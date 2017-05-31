Роман Бабаев: Хотели бы арендовать Мусу

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ОЛАНАРЕ СИЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ, ЕСЛИ ЗДОРОВ

— Летом ЦСКА купит кого-нибудь дороже миллиона евро?

— Не готов сейчас сказать. Работа ведется. Нам однозначно нужно укрепить команду с учетом того, что предстоит выступать в отборе Лиги чемпионов. Сейчас рано говорить о чем-то конкретном. Наша селекция будет зависеть от многих факторов.

— Какие позиции нужно усилить?

— В идеале — две. Пока без конкретики. Ищем игрока в защиту и линию нападения.

— Приобретение Оланаре — ошибка?

— Пока рано так говорить. То, что он не так часто выходил на поле, — последствия травмы. Нужно понимать, что Оланаре почти год находился вне футбола… Все это не могло не сказаться на качестве игры. Причем его проблемы были связаны даже не с прооперированным коленом, а с другим.

— То есть?

— Так называемая компенсаторика. То есть нагрузка переносится с прооперированного колена на другое. Сейчас нападающий проходит курс реабилитации. Врачи, терапевты делают все возможное. Когда Оланаре здоров — это безусловное усиление. Он футболист очень высокого уровня, что и продемонстрировал в свой первый приход в ЦСКА. Для меня в данном случае важна оценка его игры со стороны одноклубников. Все в один голос говорят, что Аарон — квалифицированный нападающий, но при условии, что здоров.

— А могли взять Оланаре в аренду до конца сезона?

— Первый раз мы так и сделали. Сейчас китайцы уже на это не пошли бы. В противном случае им пришлось бы продлевать контракт с нигерийцем как минимум на год. К слову, сам футболист дал понять, что не хочет выступать в этой стране. В итоге пришел к нам абсолютно бесплатно, ЦСКА не пришлось платить за аренду. Я очень надеюсь, что у него все в нашей команде получится. Предпосылки к этому есть.

— Какова вероятность того, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Ахмеда Мусу?

— Это красивая история. Не стану скрывать, мы рассмотрели бы такой вариант — тот случай, когда можно говорить о попадании в яблочко. Муса очень органичнно впишется в нашу новую тактическую схему. Ахмед адаптирован к России. Так что при наличии такой возможности, мы ею, думаю, воспользовались бы. Но я сильно сомневаюсь, что это получится.

— Почему?

— Сам Муса хочет доказать, что не зря оказался в АПЛ. Почти уверен, что в Англии найдутся клубы, которые возьмут его в аренду. При всем уважении к российскому чемпионату, если поставить себя на место руководителя «Лестера», мне было бы гораздо лучше, чтобы игрок находился рядом, а не уезжал далеко.

— Если так пойдет, не исключено, что Муса окажется в команде у Леонида Слуцкого, если тот примет английский клуб?

— Все возможно.

— А сам Муса назад не рвется?

— Ахмед сказал, что он с удовольствием вернулся бы к нам. Но если будет выбор между английским клубом и ЦСКА, наверное, отдаст предпочтение команде с Туманного альбиона. Здесь нужно уважать его решение. Он не идет по пути наименьшего сопротивления. Муса прекрасно понимает, что у нас станет постоянно играть, однако нападающий хочет проверить свои силы на другом уровне.

— Почему у него не получилось в «Лестере»?

— Уверен — Ахмед стал заложником обстоятельств. Для меня оказалось сюрпризом, что Муса так мало выходил в «Лестере» в этом сезоне. Ведь на предсезонных сборах был в составе «лис» одним из лучших. Непонятная ситуация. Мне кажется, Раньери поступил консервативно. Тренер прекрасно осведомлен об игровых качествах Ахмеда, но предпочел тех, кто совершил чудо в прошлом году.

ТОШИЧ МОЖЕТ ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ В АЗИИ

— Тошич покидает ЦСКА?

— Ситуация не самая простая. Зоран принес огромную пользу, с лихвой отработал свой контракт. Его заслуга есть во всех трофеях армейцев последних лет. Забивал очень важные голы, в том числе, и один из чемпионских («Локомотиву» в мае 2014 года — Прим. «СЭ»).

— А в чем сложность нынешней ситуации?

— Дело в том, что у него есть возможность за последние годы карьеры заработать хорошие деньги. Понятно, что речь идет об Азии, арабских странах. С другой стороны, он может остаться, но уже на немного других условиях. То есть у Тошича сейчас не самый простой выбор. Нужно принять верное решение. Мы абсолютно открыто общаемся друг с другом. Нет ни единого намека на какое-то напряжение. При любых раскладах останемся друзьями. Двери нашего клуба для Зорана всегда будут открыты.

— Когда все решится?

— Думаю, в течение этой недели. Тем или иным образом.

— Правильно ли мы понимаем, что Тошичу предложили пойти на понижение зарплаты?

— Не хочу разглашать конфиденциальные детали контракта. Но предполагается несколько другая система оплаты труда.

— Вон оно что.

— Нужно понимать, что все мы не молодеем. То есть здесь все довольно объективно.

— На какой срок готовы продлить с ним контракт?

— Больше года в данных случаях не предлагаем. Это стандартная история.

ГОЛОВИН И «ЧЕЛСИ» — ЭТО ПОКА КРАСИВЫЙ ФЕЙК

— Какова ситуация с Игнашевичем и братьями Березуцкими?

— Продлим с ними контракт еще на один сезон. Причем если здоровье и дальше будет позволять им играть в футбол на таком высоком уровне, подпишем новое соглашение хоть на 10 лет. В других клубах возрастные ребята порой сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут выходить на поле, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьезной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже смотрим.

— То есть Игнашевич и Березуцкие будут выступать за ЦСКА в следующем чемпионате?

— Да. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях еще на сезон. Остались технические моменты.

— Игнашевич не думал о завершении карьеры?

— Нет. Я даже полагаю, что предстоящий сезон не станет для него последним. С таким суперпрофессиональным отношением к делу, здоровью, питанию, ко всему — это прямо европейский стандарт — он способен замахнуться на рекорд Мальдини и Костакурты. Спортсмен до мозга костей. Минувший чемпионат показал, что, даже не имея 100-процентной гарантии попадания в состав, Игнашевич приносит огромную пользу команде. Когда в концовке то Алексей, то Василий выпадали из-за травм, Сережа с честью защищал честь клуба.

— Правда, что несколько лет назад, когда генеральным директором «Спартака» являлся Валерий Карпин, в ЦСКА приходил официальный запрос по поводу Игнашевича? Или это шутка?

— Нет, не шутка. Обращение со стороны «Спартака» действительно было, но вот до официального запроса дело не дошло.

— И сколько тогда предлагали за Игнашевича?

— Сумму не обсуждали. Мы сразу дали понять, что переход невозможен.

— Предметный интерес «Челси» к Александру Головину — это какой-то фейк?

— Да, очень красивый, но все-таки фейк. Саша — большой молодец, сделал огромный шаг вперед, может быть, даже к команде уровня «Челси». Но… Уровень лондонского клуба настолько высок, что говорить об этом серьезно пока не приходится.

— Где продолжит карьеру Константин Базелюк, про которого многие уже подзабыли?

— А я вам готов напомнить про Базелюка. Сейчас у нас очень много обращений по поводу Кости, в том числе и от команд премьер-лиги, которые хотят взять его в аренду. Находимся в постоянном контакте. Костя провел неплохой отрезок карьеры в Португалии.

— ЦСКА решил не выкупать контракт Ионова у «Динамо» по спортивным показателям или потому, что не нашлось средств?

— Совокупность факторов. Имели значение и зарплата, и трансферная стоимость Алексея, прописанная в опции по выкупу его контракта. К сожалению, он не очень хорошо вписался в новую тактическую модель. Выходил достаточно часто, но не всегда действовал результативно. Однако все равно принес нам пользу, забивал важные голы, отдавал передачи. Так что не считаем его приглашение ошибкой. С учетом кадровых потерь, которые мы понесли, Ионов свое дело сделал.