящих иностранцев, клуб занял лишь девятое место, а его игра порой производила поистине удручающее впечатление. Неудивительно, что прошедшей весной на «Казань Арене» были зафиксированы сразу несколько антирекордов посещаемости, после чего вход для болельщиков сделали свободным.
По иронии, утвердить Бердыева на должность боссам казанской команды рекомендовал лично президент Татарстана Рустам Минниханов, который в 2013 году стал инициатором увольнения тренера.
На фоне громкого известия объявлять о своем грядущем отъезде из
Вероятно, сменят прописку игроки сборной России Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Штат помощников Бердыева также проследует за своим вожаком.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже поблагодарил специалиста за плодотворную работу в собственном «твиттере». А сам Бердыев выступил с прощальным обращением на официальном сайте «Ростова».
«Ростов-на-Дону — это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками, — заявил, в частности, тренер. — Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба.
Мы от всей души желаем команде удачи — уверены, что футбол в
Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова». Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол.
По мнению известного в прошлом нападающего национальной сборной Александра Панова, Бердыев способен вернуть «Рубин» на прежний уровень, в то время как «Ростов», судя по всему, ждут непростые времена.
Думаю, «Рубин» пошел на такой шаг не от хорошей жизни, а от того, что потерял свой статус крепкой, боевитой команды, — выразил эксперт мнение в интервью «Газете.Ru». — К сожалению, сейчас «Рубин» — проходная команда, теряющая очки и дома, и в гостях. Клуб не добивается результата, а Бердыев способен этот результат дать, что мы и видели на примере «Ростова».
Ну, а с «Ростовом» теперь, наверное, все будет плохо. Я слышал, что у ростовчан
При Бердыеве это было мощная, добротная,
Будем надеяться, что «Ростов» останется, как минимум, крепким середняком нашего чемпионата. Тем более,
Наиболее вероятным сменщиком Бердыева СМИ называют наставника украинской «Стали» из Каменского (бывший Днепродзержинск) Леонида Кучука. 57-летний белорус уже работал в России с белгородским «Салютом», краснодарской «Кубанью» (дважды) и московским «Локомотивом», оставив о себе в целом неплохое впечатление, несмотря на скандал с отставкой из стана «железнодорожников».
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