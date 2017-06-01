Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29946431/
1 июня 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил петербургский футбольный клуб «Зенит»

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Итальянец Роберто Манчини назначен на пост главного тренера петербургского «Зенита», контракт со специалистом подписан по схеме «3+2», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил петербургский футбольный клуб Зенит - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» 28 мая объявил об отставке с поста главного тренера румына Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место в чемпионате России и второй год подряд не попала в Лигу чемпионов.

Манчини наибольших успехов добился с миланским «Интером», который под его руководством трижды становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок Италии, а также завоевывал Суперкубок страны. Также 52-летний специалист работал в итальянских «Лацио» и «Фиорентине», которых по разу приводил к победе в Кубке, «Манчестер Сити», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, и стамбульском «Галатасарае», завоевав с ним Кубок Турции.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота