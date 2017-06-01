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1 июня 2017, 18:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Стадион в Петровском парке откроется в марте 2018 года футбольным матчем «Динамо» — ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Москве откроется в марте 2018 года товарищеским футбольным матчем между «Динамо» и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

Член совета директоров <nobr>бело-голубых</nobr> Василий Титов рассказал что лично договорился о матче с президентом ЦСКА Евгением Гинером. Увеличить
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«Я лично договорился с Евгением Гинером (президентом ЦСКА — прим. ТАСС). “Динамо” — ЦСКА — это традиционное противостояние, поэтому будет правильно открыть стадион именно таким матчем. Товарищеская встреча состоится в марте следующего года», — сказал Титов.

Стадион «Динамо» в Петровском парке, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

Петербургский международный экономический форум завершится 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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