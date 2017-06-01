Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб «Зенита»
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Игорь Симутенков, который с 2015 года возглавляет молодежный состав «Зенита», войдет в тренерский штаб основной команды
санкт-петербургского клуба.
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Симутенков будет работать на должности помощника главного тренера команды.
Новым главным тренером молодежной команды станет Анатолий Давыдов, который уже в четвертый раз займет этот пост. Также Давыдов является рекордсменом по количеству матчей проведенных за «Зенит». В 1999 году в качестве главного тренера «Зенита» Давыдов завоевал с командой Кубок России.
Симутенков работает тренером в «Зените» с 1 января 2010 года. Он входил в тренерский штаб итальянца Лучано Спаллетти и португальца Анре
В прошедшем сезоне молодежная команда «Зенита» под руководством Симутенкова заняла третье место в молодежном первенстве.
28 мая пост главного тренера «Зенита» покинул румынский специалист Мирча Луческу, который возглавил команду в мае 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место, не сумев попасть в Лигу чемпионов.
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