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31 мая 2017, 10:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Трошечкин будет готовиться к сезону в составе ФК «Ростов»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Полузащитник Александр Трошечкин, выступавший на правах аренды в воронежском «Факеле», будет готовиться к следующему сезону с основной командой «Ростова», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Трошечкин, права на которого принадлежат «Ростову», в сезоне-2016/17 провел за «Факел» 30 матчей в ФНЛ, записав в свой актив два забитых мяча. 21-летний футболист имел ряд вариантов выступления на правах аренды в других клубах премьер-лиги, но руководство «Ростова» приняло решение оставить его в составе своей команды.

«Ростов» по итогам сезона-2016/17 занял шестое место в РФПЛ.

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