Роман Бабаев: Хотели бы арендовать Мусу
Генеральный директор ЦСКА подвел итоги сезона в обстоятельном интервью «СЭ».
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ОЛАНАРЕ СИЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ, ЕСЛИ ЗДОРОВ
— Летом ЦСКА купит
— Не готов сейчас сказать. Работа ведется. Нам однозначно нужно укрепить команду с учетом того, что предстоит выступать в отборе Лиги чемпионов. Сейчас рано говорить о
— Какие позиции нужно усилить?
— В идеале — две. Пока без конкретики. Ищем игрока в защиту и линию нападения.
— Приобретение Оланаре — ошибка?
— Пока рано так говорить. То, что он не так часто выходил на поле, — последствия травмы. Нужно понимать, что Оланаре почти год находился вне футбола… Все это не могло не сказаться на качестве игры. Причем его проблемы были связаны даже не с прооперированным коленом, а с другим.
— То есть?
— Так называемая компенсаторика. То есть нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи, терапевты делают все возможное. Когда Оланаре здоров — это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня в данном случае важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят, что Аарон — квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров.
— А могли взять Оланаре в аренду до конца сезона?
— Первый раз мы так и сделали. Сейчас китайцы уже на это не пошли бы. В противном случае им пришлось бы продлевать контракт с нигерийцем как минимум на год. К слову, сам футболист дал понять, что не хочет выступать в этой стране. В итоге пришел к нам абсолютно бесплатно, ЦСКА не пришлось платить за аренду. Я очень надеюсь, что у него все в нашей команде получится. Предпосылки к этому есть.
— Какова вероятность того, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Ахмеда Мусу?
— Это красивая история. Не стану скрывать, мы рассмотрели бы такой вариант — тот случай, когда можно говорить о попадании в яблочко. Муса очень органичнно впишется в нашу новую тактическую схему. Ахмед адаптирован к России. Так что при наличии такой возможности, мы ею, думаю, воспользовались бы. Но я сильно сомневаюсь, что это получится.
— Почему?
— Сам Муса хочет доказать, что не зря оказался в АПЛ. Почти уверен, что в Англии найдутся клубы, которые возьмут его в аренду. При всем уважении к российскому чемпионату, если поставить себя на место руководителя «Лестера», мне было бы гораздо лучше, чтобы игрок находился рядом, а не уезжал далеко.
— Если так пойдет, не исключено, что Муса окажется в команде у Леонида Слуцкого, если тот примет английский клуб?
— Все возможно.
— А сам Муса назад не рвется?
— Ахмед сказал, что он с удовольствием вернулся бы к нам. Но если будет выбор между английским клубом и ЦСКА, наверное, отдаст предпочтение команде с Туманного альбиона. Здесь нужно уважать его решение. Он не идет по пути наименьшего сопротивления. Муса прекрасно понимает, что у нас станет постоянно играть, однако нападающий хочет проверить свои силы на другом уровне.
— Почему у него не получилось в «Лестере»?
— Уверен — Ахмед стал заложником обстоятельств. Для меня оказалось сюрпризом, что Муса так мало выходил в «Лестере» в этом сезоне. Ведь на предсезонных сборах был в составе «лис» одним из лучших. Непонятная ситуация. Мне кажется, Раньери поступил консервативно. Тренер прекрасно осведомлен об игровых качествах Ахмеда, но предпочел тех, кто совершил чудо в прошлом году.
ТОШИЧ МОЖЕТ ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ В АЗИИ
— Тошич покидает ЦСКА?
— Ситуация не самая простая. Зоран принес огромную пользу, с лихвой отработал свой контракт. Его заслуга есть во всех трофеях армейцев последних лет. Забивал очень важные голы, в том числе, и один из чемпионских («Локомотиву» в мае 2014 года — Прим. «СЭ»).
— А в чем сложность нынешней ситуации?
— Дело в том, что у него есть возможность за последние годы карьеры заработать хорошие деньги. Понятно, что речь идет об Азии, арабских странах. С другой стороны, он может остаться, но уже на немного других условиях. То есть у Тошича сейчас не самый простой выбор. Нужно принять верное решение. Мы абсолютно открыто общаемся друг с другом. Нет ни единого намека на
— Когда все решится?
— Думаю, в течение этой недели. Тем или иным образом.
— Правильно ли мы понимаем, что Тошичу предложили пойти на понижение зарплаты?
— Не хочу разглашать конфиденциальные детали контракта. Но предполагается несколько другая система оплаты труда.
— Вон оно что.
— Нужно понимать, что все мы не молодеем. То есть здесь все довольно объективно.
— На какой срок готовы продлить с ним контракт?
— Больше года в данных случаях не предлагаем. Это стандартная история.
ГОЛОВИН И «ЧЕЛСИ» — ЭТО ПОКА КРАСИВЫЙ ФЕЙК
— Какова ситуация с Игнашевичем и братьями Березуцкими?
— Продлим с ними контракт еще на один сезон. Причем если здоровье и дальше будет позволять им играть в футбол на таком высоком уровне, подпишем новое соглашение хоть на 10 лет. В других клубах возрастные ребята порой сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут выходить на поле, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной
— То есть Игнашевич и Березуцкие будут выступать за ЦСКА в следующем чемпионате?
— Да. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях еще на сезон. Остались технические моменты.
— Игнашевич не думал о завершении карьеры?
— Нет. Я даже полагаю, что предстоящий сезон не станет для него последним. С таким суперпрофессиональным отношением к делу, здоровью, питанию, ко всему — это прямо европейский стандарт — он способен замахнуться на рекорд Мальдини и Костакурты. Спортсмен до мозга костей. Минувший чемпионат показал, что, даже не имея 100-процентной гарантии попадания в состав, Игнашевич приносит огромную пользу команде. Когда в концовке то Алексей, то Василий выпадали
— Правда, что несколько лет назад, когда генеральным директором «Спартака» являлся Валерий Карпин, в ЦСКА приходил официальный запрос по поводу Игнашевича? Или это шутка?
— Нет, не шутка. Обращение со стороны «Спартака» действительно было, но вот до официального запроса дело не дошло.
— И сколько тогда предлагали за Игнашевича?
— Сумму не обсуждали. Мы сразу дали понять, что переход невозможен.
— Предметный интерес «Челси» к Александру Головину — это
— Да, очень красивый, но
— Где продолжит карьеру Константин Базелюк, про которого многие уже подзабыли?
— А я вам готов напомнить про Базелюка. Сейчас у нас очень много обращений по поводу Кости, в том числе и от команд
— ЦСКА решил не выкупать контракт Ионова у «Динамо» по спортивным показателям или потому, что не нашлось средств?
— Совокупность факторов. Имели значение и зарплата, и трансферная стоимость Алексея, прописанная в опции по выкупу его контракта. К сожалению, он не очень хорошо вписался в новую тактическую модель. Выходил достаточно часто, но не всегда действовал результативно. Однако все равно принес нам пользу, забивал важные голы, отдавал передачи. Так что не считаем его приглашение ошибкой. С учетом кадровых потерь, которые мы понесли, Ионов свое дело сделал.
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