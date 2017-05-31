Абаев покинул «Локомотив» по завершении контракта

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В «Локомотиве» 35-летний Абаев выступал с 2013 года, стал в составе команды бронзовым призером чемпионата России-2013/14, а также двукратным обладателем Кубка России.

«Локомотив» благодарит Илью Абаева за время, проведенное в команде. Желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.