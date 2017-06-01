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И рассказал, какие задачи стоят перед итальянским тренером.

«В Лигу чемпионов “Зенит” вернется. Другого варианта не рассматриваю»

— Почему у Манчини такой долгосрочный контракт?

— Молодой, активный, очень амбициозный тренер. Его амбиции очень хорошо рифмуются с тем, что мы хотим. Поэтому сам по себе тренер такой, что надо радовать российских болельщиков — в частности петербургских. Я не вижу вопросов с этим.

— Какая цель стоит в дебютном сезоне?

— Создать команду.

— А попадание в еврокубки?

— Давайте сначала сделаем команду. Мое глубокое убеждение — важна красивая игра. Если она есть — тогда болельщик идет на стадион. Если болельщик есть — значит, цели, к которым стремится руководство клуба, достигнуты. Если игра будет так себе — мы наш стадион никогда не наполним. Но сами понимаете, какая будет поддержка при полном стадионе. Думаю, это взаимный процесс.

— Результат «Зенита» в прошлом сезоне считаете достойным?

— Как может радовать третье место? Только первое всегда. Лига чемпионов — тот турнир, в котором мы обязаны играть каждый год.

— Что значит «цель — создать команду»? А как же возвращение в Лигу чемпионов.

— Мы туда вернемся. Иного варианта даже не рассматриваем.

— Переговоры с Манчини как бы оценили: легкие или сложные?

— Я знаю Манчини очень давно. Собирался пригласить его в сборную еще до Адвоката, но как-то не получилось. Как мне кажется, это тренер той квалификации, который необходим Санкт-Петербургу. А переговоры… Любые переговоры проходят непросто.

«У тренера и спортивного директора есть ресурс на новых игроков»

— Усиления будут точечные?

— Это вопрос тренера и спортивного директора. Я туда лезть не буду.

— У них есть ресурс?

— Ресурс есть, потому что мы продали трех дорогих игроков. Тренер и спортивный директор могут рассчитывать на определенное количество денег.

— До назначения Манчини звучали и другие имена. Почему выбрали именно Роберто?

— Я бы не стал это обсуждать, потому что всегда бывает много разных вариантов.

Цитата Подписали именно Манчини. Теперь у нас есть тренер с контрактом, поэтому обсуждать все, что было по дороге, нет смысла.

— Игорь Симутенков вошел в тренерский штаб основной команды. Это решение Манчини?

— Манчини встречался с Симутенковым, Игорь ему понравился. Поэтому он в тренерском штабе.

— «Зенит» действительно собирается сам строить новый стадион в Купчино?

— Нет. Я эти вопросы точно не собирался рассматривать в ближайшее время. Мне кажется, надо сосредоточиться на том, что есть уже. У нас уже есть два стадиона. Зачем третий? Если честно, я до этого вопроса еще не дошел. Но действительно не совсем понятно, зачем нам третий стадион.

— Есть ли конкретика по новому контракту Данни?

— Это вопрос к тренеру.

— Будет ли какая-то конкретная задача по количеству болельщиков на новом стадионе?

— Уверен, на наших матчах будет полный стадион. И «Зенит» будет радовать зрителей, мы их не подведем. Хочу обратиться к болельщикам — покупайте абонементы! Мы готовим ряд сюрпризов, поэтому ждем всех на стадионе.

«Манчини показал в Англии: он может собрать команду за полтора года»

— Вы вернули многих, с кем работали в «Зените» раньше. Ждем Аршавина?

— Я с Андреем Сергеевичем не общался, но я его уважаю.

— Считаете «Тосно» вашим конкурентом?

— Не видел ни одного матча «Тосно», поэтому мне сложно говорить об этом. Думаю им точно будет тяжело в премьер-лиге, я знаю, что это такое. Инвесторам надо будет постараться, чтобы команда задержалась в РФПЛ.

— У «Зенита» стояла задача выиграть три европейских кубка за 10 лет. Какая будет стоять сейчас?

— Два кубка у нас есть. Идет 10-й год, надо брать третий.

— Что скажете про Лигу чемпионов?

— Давайте ставить реальные цели и не переоценивать себя. Мы нацелены на самые высокие призы, но нам надо создать мощную и боеспособную команду. Но самое главное, чтобы она нравилась нашим зрителям. Просто так играть мы не будем, только для болельщиков. Нам важно, чтобы город любил команду. Это в наших силах, а Манчини в Англии уже показал, что может за полтора года собрать сильную команду.

— Болельщики будут любить команду, если будет больше своих воспитанников.

— Будем растить их и возвращать. «Зенит» — петербургский клуб, в котором должны играть ребята из Петербурга.