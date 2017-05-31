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31 мая 2017, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кришито может сменить «Зенит» на «Наполи»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито хочет вернуться в Италию. Футболист сообщил, что не исключен вариант его перехода в «Наполи».

Защитник Зенита <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> хочет вернуться в Италию. Увеличить
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— В следующем году «Наполи» будет иметь хорошие шансы на чемпионство, приводит Radio Kiss Kiss слова Кришито. — «Ювентус» уже не будет так голоден до побед. Я хочу вернуться в Италию. Возможен ли вариант с «Наполи»? Все возможно. Однако у меня еще год контракта с «Зенитом», а разговоров о его продлении еще не было.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.

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