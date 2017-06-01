Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил петербургский футбольный клуб «Зенит»
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Итальянец Роберто Манчини назначен на пост главного тренера петербургского «Зенита», контракт со специалистом подписан по схеме «3+2», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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«Зенит» 28 мая объявил об отставке с поста главного тренера румына Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место в чемпионате России и второй год подряд не попала в Лигу чемпионов.
Манчини наибольших успехов добился с миланским «Интером», который под его руководством трижды становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок Италии, а также завоевывал Суперкубок страны. Также 52-летний специалист работал в итальянских «Лацио» и «Фиорентине», которых по разу приводил к победе в Кубке, «Манчестер Сити», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, и стамбульском «Галатасарае», завоевав с ним Кубок Турции.
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