Симутенков войдет в новый тренерский штаб «Зенита»
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Игорь Симутенков, в течение двух последних лет возглавлявший молодежный состав петербургского «Зенита», продолжит работу в качестве помощника главного тренера основной команды «сине-бело-голубых», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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«Зенит» 28 мая объявил об отставке с поста главного тренера румына Мирчи Луческу, под руководством которого команда заняла третье место в чемпионате России и второй год подряд не попала в Лигу чемпионов. Ожидается, что в ближайшее время петербуржцев возглавит итальянец Роберто Манчини, который уже провел встречу с руководством «Зенита» и согласовал финансовые вопросы.
Симутенков ранее входил в штабы главных тренеров «Зенита» Лучано Спаллетти и Андре
В «молодежке» Симутенкова сменит Анатолий Давыдов, который приступит к работе с молодежным составом клуба в четвертый раз в карьере.
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