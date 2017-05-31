Плакали денежки? Самые неэффективные трансферы сезона в РФПЛ
Предлагаем вашему вниманию редакционный рейтинг самых неудачных трансферов завершившегося чемпионата России по соотношению
цена-отдача.
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7. Джерри Мбакогу («Капри» — «Крылья Советов») — € 1 млн
Нигерийскому здоровяку не привыкать к перемене мест: «Падова» четыре раза снаряжала его в командировки. Не задержался Мбакогу и в Самаре. Если верить transfermarkt.de (а категорически не верить ему у нас оснований нет), за полугодичную эксплуатацию нападающего «Крылья» отстегнули «Капри» миллион евро — большие деньги по меркам провинции. Голишка или хотя бы захудалого результативного паса от него не дождались. И без фанфар проводили обратно.
6. Игорь Портнягин («Рубин» — «Локомотив») — € 3 млн
Последнее время «локомотивская» селекция подрастеряла «голевое чутьё»: что ни форвард — мимо. Не Хенти, так Шкулетич. Вот и из Портнягина графа
5. Бернард Бериша («Анжи» — «Терек») — €2,5 млн
Рашид Рахимов и сам человек южный, темпераментный, и к футболистам взрывным, инициативным симпатию питает. Три из пяти самых активных дриблёров чемпионата в прошлом сезоне собралось у него в Грозном — Роши, Мбенге и Бериша. Последнему по суммарному числу обводок (101) не то что в «Тереке» — во всём чемпионате равных нет! А поди ж ты, прирос в новом клубе к скамейке….
Три первых весенних тура тренер терпеливо давал новичку шансы. Судя по тому, что больше Бернард в стартовом составе не показывался, воспользовался он ими неважно. Единственную результативную передачу Бериша исполнил в домашней встрече с «Арсеналом». После двух подряд поражений, от «Оренбурга» и «Анжи», албанский технарь четыре тура кряду не поднимался с «банки» и только в паре заключительных матчей удостоился от Рахимова нескольких игровых минут.
4. Роберт Мак (ПАОК — «Зенит») — € 3,5 млн
Быстроногий словак стартовал в Петербурге удивительно бодро — отдавал, забивал. Что случилось потом, можно только догадываться, но играть Мак перестал. А поскольку произошло это после трагической для «Зенита» развязки в Лиге Европы, логично поискать корень бед молодого человека в матче с «Андерлехтом». В котором Роберт мог — теоретически — и не предотвратил роковой для хозяев навес с левого фланга. После этого Луческу и задвинул словака в глубокий запас. Совпадение? Решать вам.
Так или иначе, всю весну Мак проскучал в резерве
3. Саму Гарсия («Вильярреал» — «Рубин») — € 5 млн
Из разномастной честной компании, навербованной «Рубином» прошлым летом, первым глубоко разочаровал работодателя Гарсия. По крайней мере, его раньше всех сбагрили из Казани — ещё прошлой зимой. В «Вильярреале» статистика у Саму тоже была не ахти как для номинального вингера (3 гола, 5 передач во всех турнирах предыдущего сезона), но там у него уважительная причина имелась — травма, на треть года выбившая из обоймы. В России со здоровьем у испанца был порядок — с производительностью труда беда. Бесполезно отбегав чёртову дюжину матчей РФПЛ, Гарсия ещё в межсезонье убрался восвояси, в заштатный «Леганес».
2. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе» — «Зенит») — € 8 млн
Самый дорогой трансфер «Зенита» в прошлом сезоне пока не «сыграл». Если разделить трансферную стоимость Эрнани на количество матчей чемпионата России, получится ровно по миллиону евро за тур. К сожалению, качество этих игр тоже оставляло желать лучшего. В свой первый «российский» сезон Эрнани не преуспел ни в созидании, ни в разрушении.
Как для «наследника» Витселя новичок был крайне неубедителен в наступлении (0 голов и результативных передач, 20-е место в команде по проценту точных пасов и примерно 220-е в лиге по ключевым среди проведших не меняя пяти матчей). Ломал Эрнани не более умело, нежели строил: 11-я позиция в «Зените» по перехватам, 12-я — по отборам, 20−29-я — по блокированным ударам.
Предвижу возражения: чем условный Молло лучше Эрнани? Соглашусь, француз в
1. Максим Лестьенн («Аль-Араби» — «Рубин») — € 10 млн
В ходе летней оптовой закупки, дорогой и, как выяснилось, бессмысленной, в «Рубин» занесло крашеного бельгийского блондина. Казанский менеджмент не смутила ни сомнительная репутация Лестьенна, ни аренды из катарского «Аль-Араби» — сперва в «Дженоа», потом в ПСВ (нужного и неконфликтного футболиста едва ли станут гонять по ссылкам, логично?). Короче говоря, в лице Макса «Рубин» обрёл не столько усиление состава, сколько пресловутую обезьяну с гранатой, от которой не знаешь, чего ожидать. Скромные игровые свершения (четыре результативных очка, три из которых пришлись на горемычную «Томь») безнадёжно померкли на фоне весеннего явления на тренировку «с бодуна». «Старичков» клуба и прежде повадки пришлых «звёзд» раздражали, а эта окончательно вывела из себя. Больше Лестьенна в заявке основы «Рубина» не видели — не удивлюсь, если и впредь не увидят….
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