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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29948225/
1 июня 2017, 17:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: решение по будущему Данни и Кержакова в ФК «Зенит» примет Манчини

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Решение о возможном продлении контрактов с футболистами Мигелем Данни и Александром Кержаковым примет новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

<em><nobr>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ</nobr> 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Решение о возможном продлении контрактов с футболистами <span class=error>Мигелем</span> <span class=error>Данни</span> и Александром <span class=error>Кержаковым</span> примет новый главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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Об этом ТАСС сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С Кержаковым мы пока не говорили, но решение (о продолжении карьеры игрока в “Зените”) будут принимать он сам и тренер. Но мы Александра любим. По Данни информации пока нет. Это тоже решит главный тренер», — сказал Фурсенко.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в четверг. 34-летний Кержаков, дебютировавший в основном составе санкт-петербургской команды в 2001 году, — лучший бомбардир в истории «Зенита» (162 гола). 33-летний Данни выступает за «Зенит» с 2008 года и является капитаном команды.

Контракты Кержакова и Данни с «Зенитом» рассчитаны до 30 июня.

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