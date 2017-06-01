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1 июня 2017, 14:32 | Футбол: Премьер-лига | "Российская газета"

Курбан Бердыев покинул ФК «Ростов»

«Уважаемые болельщики, сегодня стало известно о том, что вице-президент-тренер “Ростова” Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень», — говорится официальном сообщении пресс-службы клуба.

Уважаемые болельщики сегодня стало известно о том что вице-президент-тренер “Ростова” Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень — говорится официальном сообщении пресс-службы клуба. Увеличить
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Кроме главного наставника, «Ростов», скорее всего, лишится и тренерского штаба, который пришел в донскую команду вместе с Бердыевым. В свою очередь Курбан Бердыев от имени всего тренерского штаба поблагодарил руководство региона за плодотворное сотрудничество, а болельщиков — за поддержку.

«Мы от всей души желаем команде удачи — уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика — мы жмем ваши руки и говорим спасибо за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками “Ростова”. Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол», — заявил Бердыев.

О новом месте работы известного тренера не сообщается, но недавно президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству казанского футбольного клуба «Рубин» рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева.
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