Минниханов рекомендовал руководству «Рубина» рассмотреть вариант с возвращением Бердыева
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству казанского футбольного клуба «Рубин» рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева. Его слова цитирует
пресс-служба президента Татарстана.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Руководство клуба сейчас находится в одних руках, — сказал Минниханов, который также является главой попечительского совета “Рубина”. — Именно новый президент “Рубина” отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter