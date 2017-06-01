Веллитон: Счастлив, что «Спартак» стал чемпионом!

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Бразильский нападающий Соарес де Мораис Веллитон, выступавший за московский «Спартак» с 2007 по 2014 год, был любимцем болельщиков. Большинство фанатов и сегодня с теплотой отзываются о некогда лучшем бомбардире красно-белых, трижды завоевывавшем с командой серебряные медали чемпионата России (2007, 2009 и 2012 годы). Сейчас Веллитон выступает за клуб турецкой Суперлиги «Кайсериспор», но продолжает следить за успехами своей бывшей команды, которая в минувшем сезоне впервые за последние почти 16 лет стала чемпионом России. В эксклюзивном интервью «Известиям» 30-летний бразилец поделился эмоциями от победы «Спартака» в РФПЛ, а также рассказал о собственной карьере, конфликте с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вероятности возвращения в Россию.

— Какие воспоминания связывают вас с Россией и «Спартаком»?

— Я очень люблю вашу страну, в ней прошла большая часть моей профессиональной карьеры. Могу сказать, что годы, проведенные в России, — одни из самых счастливых в моей жизни. Что касается «Спартака», то этот клуб был для меня настоящей семьей, родным домом. Именно в этой команде, которой я посвятил свои лучшие футбольные годы, я по-настоящему раскрылся, получил любовь и признание болельщиков. Тогдашний главный тренер красно-белых Валерий Карпин был для меня как отец. Остались самые приятные воспоминания о работе с ним и владельцем клуба — Леонидом Федуном. Всегда вспоминаю о «Спартаке» и времени, проведенном там, только добрыми словами.

— Скучаете по этому периоду вашей карьеры?

— Конечно! Особенно по спартаковским болельщикам. Поддержка у клуба просто великолепная. До сих пор помню переполненные стадионы и рев фанатов. Я знаю, о чем говорю, так как ощутил это на себе. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали мне и моей команде.

— Вы не сталкивались в России с проявлением расизма?

— Признаюсь честно: в первый месяц пребывания в вашей стране я действительно страдал от этого. Но вскоре люди перестали обращать внимание на цвет моей кожи, так как я показывал неплохой футбол и всем это нравилось. Вообще расизм в футболе — ужасное явление и очень серьезная проблема, которую необходимо искоренить.

— Во время матчей против ЦСКА у вас часто возникали на поле конфликтные ситуации с голкипером армейского клуба Игорем Акинфеевым. С чем это связано?

— Действительно, у нас с Акинфеевым всегда были проблемы на поле, но я не знаю, почему он меня так невзлюбил. Я считаю Игоря отличным футболистом.

— Следите за чемпионатом России и успехами «Спартака»?

— Не всегда получается смотреть все матчи, но, конечно, я знаю о том, что в минувшем сезоне красно-белые завоевали золотые медали национального первенства, обеспечив себе солидное преимущество перед главными конкурентами — ЦСКА и «Зенитом».

Цитата Безумно рад, что «Спартак» наконец достиг своей цели и заполучил долгожданный трофей. Футболисты, руководство и болельщики заслужили этот праздник. Поздравляю «Спартак» с чемпионством!

— Насколько велик вклад в это достижение главного тренера команды — Массимо Карреры?

— Я практически ничего о нем не знаю, но его вклад в чемпионство «Спартака» сложно переоценить. Он привел красно-белых к победе в РФПЛ, что говорит о высоком уровне его профессионализма.

— Получится ли у красно-белых закрепить этот результат и в следующем сезоне?

— Почему бы и нет? В команде собраны прекрасные футболисты, хороший тренер, грамотное руководство. Думаю, в следующем году «Спартаку» по силам повторить этот успех.

— В следующем сезоне москвичи будут играть еще и в Лиге чемпионов.

— Уверен, что и на европейской арене красно-белые выступят достойно.

— Поддерживаете связь с кем-то из футболистов «Спартака»?

— Мало с кем. Несколько месяцев назад общался с Джано Ананидзе. Перекинулись парой фраз — поинтересовались, как друг у друга дела. Мне нравится, как он играет. Он один из самых талантливых футболистов в нынешнем составе «Спартака». Еще я выделил бы Луиса Адриано и Фернандо.

— Как складывается ваша карьера после ухода из «Спартака»?

— Я продолжаю заниматься тем, что больше всего люблю в этой жизни, — играть в футбол. Еще будучи игроком «Спартака», я на правах аренды успел поиграть на родине за «Гремио» и «Сан-Паулу», а также за «Сельту» в Испании. После чего перебрался в турецкий чемпионат, где чувствую себя неплохо.

— Есть желание вернуться в Россию?

— Мне интересен такой вариант развития карьеры, но всё зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит. Есть только две команды, в которые я никогда не перейду, — это «ЦСКА» и «Зенит». Я не могу так предать «Спартак».

— Правда, что в 2016 году вы могли перейти в грозненский «Терек»?

— Да. Грозненцы сделали мне соответствующее предложение, мы провели переговоры, но прийти к взаимопониманию не смогли. Меня не устроило предложение «Терека». Конкретно — его финансовая составляющая.

— В 2017 году в России пройдет Кубок конфедераций, а в 2018 году — чемпионат мира. Как думаете, насколько успешно в этих турнирах выступит российская сборная?

— В России достаточно хороших футболистов, которые смогут достойно представить страну на международных соревнованиях. Вашей сборной руководит отличный опытный тренер Станислав Черчесов. Думаю, команда России покажет достойный футбол и на Кубке конфедераций-2017, и на чемпионате мира-2018.