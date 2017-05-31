Каррера останется в «Спартаке» еще на два года
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Массимо Каррера достиг с клубом договоренности о продлении трудовых отношений сроком на два года.
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Напомним, что итальянец пришел в штаб
Под руководством 53-летнего специалиста москвичи победили в чемпионате России после 16-летнего перерыва. (Вячеслав КОРОТКИН).
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