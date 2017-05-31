Бердыев — основной претендент на посты президента и главного тренера ФК «Рубин»
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Курбан Бердыев является основным претендентом на посты президента и главного тренера футбольного клуба «Рубин» из Казани, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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В среду в Казани состоялся попечительский совет клуба под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. На нем были подведены итоги сезона и обсуждены вопросы дальнейшего развития «Рубина». Было объявлено, что пост президента клуба покинул Ильсур Метшин. Кроме этого совет утвердил переход управления и финансирования клуба в полном объеме к группе компаний «ТАИФ».
«Курбан Бердыев является главным претендентом на должности президента и главного тренера казанского «Рубина» после передачи клуба группе компаний «ТАИФ», — сообщил собеседник агентства.
Бердыев с 2001 по 2013 годы возглавлял «Рубин» и дважды приводил команду к золотым медалям национального первенства (2008, 2009). Главным тренером казанского клуба на данный момент является испанец Хави Грасия.
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