«Зенит» вернул диктора по стадиону, со скандалом уволенного в прошлом году

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Он был уволен в феврале минувшего года за грубые нарушения правил поведения и аккредитации на матче Лиги чемпионов.

Как тогда сообщил руководитель пресс-службы сине-бело-голубых, актер театра «Балтийский дом» допустил следующее нарушение:

— Зона комментаторских позиций, в которую Анисимов провел посторонних людей вопреки всем правилам, — особая зона, поскольку в ней работают представители УЕФА, организаторы трансляции и представители транслирующих компаний, — сказал в прошлом году Дмитрий Циммерман. — По сути, в том числе и здесь формируется международная картинка матчей. Действия диктора могли создать серьезные неудобства ведущим телекомпаниям, обеспечивающим производство этой картинки. А это привело бы к наложению на клуб штрафных санкций со стороны УЕФА.