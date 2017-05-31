Абаев покинул «Локомотив» по завершении контракта
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Голкипер Илья Абаев покинул московский футбольный клуб «Локомотив» в связи с завершением срока контракта, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
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В «Локомотиве» 35-летний Абаев выступал с 2013 года, стал в составе команды бронзовым призером чемпионата России-2013/14, а также двукратным обладателем Кубка России.
«Локомотив» благодарит Илью Абаева за время, проведенное в команде. Желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.
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