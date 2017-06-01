Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил петербургский футбольный клуб «Зенит»

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«Зенит» 28 мая объявил об отставке с поста главного тренера румына Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место в чемпионате России и второй год подряд не попала в Лигу чемпионов.

Манчини наибольших успехов добился с миланским «Интером», который под его руководством трижды становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок Италии, а также завоевывал Суперкубок страны. Также 52-летний специалист работал в итальянских «Лацио» и «Фиорентине», которых по разу приводил к победе в Кубке, «Манчестер Сити», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, и стамбульском «Галатасарае», завоевав с ним Кубок Турции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Официально: Роберто Манчини — главный тренер сине-бело-голубых! Benvenuto Mancini!<br><br>Подробнее: <a href="https://t.co/XzR0EGAKC8">https://t.co/XzR0EGAKC8</a> <a href="https://t.co/Xp18ma5UG5">pic.twitter.com/Xp18ma5UG5</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/870251457890717696">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>