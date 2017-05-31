Кирьяков сообщил, что покидает пост главного тренера тульского «Арсенала»

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«Я принял решение не рассматривать возможность продолжения работы в “Арсенале”. Возникла ситуация, что уже пора заниматься организацией сборов, однако (от руководства клуба) нет ни “да”, ни “нет”, поэтому я ухожу», — сказал Кирьяков.

«Я доволен временем, проведенным в “Арсенале”. Конечно, были определенные сложности, о которых не хотелось бы говорить. Но задача была решена, я ухожу с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга», — отметил 47-летний специалист.

«Никаких задолженностей ни у игроков, ни у тренерского штаба нет. Хочу поблагодарить президента клуба (Гурама Аджоева. — Прим. ТАСС) за то, что дал мне возможность работать в “Арсенале”, а также болельщиков и журналистов. Хочу им пожелать мира и добра, чтобы будущего главного тренера команды они больше поддерживали, а не критиковали», — сказал Кирьяков.

На вопрос, знает ли он, где продолжит тренерскую карьеру, Кирьяков ответил: «Работа в этом направлении уже ведется».