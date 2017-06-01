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«Я лично договорился с Евгением Гинером (президентом ЦСКА — прим. ТАСС). “Динамо” — ЦСКА — это традиционное противостояние, поэтому будет правильно открыть стадион именно таким матчем. Товарищеская встреча состоится в марте следующего года», — сказал Титов.

Стадион «Динамо» в Петровском парке, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.