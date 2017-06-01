Симутенков войдет в новый тренерский штаб «Зенита»

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«Зенит» 28 мая объявил об отставке с поста главного тренера румына Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место в чемпионате России и второй год подряд не попала в Лигу чемпионов. Ожидается, что в ближайшее время петербуржцев возглавит итальянец Роберто Манчини, который уже провел встречу с руководством «Зенита» и согласовал финансовые вопросы.

Симутенков ранее входил в штабы главных тренеров «Зенита» Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша, с которыми трижды выигрывал золотые медали чемпионата России.

В «молодежке» Симутенкова сменит Анатолий Давыдов, который приступит к работе с молодежным составом клуба в четвертый раз в карьере.