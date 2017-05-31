Один воспитывал, другой ругался, третий жаловался. Все иностранные тренеры «Зенита»
Чего добились
тренеры-легионеры в Питере.
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Властимил ПЕТРЖЕЛА — ЧЕШСКИЙ ПРОРЫВ
Когда пришел: 19 ноября 2002 года
Когда ушел: 3 мая 2006 года
Трофеи: Кубок РФПЛ (2003)
Статистика: 145 матчей, 73 победы, 64,4% набранных очков.
КАК ПРИШЕЛ
В кандидатуре иностранного тренера тогдашний президент «Зенита» Виталий Мутко обратился после самого провального сезона в новейшей истории клуба. Чемпионат России-2002
ЧЕГО ДОБИЛСЯ
Поначалу петербургская футбольная общественность приняла чужака в штыки, но он сумел растопить лед. Методом проб и ошибок Петржела пришел к решению сделать ставку на молодых воспитанников местных школ и не прогадал. Кержаков и Аршавин играли еще при Юрии Морозове, но у Петржелы они превратились в настоящих лидеров команды, раскрылся Быстров, дебютировал в основе Денисов. Молодой «Зенит» сходу взял серебро
КАК УШЕЛ
В 2005-м Петржела впервые в истории вывел «Зенит» в весеннюю стадию еврокубков, но провалился в чемпионате. В начале следующего сезона новый президент клуба Сергей Фурсенко отправил тренера в отставку.
Дик АДВОКАТ — ПОКОРИТЕЛЬ ЕВРОПЫ
Когда пришел: 26 июня 2006 года
Когда ушел: 10 августа 2009 года
Трофеи: Чемпион России (2007), Кубок УЕФА (2008), Суперкубок России (2008), Суперкубок УЕФА (2008)
Статистика: 139 матчей, 68 побед, 64% набранных очков.
КАК ПРИШЕЛ
Новое руководство «Зенита» решило сделать ставку на опыт и громкое имя. В 2006 году Дик Адвокат работал со сборной Кореи, однако участие в чемпионате мира не помешало ему успешно провести переговоры с петербургским клубом. Пока шеф выступал на первенстве мира в Германии, его обязанности в «Зените» исполнял ассистент Корнелиус Пот. Самым пикантным в этой ситуации было то, что имя настоящего рулевого пытались держать в секрете до конца ЧМ-2006. Разумеется, безуспешно — о том, что Пот помогает Адвокату, знали почти все.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ
Голландец стартовал в чемпионате России с трех нулевых ничьих подряд, за что получил прозвище «Агент 0:0», но потом
КАК УШЕЛ
В 2009 году результаты команды пошли на спад. Точку в зенитовской истории Дика Адвоката поставило домашнее поражение от «Томи». На следующий день после игры голландец был отправлен в отставку.
Лучано СПАЛЛЕТТИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ГРАНД
Когда пришел: 11 декабря 2009 года
Когда ушел: 11 марта 2014 года
Трофеи: Двукратный чемпион России (2010, 2011/12), Кубок России (2010), Суперкубок России (2011)
Статистика: 184 матча, 105 побед, 69,8% набранных очков.
КАК ПРИШЕЛ
Говорят, одним из главных условий Лучано Спаллетти при переходе в «Зенит» из «Ромы» было обязательное участие клуба в Лиге чемпионов. В сезоне-2009 у России было 3 места в главном евротурнире, и
ЧЕГО ДОБИЛСЯ
Итальянский специалист в одну калитку выиграл свой первый чемпионат России, но в той самой Лиге чемпионов случился конфуз — «Зенит» проиграл в квалификации беззвездному «Осеру».
Следующий сезон стал лучшим в российской части карьеры Спаллетти — его команда красиво выиграла переходный чемпионат и впервые в истории вышла из группы главного евротурнира. Правда уже в 1/8 финала вылетела от «Бенфики».
Именно при Спаллетти петербуржцы закрепили за собой статус российского гранда и окончательно распрощались со старой болячкой — провалами после удачных сезонов. Впервые в истории «Зенит» смог выиграть два чемпионата подряд. Однако повторить еврокубковые успехи Адвоката итальянцу оказалось не под силу.
КАК УШЕЛ
Началом конца эпохи итальянского тренера стал трансфер Халка и Витселя. Спаллетти не сумел подготовить команду к приходу новых звезд и нарвался на настоящий взрыв — после демарша Игоря Денисова атмосфера в «Зените» была бесповоротно испорчена. В сезоне-2012/13
Андре
Когда пришел: 20 марта 2014 года
Когда ушел: 21 мая 2016 года
Трофеи: Чемпион России (2014/15), Кубок России (2015/16), Суперкубок России (2015)
Статистика: 101 матч, 62 победы, 71,2% набранных очков.
КАК ПРИШЕЛ
Лучано Спаллетти был отправлен в отставку за 10 туров до конца чемпионата. У залихорадившего «Зенита» даже оставались шансы на чемпионство, но для того, чтобы бороться за лидерство, необходимо было оздоровить атмосферу внутри команды. На роль психотерапевта выбрали Андре
ЧЕГО ДОБИЛСЯ
За несколько месяцев до назначения в петербургский клуб португалец был уволен из «Тоттенхэма», но в России у него пошло как по маслу:
Перед следующим сезоном португальский рулевой пригласил Хави Гарсию и Гарая, укрепил оборону и без особых проблем выиграл чемпионат России. В Европе тоже получилось неплохо — в
КАК УШЕЛ
Сезон-2015/16 начался с громкого скандала —
В
Мирча ЛУЧЕСКУ — РУМЫНСКИЙ ПРОВАЛ
Когда пришел: 24 мая 2016 года
Когда ушел: 28 мая 2017 года
Трофеи: Суперкубок России (2016)
Статистика: 41 матч, 26 побед, 71,9% набранных очков.
КАК ПРИШЕЛ
О том, что
ЧЕГО ДОБИЛСЯ
Бывший наставник «Шахтера» стартовал с победы над ЦСКА в Суперкубке, но этот трофей так и остался его единственным достижением в Петербурге. Приятный глазу футбол «Зенит» демонстрировал лишь пару месяцев — с середины августа по середину октября. В этот период
КАК УШЕЛ
После зимнего перерыва ситуация не исправилась: «Зенит» курьезно вылетел из Лиги Европы, проиграл «Спартаку» решающую битву за чемпионство, а поражение от «Терека» на ужасном газоне стадиона «Санкт-Петербург» отбросило команду Луческу на третье место.
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