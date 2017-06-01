Фурсенко: решение по будущему Данни и Кержакова в ФК «Зенит» примет Манчини

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Об этом ТАСС сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С Кержаковым мы пока не говорили, но решение (о продолжении карьеры игрока в “Зените”) будут принимать он сам и тренер. Но мы Александра любим. По Данни информации пока нет. Это тоже решит главный тренер», — сказал Фурсенко.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в четверг. 34-летний Кержаков, дебютировавший в основном составе санкт-петербургской команды в 2001 году, — лучший бомбардир в истории «Зенита» (162 гола). 33-летний Данни выступает за «Зенит» с 2008 года и является капитаном команды.

Контракты Кержакова и Данни с «Зенитом» рассчитаны до 30 июня.