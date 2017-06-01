Фурсенко: решение по будущему Данни и Кержакова в ФК «Зенит» примет Манчини
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Решение о возможном продлении контрактов с футболистами Мигелем Данни и Александром Кержаковым примет новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
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«С Кержаковым мы пока не говорили, но решение (о продолжении карьеры игрока в “Зените”) будут принимать он сам и тренер. Но мы Александра любим. По Данни информации пока нет. Это тоже решит главный тренер», — сказал Фурсенко.
Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в четверг. 34-летний Кержаков, дебютировавший в основном составе
Контракты Кержакова и Данни с «Зенитом» рассчитаны до 30 июня.
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