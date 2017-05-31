«Зенит» вернул диктора по стадиону, со скандалом уволенного в прошлом году
Руководство «Зенита» приняло решение вернуть на должность диктора по стадиону Константина Анисимова.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он был уволен в феврале минувшего года за грубые нарушения правил поведения и аккредитации на матче Лиги чемпионов.
Как тогда сообщил руководитель
— Зона комментаторских позиций, в которую Анисимов провел посторонних людей вопреки всем правилам, — особая зона, поскольку в ней работают представители УЕФА, организаторы трансляции и представители транслирующих компаний, — сказал в прошлом году Дмитрий Циммерман. — По сути, в том числе и здесь формируется международная картинка матчей. Действия диктора могли создать серьезные неудобства ведущим телекомпаниям, обеспечивающим производство этой картинки. А это привело бы к наложению на клуб штрафных санкций со стороны УЕФА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter