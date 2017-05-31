Полузащитник Трошечкин будет готовиться к сезону в составе ФК «Ростов»
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Полузащитник Александр Трошечкин, выступавший на правах аренды в воронежском «Факеле», будет готовиться к следующему сезону с основной командой «Ростова», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Трошечкин, права на которого принадлежат «Ростову», в сезоне-2016/17 провел за «Факел» 30 матчей в ФНЛ, записав в свой актив два забитых мяча. 21-летний футболист имел ряд вариантов выступления на правах аренды в других клубах
«Ростов» по итогам сезона-2016/17 занял шестое место в РФПЛ.
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