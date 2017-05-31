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31 мая 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Минниханов рекомендовал руководству «Рубина» рассмотреть вариант с возвращением Бердыева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству казанского футбольного клуба «Рубин» рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева. Его слова цитирует пресс-служба президента Татарстана.

По словам президента Татарстана новый президент Рубина отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Увеличить
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«Руководство клуба сейчас находится в одних руках, — сказал Минниханов, который также является главой попечительского совета “Рубина”. — Именно новый президент “Рубина” отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба».

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