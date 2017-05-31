Источник: Динияр Билялетдинов может подписать контракт с «Араратом»

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Напомним, что ранее президент команды Валерий Оганесян заявлял, что клуб ведет переговоры еще с одним футболистом, которые играл в «Спартаке» и сборной России.

«Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за “Спартак” и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов», — приводит ТАСС слова Оганесяна.

Напомним, накануне клуб объявил о подписании контракта с форвардом Романом Павлюченко, который минувший сезон провел в «Урале». Форвард провел в составе уральской команды 24-х матча, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.