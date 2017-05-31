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31 мая 2017, 10:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» объявил об отставке Метшина с поста президента клуба

Сегодня в Казани состоялся попечительский совет «Рубина» под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сегодня в Казани состоялся попечительский совет Рубина под руководством президента <span class=error>Татарстана</span> <span class=error>Рустама</span> Минниханова. Увеличить
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Глава региона поблагодарил президента «Рубина» Ильсура Метшина за выполнение поставленных перед ним задач на посту президента и утвердил переход управления и финансирования клуба к ГК «ТАИФ».

«Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы. Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье. Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота “Рубин” был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее. Сегодня у “Рубина” есть всё, чтобы вернуться к своей лучшей форме: прекрасный стадион, база, отличные футболисты, преданные болельщики, а теперь ещё и основательная поддержка ОАО “ТАИФ”. Мне жаль отпускать Ильсура Раисовича с поста президента клуба, но я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование “Рубина” должно находиться в одних руках», — цитирует Минниханова пресс-служба клуба.

После состоявшегося обсуждения просьба Метшина об отставке с поста президента клуба была удовлетворена. Попечительский совет утвердил решение о финансировании и управлении клуба в полном объёме группой компаний «ТАИФ».

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