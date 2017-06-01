Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб «Зенита»

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Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Симутенков будет работать на должности помощника главного тренера команды.

Новым главным тренером молодежной команды станет Анатолий Давыдов, который уже в четвертый раз займет этот пост. Также Давыдов является рекордсменом по количеству матчей проведенных за «Зенит». В 1999 году в качестве главного тренера «Зенита» Давыдов завоевал с командой Кубок России.

Симутенков работает тренером в «Зените» с 1 января 2010 года. Он входил в тренерский штаб итальянца Лучано Спаллетти и португальца Анре Виллаш-Боаша. В этот период санкт-петербургский клуб трижды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны. С 2014 по 2015 год Симутенков входил в тренерский штаб сборной России по футболу.

В прошедшем сезоне молодежная команда «Зенита» под руководством Симутенкова заняла третье место в молодежном первенстве.

28 мая пост главного тренера «Зенита» покинул румынский специалист Мирча Луческу, который возглавил команду в мае 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место, не сумев попасть в Лигу чемпионов.