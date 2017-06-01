Курбан Бердыев покинул ФК «Ростов»
«Уважаемые болельщики, сегодня стало известно о том, что
вице-президент-тренер “Ростова” Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень», — говорится официальном сообщении пресс-службы клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Кроме главного наставника, «Ростов», скорее всего, лишится и тренерского штаба, который пришел в донскую команду вместе с Бердыевым. В свою очередь Курбан Бердыев от имени всего тренерского штаба поблагодарил руководство региона за плодотворное сотрудничество, а болельщиков — за поддержку.
«Мы от всей души желаем команде удачи — уверены, что футбол в
О новом месте работы известного тренера не сообщается, но недавно президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству казанского футбольного клуба «Рубин» рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева.
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