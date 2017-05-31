Роман Бабаев: Продлим контракты с Игнашевичем и Березуцкими еще на сезон
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что контракт с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими будет продлен еще на один сезон.
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— Какова ситуация с Игнашевичем и братьями Березуцкими?
— Продлим с ними контракт еще на один сезон. Причем если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, подпишем новое соглашение хоть на 10 лет. В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной
— То есть Игнашевич и Березуцкие будут играть за ЦСКА в следующем сезоне?
— Да. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях еще на сезон. Остались технические моменты. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ).
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