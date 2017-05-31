Кришито может сменить «Зенит» на «Наполи»

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— В следующем году «Наполи» будет иметь хорошие шансы на чемпионство, приводит Radio Kiss Kiss слова Кришито. — «Ювентус» уже не будет так голоден до побед. Я хочу вернуться в Италию. Возможен ли вариант с «Наполи»? Все возможно. Однако у меня еще год контракта с «Зенитом», а разговоров о его продлении еще не было.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.