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31 мая 2017, 17:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Абаев покинул «Локомотив» по завершении контракта

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Голкипер Илья Абаев покинул московский футбольный клуб «Локомотив» в связи с завершением срока контракта, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Голкипер Илья <span class=error>Абаев</span> покинул московский футбольный клуб Локомотив в связи с завершением срока контракта сообщается на официальном сайте железнодорожников. Увеличить
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В «Локомотиве» 35-летний Абаев выступал с 2013 года, стал в составе команды бронзовым призером чемпионата России-2013/14, а также двукратным обладателем Кубка России.

«Локомотив» благодарит Илью Абаева за время, проведенное в команде. Желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.

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