Кришито может сменить «Зенит» на «Наполи»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито хочет вернуться в Италию. Футболист сообщил, что не исключен вариант его перехода в «Наполи».
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— В следующем году «Наполи» будет иметь хорошие шансы на чемпионство, приводит Radio Kiss Kiss слова Кришито. — «Ювентус» уже не будет так голоден до побед. Я хочу вернуться в Италию. Возможен ли вариант с «Наполи»? Все возможно. Однако у меня еще год контракта с «Зенитом», а разговоров о его продлении еще не было.
Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.
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