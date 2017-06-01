«Надо брать третий кубок!» Фурсенко — про Манчини и неожиданные задачи «Зенита»
Новый гендиректор и будущий президент «Зенита» Сергей Фурсенко подробно объяснил, почему новым тренером «Зенита» стал именно Роберто Манчини.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
И рассказал, какие задачи стоят перед итальянским тренером.
«В Лигу чемпионов “Зенит” вернется. Другого варианта не рассматриваю»
— Почему у Манчини такой долгосрочный контракт?
— Молодой, активный, очень амбициозный тренер. Его амбиции очень хорошо рифмуются с тем, что мы хотим. Поэтому сам по себе тренер такой, что надо радовать российских болельщиков — в частности петербургских. Я не вижу вопросов с этим.
— Какая цель стоит в дебютном сезоне?
— Создать команду.
— А попадание в еврокубки?
— Давайте сначала сделаем команду. Мое глубокое убеждение — важна красивая игра. Если она есть — тогда болельщик идет на стадион. Если болельщик есть — значит, цели, к которым стремится руководство клуба, достигнуты. Если игра будет так себе — мы наш стадион никогда не наполним. Но сами понимаете, какая будет поддержка при полном стадионе. Думаю, это взаимный процесс.
— Результат «Зенита» в прошлом сезоне считаете достойным?
— Как может радовать третье место? Только первое всегда. Лига чемпионов — тот турнир, в котором мы обязаны играть каждый год.
— Что значит «цель — создать команду»? А как же возвращение в Лигу чемпионов.
— Мы туда вернемся. Иного варианта даже не рассматриваем.
— Переговоры с Манчини как бы оценили: легкие или сложные?
— Я знаю Манчини очень давно. Собирался пригласить его в сборную еще до Адвоката, но
«У тренера и спортивного директора есть ресурс на новых игроков»
— Усиления будут точечные?
— Это вопрос тренера и спортивного директора. Я туда лезть не буду.
— У них есть ресурс?
— Ресурс есть, потому что мы продали трех дорогих игроков. Тренер и спортивный директор могут рассчитывать на определенное количество денег.
— До назначения Манчини звучали и другие имена. Почему выбрали именно Роберто?
— Я бы не стал это обсуждать, потому что всегда бывает много разных вариантов.
— Игорь Симутенков вошел в тренерский штаб основной команды. Это решение Манчини?
— Манчини встречался с Симутенковым, Игорь ему понравился. Поэтому он в тренерском штабе.
— «Зенит» действительно собирается сам строить новый стадион в Купчино?
— Нет. Я эти вопросы точно не собирался рассматривать в ближайшее время. Мне кажется, надо сосредоточиться на том, что есть уже. У нас уже есть два стадиона. Зачем третий? Если честно, я до этого вопроса еще не дошел. Но действительно не совсем понятно, зачем нам третий стадион.
— Есть ли конкретика по новому контракту Данни?
— Это вопрос к тренеру.
— Будет ли
— Уверен, на наших матчах будет полный стадион. И «Зенит» будет радовать зрителей, мы их не подведем. Хочу обратиться к болельщикам — покупайте абонементы! Мы готовим ряд сюрпризов, поэтому ждем всех на стадионе.
«Манчини показал в Англии: он может собрать команду за полтора года»
— Вы вернули многих, с кем работали в «Зените» раньше. Ждем Аршавина?
— Я с Андреем Сергеевичем не общался, но я его уважаю.
— Считаете «Тосно» вашим конкурентом?
— Не видел ни одного матча «Тосно», поэтому мне сложно говорить об этом. Думаю им точно будет тяжело в
— У «Зенита» стояла задача выиграть три европейских кубка за 10 лет. Какая будет стоять сейчас?
— Два кубка у нас есть. Идет 10-й год, надо брать третий.
— Что скажете про Лигу чемпионов?
— Давайте ставить реальные цели и не переоценивать себя. Мы нацелены на самые высокие призы, но нам надо создать мощную и боеспособную команду. Но самое главное, чтобы она нравилась нашим зрителям. Просто так играть мы не будем, только для болельщиков. Нам важно, чтобы город любил команду. Это в наших силах, а Манчини в Англии уже показал, что может за полтора года собрать сильную команду.
— Болельщики будут любить команду, если будет больше своих воспитанников.
— Будем растить их и возвращать. «Зенит» — петербургский клуб, в котором должны играть ребята из Петербурга.
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