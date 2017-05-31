Один воспитывал, другой ругался, третий жаловался. Все иностранные тренеры «Зенита»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Властимил ПЕТРЖЕЛА — ЧЕШСКИЙ ПРОРЫВ

Когда пришел: 19 ноября 2002 года

Когда ушел: 3 мая 2006 года

Трофеи: Кубок РФПЛ (2003)

Статистика: 145 матчей, 73 победы, 64,4% набранных очков.

КАК ПРИШЕЛ

В кандидатуре иностранного тренера тогдашний президент «Зенита» Виталий Мутко обратился после самого провального сезона в новейшей истории клуба. Чемпионат России-2002 сине-бело-голубые закончили на 10-м месте. Вскоре после финиша сезона новым рулевым петербургской команды был назначен неизвестный широкой публике специалист Властимил Петржела.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ

Поначалу петербургская футбольная общественность приняла чужака в штыки, но он сумел растопить лед. Методом проб и ошибок Петржела пришел к решению сделать ставку на молодых воспитанников местных школ и не прогадал. Кержаков и Аршавин играли еще при Юрии Морозове, но у Петржелы они превратились в настоящих лидеров команды, раскрылся Быстров, дебютировал в основе Денисов. Молодой «Зенит» сходу взял серебро премьер-лиги, но этот успех так и остался вершиной для чешского тренера. Год спустя его команда всерьез боролась за золото, однако в итоге финишировала лишь четвертой.

КАК УШЕЛ

В 2005-м Петржела впервые в истории вывел «Зенит» в весеннюю стадию еврокубков, но провалился в чемпионате. В начале следующего сезона новый президент клуба Сергей Фурсенко отправил тренера в отставку.

Дик АДВОКАТ — ПОКОРИТЕЛЬ ЕВРОПЫ

Когда пришел: 26 июня 2006 года

Когда ушел: 10 августа 2009 года

Трофеи: Чемпион России (2007), Кубок УЕФА (2008), Суперкубок России (2008), Суперкубок УЕФА (2008)

Статистика: 139 матчей, 68 побед, 64% набранных очков.

КАК ПРИШЕЛ

Новое руководство «Зенита» решило сделать ставку на опыт и громкое имя. В 2006 году Дик Адвокат работал со сборной Кореи, однако участие в чемпионате мира не помешало ему успешно провести переговоры с петербургским клубом. Пока шеф выступал на первенстве мира в Германии, его обязанности в «Зените» исполнял ассистент Корнелиус Пот. Самым пикантным в этой ситуации было то, что имя настоящего рулевого пытались держать в секрете до конца ЧМ-2006. Разумеется, безуспешно — о том, что Пот помогает Адвокату, знали почти все.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ

Голландец стартовал в чемпионате России с трех нулевых ничьих подряд, за что получил прозвище «Агент 0:0», но потом все-таки заставил скептиков замолчать. В первый сезон в России Адвокат совсем немного не дотянулся до третьего места, а через год завоевал первое золото в российской истории «Зенита». А потом и вовсе поднял сине-бело-голубых до фантастических высот. Победа в Кубке УЕФА до сих пор остается самым впечатляющим успехом клуба в еврокубках. Последним достижением голландского специалиста стал достойный дебют в Лиге чемпионов.

КАК УШЕЛ

В 2009 году результаты команды пошли на спад. Точку в зенитовской истории Дика Адвоката поставило домашнее поражение от «Томи». На следующий день после игры голландец был отправлен в отставку.

Лучано СПАЛЛЕТТИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ГРАНД

Когда пришел: 11 декабря 2009 года

Когда ушел: 11 марта 2014 года

Трофеи: Двукратный чемпион России (2010, 2011/12), Кубок России (2010), Суперкубок России (2011)

Статистика: 184 матча, 105 побед, 69,8% набранных очков.

КАК ПРИШЕЛ

Говорят, одним из главных условий Лучано Спаллетти при переходе в «Зенит» из «Ромы» было обязательное участие клуба в Лиге чемпионов. В сезоне-2009 у России было 3 места в главном евротурнире, и сине-бело-голубые в последний момент сумели забраться на необходимую третью ступеньку в таблице.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ

Итальянский специалист в одну калитку выиграл свой первый чемпионат России, но в той самой Лиге чемпионов случился конфуз — «Зенит» проиграл в квалификации беззвездному «Осеру».

Следующий сезон стал лучшим в российской части карьеры Спаллетти — его команда красиво выиграла переходный чемпионат и впервые в истории вышла из группы главного евротурнира. Правда уже в 1/8 финала вылетела от «Бенфики».

Именно при Спаллетти петербуржцы закрепили за собой статус российского гранда и окончательно распрощались со старой болячкой — провалами после удачных сезонов. Впервые в истории «Зенит» смог выиграть два чемпионата подряд. Однако повторить еврокубковые успехи Адвоката итальянцу оказалось не под силу.

КАК УШЕЛ

Началом конца эпохи итальянского тренера стал трансфер Халка и Витселя. Спаллетти не сумел подготовить команду к приходу новых звезд и нарвался на настоящий взрыв — после демарша Игоря Денисова атмосфера в «Зените» была бесповоротно испорчена. В сезоне-2012/13 сине-бело-голубые упустили золото премьер-лиги и не смогли выйти из группы Лиги чемпионов. На старом багаже Спаллетти доехал до весны 2014-го, но потом был отстранен от руководства командой. Интересная деталь: «Зенит» не стал разрывать контракт с тренером из-за огромной неустойки и больше года выплачивал зарплату покинувшему клуб итальянцу.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ — ПОРТУГАЛЬСКОЕ ЛЕКАРСТВО

Когда пришел: 20 марта 2014 года

Когда ушел: 21 мая 2016 года

Трофеи: Чемпион России (2014/15), Кубок России (2015/16), Суперкубок России (2015)

Статистика: 101 матч, 62 победы, 71,2% набранных очков.

КАК ПРИШЕЛ

Лучано Спаллетти был отправлен в отставку за 10 туров до конца чемпионата. У залихорадившего «Зенита» даже оставались шансы на чемпионство, но для того, чтобы бороться за лидерство, необходимо было оздоровить атмосферу внутри команды. На роль психотерапевта выбрали Андре Виллаш-Боаша, который работал с Халком еще в «Порту» и был неплохо знаком с остальными представителями португальской колонии «Зенита».

ЧЕГО ДОБИЛСЯ

За несколько месяцев до назначения в петербургский клуб португалец был уволен из «Тоттенхэма», но в России у него пошло как по маслу: Виллаш-Боаш стартовал с серии из шести побед. Догнать ЦСКА в золотой гонке не удалось, однако место в Лиге чемпионов «Зенит» сохранил.

Перед следующим сезоном португальский рулевой пригласил Хави Гарсию и Гарая, укрепил оборону и без особых проблем выиграл чемпионат России. В Европе тоже получилось неплохо — в плей-офф Лиги чемпионов выйти не удалось, зато в Лиге Европы петербуржцы впервые с 2008 года добрались до четвертьфинала.

КАК УШЕЛ

Сезон-2015/16 начался с громкого скандала — из-за внезапного ужесточения лимита на легионеров Виллаш-Боаш не смог пригласить в «Зенит» пару сильных иностранцев (по слухам, в шаге от переезда в Россию были Жоау Моутинью и Фалькао). Огорченный тренер почти на каждой пресс-конференции стал жаловаться на непостоянство руководства РФС, при этом результаты в России резко пошли на спад. Все это происходило на фоне победного марша в группе Лиги чемпионов — «Зенит» выиграл 5 матчей подряд и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Вот только закончилось все стандартно: поражением от «Бенфики» в 1/8 финала.

В премьер-лиге петербуржцы впервые за 7 лет финишировали третьими и лишились места в главном еврокубке. Сразу после окончания чемпионата у Виллаш-Боаша завершился контракт. Продлевать его не желала ни одна из сторон — португалец говорил, что устал быть вдалеке от семьи (чуть позже тоска по дому не помешает ему перебраться в Шанхай), а клуб явно был разочарован результатами и поведением тренера.

Мирча ЛУЧЕСКУ — РУМЫНСКИЙ ПРОВАЛ

Когда пришел: 24 мая 2016 года

Когда ушел: 28 мая 2017 года

Трофеи: Суперкубок России (2016)

Статистика: 41 матч, 26 побед, 71,9% набранных очков.

КАК ПРИШЕЛ

О том, что Виллаш-Боаш покинет «Зенит», было известно задолго до завершения сезона, и в Петербурге активно искали замену. В середине мая ни у кого не было сомнений, что следующим рулевым петербуржцев станет Мануэль Пеллегрини. Но что-то пошло не так. По слухам, чилиец был готов ехать в Россию только при условии участия в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые финишировали третьими и остались не только без главного евротурнира, но и без Пеллегрини. Чилийца оперативно заменили на румына — в конце мая рулевым «Зенита» был назначен Мирча Луческу.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ

Бывший наставник «Шахтера» стартовал с победы над ЦСКА в Суперкубке, но этот трофей так и остался его единственным достижением в Петербурге. Приятный глазу футбол «Зенит» демонстрировал лишь пару месяцев — с середины августа по середину октября. В этот период сине-бело-голубые добыли несколько волевых побед и обыграли «Спартак» на «Петровском». Здорово проявлял себя бразильский новичок Жулиану. Все начало рушиться после разгромного поражения от «Анжи» в Кубке России. Поздней осенью петербуржцы проиграли «Тереку» и «Краснодару» и отпустили «Спартак» далеко вперед.

КАК УШЕЛ