Минниханов рекомендовал руководству «Рубина» рассмотреть вариант с возвращением Бердыева

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«Руководство клуба сейчас находится в одних руках, — сказал Минниханов, который также является главой попечительского совета “Рубина”. — Именно новый президент “Рубина” отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба».