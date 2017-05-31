Полузащитник Трошечкин будет готовиться к сезону в составе ФК «Ростов»

Трошечкин, права на которого принадлежат «Ростову», в сезоне-2016/17 провел за «Факел» 30 матчей в ФНЛ, записав в свой актив два забитых мяча. 21-летний футболист имел ряд вариантов выступления на правах аренды в других клубах премьер-лиги, но руководство «Ростова» приняло решение оставить его в составе своей команды.

«Ростов» по итогам сезона-2016/17 занял шестое место в РФПЛ.