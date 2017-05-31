Лунёв: Дзюба подкалывал: «Кого купили? Вообще с ума сошли?!»

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Андрей приехал в редакцию «Чемпионата» на метро, налегке. А уходил с увесистым презентом — наградой самому ценному футболисту РФПЛ по итогам прошлого сентября, заработанной ещё в составе «Уфы» (возможность вручить приз лауреату представилась только сейчас). «Тяжёлая! — взяв трофей, улыбнулся Лунёв. — Как же я её домой повезу?». Перед уходом мы обеспечили гостя пакетом, но прежде расспросили о последних событиях в карьере. И не только.

За два с лишним часа беседы вратарь «Зенита» и кандидат в сборную России раскрылся с неожиданной стороны — простым, непосредственным и приятным в общении. Ни намёка на пафос, свойственный иным «звёздам».

«В голове сидело: всё, беда…»

— В метро прокатились неузнанным?

— Кому я здесь нужен (улыбается)? Спокойно сел, музыку слушал.

— В Питере узнают?

— Да я и не выдвигаюсь особо никуда в свободное время — только если в кино с женой.

— Сколько автографов раздали в Петербурге после переезда?

— Может, два-три. Раз, когда шёл на базу, в парке. Ещё как-то у подъезда болельщика встретил — я тогда травмирован был, с ортезом ходил. Мужик пожелал здоровья — поправляйся, мол. В Уфе узнавали чаще, но я к этому не стремлюсь. Главное, чтобы команда играла хорошо.

— Разве футболисты не стремятся к популярности?

— Об этом больше в детстве мечтают.

— А о чём мечтали вы? Кто был кумиром? (Максим Деречин)

— Мечтал стать вратарём «Реала». Да и сейчас мечтаю! С детства за эту команду болею, за Касильяса. «Реал», «Бавария» и «Челси» — три команды, где когда-нибудь хотел бы оказаться.

— В финале Лиги чемпионов, получается, будете против Буффона?

— В данном случае — персонально «за». Если бы за «Реал» играл Касильяс, то, конечно, болел бы за «сливочных». А так — за Буффона, не за «Юве». Буффон заслужил этот трофей. Думаю, это последний шанс для него.

— Как здоровье? (Aleks Viplm).

— Лучше, но колено ещё болит. Дали программу, всё расписали — в отпуске буду заниматься лечением.

— Травма — результат неудачного падения?

— Когда прыгнул, мяч отбил, всё внимание было на мяче. Но ударился о штангу, при падении потерял концентрацию, и правая нога осталась подо мной. Сразу почувствовал резкую боль. После заморозки немного полегчало — на фоне шока. Но в голове сидело: всё, беда… Хорошо, что всё обошлось, а то когда ехал на МРТ, неприятные мысли крутились….

— Сколько ещё восстанавливаться?

— Сказали, через 10 дней можно начинать упражнения, закачивать ногу.

«Черчесов пообещал дальше следить»

— В контракте с «Зенитом» прописано, чего нельзя делать в межсезонье?

— В большой теннис, например, играть. Горные лыжи, дайвинг, прыжки с парашютом под запретом. В пинг-понг — можно.

— В прошлых командах кого-то наказывали за занятия запрещёнными видами?

— А я с этим только в «Зените» столкнулся.

Цитата Все говорят, что колу нельзя пить, это нельзя, то нельзя. Но чтобы такие штрафы, как в «Зените», такого не было.

— Больше колу не пьёте?

— Почему, могу себе позволить баночку иногда. Что тут такого? Это же углеводы. В Германии после тренировки пьют пиво — в порядке вещей. У нас просто менталитет такой: одну бутылочку выпил, вторую — и всё, ищи-свищи тебя, завтра уже не соберут.

— Обидно сбор национальной команды пропускать?

— Понятное дело. Но я очень рад, что в итоге ничего серьёзного. Если бы порвал «кресты», мог вообще на полгода пропасть. Так что не жалуюсь.

— Черчесов звонил?

— Да, пожелал здоровья, узнал, как дела. Пожелал скорейшего восстановления. Пообещал дальше следить. То, что обратил на себя внимание тренера сборной, уже приятно.

— Акинфеев сегодня — объективно лучший вратарь страны?

— Не люблю оценивать коллег. По мне, так Сергей Рыжиков — лучший. Может, у него и есть недочёты, но это единственный в России вратарь, который ловит мячи, а не отбивает. Старается всё забирать, пусть это и не всегда выглядит эстетично.

— Есть версия, что прошлогодние ошибки вашего одноклубника Лодыгина — следствие возросших требований к вратарям. Вам действительно положено теперь начинать атаку точным пасом, а не выносить мяч наобум?

— На сборах всё начинали через пас, через оборону. Но даже если на тренировках ты король, в игре всё иначе. Накал выше, на кону имидж, очки, место в чемпионате — подсознательно стараешься сыграть надёжнее. В игре за ошибку перед своей штрафной соперник может и наказать. У Гончаренко в «Уфе» мы тоже изначально разыгрывали мяч, но это носило тактический характер. Потом тактика поменялась.

— В команде Гончаренко вратарю, наверное, приходится проще — всё-таки больше внимания уделяется защите.

— Не сказал бы, что мяч до меня реже долетал. Вот в «Зените» была пара матчей, когда мяча практически не касался. Например, против «Терека» не коснулся — и пропустил. До слёз обидно было! А с «Уфой» такого не было, ударов хватало. Просто в защите брали количеством и тактической подготовкой.

«Иду по обочине, лес, темно. Фуры мимо пролетают…»

— После «Торпедо» ваша карьера застопорилась. Что ощущали в тот период?

— Всякие были мысли, вплоть до того, чтобы закончить с футболом. Но я работал, терпел. Может, где-то я сам виноват — наверное, что-то не так делал. Но все мои ошибки касаются жизни вне футбола. Может, дело в режиме.

— Стриптиз-клубы затянули?

— Да я там один раз в жизни был — после первой премии в «Торпедо»! 18 лет — эмоции… На самом деле, я не большой любитель клубов.

— Ваш бывший тренер Юрий Перескоков, будучи в гостях у «Чемпионата», рассказывал: «Когда Лунёв только пришёл в “Уфу”, взгляд у него был как у побитой собаки». Так тяготила финансовая ситуация?

— Обстоятельства так сложились… За год в «Калуге» столько всего произошло — никому не пожелаешь испытать подобное. Всё катилось под откос.

— Ваш коллега Селихов подвергался избиению в «Орле». Через какую дикость довелось пройти вам?

— Такого точно не было. И в «Истре», и в «Калуге» были сумасшедшие коллективы — приятно играть. Да и не скажу, что в «Торпедо» было что-то критичное. В любой команде бывают размолвки, но до драк никогда не доходило.

— Где в низших лигах была самая жесть?

— Там столько жести было… Ехали из Выксы в Калугу, кажется. Я уснул. Говорю, будем Москву проезжать — разбудите, выскочу, домой поеду. Всё-всё, вопросов нет. Просыпаюсь — остановка, все в туалет вышли. Встаю, беру сумку, не понимая, что творится, прощаюсь со всеми. Мне кричат: «Лунь, ты куда, дурак, пошёл?». А я уверен, что мы Москву уже проехали.

— И?

— Натянул на себя форму вонючую и потопал. Останавливается попутка. «До Москвы, — спрашиваю, — далеко?». «Ты до неё не доехал! — смеётся водитель. — Москва в другую сторону!». Иду дальше по обочине, лес, темно. Фуры мимо пролетают. Я-то был уверен, что парни «развели» меня. Оказалось — не врали….

— Как добрались-то?

— Кто-то остановился, подвёз.

«Грозили чёрным списком, судами, коллекторами»

— На что вы брали кредиты?

— На жизнь. Переехали с мамой и братом в новую квартиру — надо было делать ремонт. Ну и жить как-то.

— Человека, который мог бы остановить, дать совет, не оказалось рядом?

— Был человек, способный помочь финансово, но он этого не сделал.

— Как вас в этот омут затянуло?

— Когда возникли проблемы, поспрашивал у друзей — у них тоже ситуация не ахти. Кто мог, выручил. А к тем, с кем давно не виделся, постеснялся обратиться. Зато из банков регулярно названивали: «Вам одобрен кредит…» Ну и залез в эту кабалу….

— Что было самое неприятное в этой истории?

Цитата — Звонки в 6 утра… Ночами не спал. Эта ситуация настолько прижимает, что начинаешь буквально сходить с ума.

Думаешь: что может помочь? А быстрого пути нет. Я трубки от кредиторов брал, общался — грозили чёрным списком, судами, коллекторами… На самом деле суммы смешные были — по 10 тысяч рублей. Но у меня не было даже этих денег, чтобы заплатить. Я обещал кредиторам, а мне обещали в команде… «Завтраками» кормили столько, что я голодным два года ходил. А тут ещё и у мамы — она бухгалтер по профессии — на работе перебои начались. Проблемы наслоились одна на другую. Будущую жену по три месяца не видел, хотя раньше ездил к ней в Уфу ежемесячно. Было очень неприятно оттого, что как мужчина не мог её обеспечить.

— Кто-то из «Сатурна» вляпался в похожую ситуацию?

— У ребят спросите — там каждому есть что рассказать, много интересного узнаете! Один тренер взял ипотеку — молодая семья, ребёнок. Ему, наверное, хуже всех пришлось. Мне по сравнению с ним было не так уж плохо — холостой ещё, без детей. Но просить у мамы деньги на проезд тоже, знаете, неприятно….

— Сколько в сумме наодалживали?

— По мелочи набежало, наверное, миллиона полтора.

— На тренировки в Раменское ездили на электричке?

— Клубная маршрутка с Лермонтовского проспекта забирала.

— Сколько зенитовских зарплат потребовалось, чтобы закрыть долги?

— Большую часть ещё с заработанного в «Уфе» выплатил. Думаете, я злостный неплательщик? Я всё это время платил по чуть-чуть. Когда пришёл в «Зенит», крохи от долга оставались.

«Из Тулы звонят: «Давай к нам — в сборную попадёшь, на чемпионате мира выступишь…»

— Часто сталкивались с тренерской несправедливостью?

— В «Торпедо», например. В «Уфе» был момент. У меня нет претензий к Шелии, но мы с Нарубой на сборах вообще не пропускали, а безоговорочным первым номером стал Жора. Как бы команда ни играла, Перевертайло ставил его… Мне не столько даже за себя, сколько за Нарубина обидно было. Когда Юрченко сломался в осенней части, он вышел — и команда попёрла. Из пяти матчей проиграли один, ЦСКА. Считаю, что Нарубин не только в «Уфе» зарекомендовал себя игроком, держащим планку вне зависимости от возраста и обстоятельств. Он может как угодно тренироваться, но выйдет и сыграет. А с приходом Жоры шансов у нас не стало. Вот тогда я собирался уходить. К Жоре-то вопросов нет, мы в отличных отношениях, дружим. И вратарь он хорошего уровня.

— Было куда идти?

— Было предложение из Тулы. В Уфе уже продолжал тренироваться и играть ради того, чтобы в «Арсенал» прийти в рабочем состоянии.

— Но?

— Но ушёл этот гений (Перевертайло. — Прим. «Чемпионата»), и я задумался. Хотя в Туле предлагали зарплату в два раза больше.

— А тут Гончаренко приходит?

— Да, но тогда я ещё этого не знал. Нужно было срочно решать, ухожу или остаюсь. Шамиль Камилыч (гендиректор «Уфы» Газизов. — Прим. «Чемпионата») сказал: «За тебя всё руководство и штаб, а там за тебя только тренер. Уберут его — что будешь делать?». Я возразил: «Если остаётся Наруба, за него опыт. За Шелию огромное количество игр в первой лиге, а там я буду играть». Газизов заверил, что у нового тренера все начнут с чистого листа. У меня был ровно один день на размышления. Из Тулы звонят: «Давай к нам — в сборную попадёшь, на чемпионате мира выступишь…».

— И?

— Тяжело было. И там тренер, которого очень уважаю, и тут дать шанс обещают. Я уже с пацанами в «Уфе» попрощаться успел и… никуда не пошёл. Коллектив был как семья — не рискнул менять.

— Павлов обиделся?

— Не то слово. Перед Павловым реально неудобно. Этот человек для меня много сделал. У него я начал играть в «Торпедо». После КФК он многих людей убрал, а в меня поверил… Меня только Чижов, тренер вратарей «Арсенала», тогда понял. «Андрей, — говорит, — это твой выбор, твоя жизнь. Удачи». А у меня в этот же день свадьба. В девять утра проснулся, надел смокинг и поехал за невестой….

«Гончаренко — как Супермен!»

— После игр на ноль с «Локомотивом» и «Спартаком» много людей «нашлось», о которых и думать забыли?

— Порядком. Было странновато, когда люди, с которыми годами не общались, начали вдруг писать. Хотя и приятно.

— Что чувствовали, выходя на эти матчи в Москве? Не верилось?

— Нет, ну я же не только что слез с печи. Я всё это время работал, ждал шанса, верил, что смогу это сделать. А заслужил или нет — надо спросить у людей, с которыми тренируюсь. Они всё прекрасно видят.

— Перескокову бутылочку поставили за путёвку в большой футбол?

— Шутите? Какая ему бутылочка? Человек чуть ли не с того света вернулся. Только если молока парного. Но мы с ним на связи всегда, поэтому придумаю что-нибудь.

— Как с Гончаренко работалось?

Цитата — Супер! Такого тренера в моей карьере ещё не было. С ним настолько комфортно, что, даже не играя, испытываешь положительные эмоции.

Каждое утро просыпаешься и с удовольствием спешишь на тренировку.

— Гончаренко — топ-тренер?

— Сто процентов. Он как Супермен. Не удивлюсь, если у него тоже есть какие-то сверхъестественные способности.

— Чем он силён?

— Очень крутой мужик! Надеюсь, мы с ним ещё когда-нибудь пересечёмся.

— Пошли бы в ЦСКА «под Акинфеева»?

— Ну уж нет (смеётся).

— Расскажите характерную историю про Гончаренко, а то Виктор Михайлович с прессой не любит откровенничать.

— А мне Михалыч тоже советовал не общаться с вами. «Только услышу что-нибудь от тебя — оштрафую», — в шутку пригрозил как-то.

— И всё-таки.

— Когда Гончаренко пришёл в «Уфу», столько беготни было — кошмар. Потом заехали на сбор в Кратово — пошла теория. Садились у проектора, и он показывал разные картинки, не связанные с футболом. Грубо говоря, стая рыбёшек и одна большая рыба. Виктор Михайлович спрашивает: «Что видишь на этом слайде? А ты?» — и так у всех по очереди. Выслушав мнения ребят, своё Гончаренко оставил при себе. На следующий день интересуется: «Подумали? Что теперь об этом думаете?». Только после этого свой вариант раскрыл.

— И какой же?

— Если мелюзга объединена одной целью, сообща может и такую рыбину слопать. Вроде бы банальные вещи, но они способствуют созданию нужного настроя. На теоретических разборах Гончаренко настолько чётко всё объяснял, что никому не нужно было повторять дважды. Возьмём Слая — значимая для «Уфы» фигура. Думаю, и в более сильной команде не потерялся бы. Но был момент, когда Виктора Михайловича перестало устраивать его отношение к делу. Тренер прямо сказал: «Ты даёшь команде 20 процентов от своего потенциала, а я хочу, чтобы выкладывался минимум на 80. Пока не изменишься, играть не будешь» — и посадил на скамейку. Слай обижался. Они по два-три часа беседовали. Как Игбун потом заиграл, все прекрасно видели.

— Другой колоритный одноклубник, Фримпонг, удивлял?

— Там уйма историй, и большинство неприличных. Человек зимой приходил на тренировку в тапочках на босу ногу. Своеобразный, весёлый парень. По-русски, по-моему, знал меньше десятка цензурных слов: привет, как дела, я тебя люблю, Премьер-Лига. Зато матом владел на уровне русских одноклубников! Если Сергей Николаевич Тертышный ( пресс-атташе «Уфы». — Прим. «Чемпионата») когда-нибудь выложит в Сеть исходники видеороликов с участием Фримпонга, это будет бомба!

— Что ещё запомнилось?

— Например, я с удивлением узнал, что у них нет такого понятия, как свой размер обуви. Если Эммануэлю бутсы нравились, брал их вне зависимости от номера. Сегодня в 39-м играет, завтра — в 41−42-м. Он объяснял, что в Африке не принято перебирать — любая обувь за счастье. Может быть, он немножко ленивый, может, травмы подкосили, но как игрок большой талант.

Дзюба как заорёт: «Мистер! «Зенит» — Санкт-Петербург. Не Турция, не Анталья — Санкт-Петербург!

— Помните тот день и час, когда узнали об интересе «Зенита»?

— Да, причём от нескольких людей одновременно. Но я на 98 процентов был уверен, что не перейду в «Зенит». Во-первых, были и другие предложения — от «Рубина», «Краснодара». Не просто так в Казань брали испанского тренера и потратили уйму денег на развитие инфраструктуры и трансферы. Значит, были высокие задачи и планы на будущее. Не сказать, что в «Уфе» ничего этого не было, но не в таких масштабах.

— Насколько близки были к «Рубину»?

— Где-то в душе я, может быть, и примерил на себя футболку «Рубина», но на выход из «Уфы» не рвался. Смысл? Начал играть, только-только переподписал контракт.

— Так, а «Зенит» когда возник на горизонте?

— Через несколько дней после игры с «Зенитом» позвонил Газизов и сказал: «Тобой интересуются в Питере. Я в тебя верю…».

— Как дальше развивались события?

— Встретился с представителями «Зенита», задал вопросы, которые меня интересовали. В частности — сколько всего в команду придёт вратарей. Кандидатов же миллион называлось — Пятов, Беленов, Митрюшкин… Получив ответы, согласился на переход.

— Было что-то в Петербурге, к чему оказались морально не готовы?

— Мне столько всякого бреда наговорили про команду — якобы игроки друг с другом не общаются, шутки не приветствуются, что реальность приятно удивила. На деле — абсолютно нормальная команда. Артёмка — оплот всего коллектива.

— Как встретили?

— «Тоннелем», как ещё! На сборах Дзюба после пропущенных голов подкалывал: «Кого вообще купили? С ума сошли?!». Постепенно шуточки сошли на нет — общий язык быстро нашли.

— От кого в «тоннеле» сильнее всех досталось?

— Дзюба от души лупит всех. Мне от него по хребту нормально прилетело. Ему же, думаю, больше всех и достаётся.

— Сами кого уже успели пнуть?

— Ивановича. Он сначала пошёл — думал, никто не посмеет тронуть такую уважаемую личность. Но быстро понял, что это не прокатит, и ускорился. Дзюба всё ждал, когда до тренера вратарей очередь дойдёт — у них своя «любовь». Когда ему «тоннель» устраивали, Артёма не было, и он сильно по этому поводу расстроился.

— В финансовом отношении прилично выиграли от трансфера в «Зенит»?

— По сравнению с тем, что предлагали в «Уфе» по новому контракту, — не слишком существенно. Но для меня это, понятно, большие деньги.

— С Гончаренко советовались?

— После первой части сезона я сразу уехал на отдых. Тут приходит сообщение от Азамата Засеева: «Тебе Михалыч не может дозвониться». У меня международного роуминга не было. Связались. Гончаренко поздравил с переходом: «Рад за тебя. Никого не слушай — делай своё дело». Всё по-доброму. Я его услышал. Потом «Зенит» с ЦСКА сборы неподалёку проводили. Михалыч приезжал — общались.

— Волновались, как встретят на новом месте?

— Интересно было. На первых сборах в автобусе сидел рядом с Дзюбой. У меня вообще лучшее место — в первом ряду, рядом со всей движухой. Первое время только Артёма и слушал, смеялся. Мастер!

— Как над вами подшучивал?

— Мне как-то стрижку неудачную сделали — стал на боксёра Лебедева похож. Дзюба увидел: «Боксируешь, что ли?».

— Он и Мистера мог поддеть?

— Легко. На сборах обсуждался вопрос, где готовиться между играми Лиги Европы. Иностранцы были за Турцию, русские — за Питер: соскучились по родным, особенно семейные. Бежим, значит, по кругу, и Дзюба как заорёт: «Мистер! “Зенит” — Санкт-Петербург. Не Турция, не Анталья — Санкт-Петербург! ».

«Circus, zero, Ufa»

— Где поселились в Питере?

— Снимаю квартиру рядом с базой. Пешочком хожу на тренировки через парк.

— Что в Петербурге есть особенного, чего нет нигде?

— Виды шикарные. По каналам на катере с женой разочек покатались. В Эрмитаж сходили. Пробежались по залам, мельком посмотрели — четыре часа прошло. Четыре! А ведь даже не останавливались. Теперь хотим Петергоф и Кронштадт посетить.

— С Геннадием Орловым познакомились?

— Мне только Тертышный пересказывает, что Орлов говорит об игре команды, и моей в частности.

— Что было самым сложным в «Зените»?

Цитата — Первые занятия с тренером вратарей. Я-то ехал с мыслями, что у меня всё чётко, а в действительности два месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка.

Реально стыдно было: ни мяч поймать не мог, ни чего-то другого сделать. Слёзы на глаза наворачивались: С ума сошли?!".

— Почему?

— Все упражнения выполнялись намного быстрее, чем в «Уфе». За полтора года в «Уфе» я привык к одной методике, а тут пришлось перестраиваться. Смотришь на других — у Лодыги, Бабуры и Кержа всё чётко, и только мне одному говорили: «Circus, zero, Ufa». Сейчас уже всё нормально — втянулся, освоился.

— Заняв рамку «Зенита», чувствовали на себе косые взгляды Лодыгина?

— Нет, нормально общаемся. И на тренировках ничего подобного не замечал — занимаемся, как обычно. Он интересовался, как моё колено, а я его поздравил с игрой на ноль. Не могу сказать, что мы прямо друзья, но всему своё время. У нас нормальные рабочие отношения.

— Вы против Тулы дебютировали в «Зените». Что этому предшествовало?

— После «Амкара» подошёл Луческу: «Готовься к следующему матчу». Я, если честно, не поверил. На эмоциях всякое можно сказать.

— Трясло перед выходом на поле?

— Волновался. Я и сейчас волнуюсь — перед каждым матчем.

«У великих людей праздник, а ты выходишь и…»

— Питерское фан-движение не каждого чужака принимает. К вам болельщики как относятся?

— Это у них лучше спросить.

— «Андрей Лунёв!» не заряжали?

— Я только слышал: «Николас Ломбертс» и «Кержаков».

— Когда на «Тереке» скандировали: «Мы всё просрали» — обидно было?

— За ветеранов обидно. В преддверии 9 мая выходили с ними на поле. Видишь людей, прошедших войну, слушаешь их напутствия, испытываешь непередаваемые эмоции. И когда потом на их глазах проигрываешь, хочется разорвать всех. С ума сошли?!&У великих людей праздник, а ты выходишь и… делаешь то, о чём скандировали болельщики.

— Долго отходили?

— Дня два, наверное. Ко мне ещё друзья в гости приехали, а мы так опозорились.

— В «Зените» принято собираться командой в непростые моменты?

— Собирались после Перми. Сходили в ресторан, пообщались. Керж инициатором выступил.

«Жалко, что так случилось, Луческу — крутой тренер»

— В Петербурге вы выиграли первую медаль. Но в данном случае она, наверное, не повод для радости?

— Нет.

Цитата Хотел и хочу играть в Лиге чемпионов, а с третьего места туда не попадёшь. У нас было отставание в пять очков от «Спартака» и в три — отрыв от ЦСКА. Сами всё разбазарили.

Я был уверен, что как минимум борьбу «Спартаку» сможем навязать.

— Перед очной встречей было ощущение, что можете их обыграть?

— Даже не сомневался в этом! Я же смотрю футбол. Вы считаете, что «Спартак» — топ-команда? На мой взгляд, просто уровень футбола упал по сравнению с прошлым сезоном. На фоне спада у «Зенита» и ЦСКА чемпионами стали спартаковцы, посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— Луческу после матчей лютовал?

— Он, как правило, в перерыве выплёскивал эмоции. Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. «Чемпионата») — тоже не тихоня. Гончаренко помобильнее. Но он и помоложе (улыбается).

— После «Спартака» Дзюбе было не до шуток?

— На него столько грязи вылилось… Проиграл, а болельщики такое пишут, что и произнести вслух страшно. Ему больше всех достаётся от болельщиков. Ему и Кокорину.

— Есть моменты, за которые корите себя персонально?

— Мог сыграть по-другому в эпизоде со вторым голом «Спартака». Не скажу, что удар неберущийся. Можно было не просто завалиться в надежде, что мяч в тебя попадёт, а сыграть эффективнее. Остаться на ногах, постараться отбить. Ну и с «Тереком», мне кажется, можно было что-то сделать.

— Почему Луческу не удалось решить задачи на сезон?

— Возможно, не получилось найти общий язык с командой, а у команды — понять его идею.

— Он что-то говорил на прощание?

— У нас было собрание, посвящённое закрытию сезона. Александр Дюков произнёс речь, а Луческу — ничего. Может, что-то было сказано в раздевалке после «Краснодара», меня там уже не было.

— Удивились, узнав об отставке Мистера?

— Не особо. Задача на сезон не решена, поэтому чего-то подобного следовало ожидать. Жалко, что так случилось, ведь Луческу — крутой тренер. Он наставник топ-уровня: результаты его команд говорят сами за себя. Надеюсь, в дальнейшей карьере всё у него будет хорошо.

— Говорят, Роберто Манчини возглавит «Зенит». Что думаете об этом тренере?

— Было бы интересно с ним поработать. Всё-таки тренер с большим именем.

«Без мечты станешь унылым дерьмом»

— Где Файзулин? Никто не признаётся, куда спрятали… (Святослав Блинков).

— Лечится. Люди после таких травм инвалидами становятся! Витя пережил 5−6 операций, старается вернуться в футбол, и все эти шуточки его вряд ли подбадривают.

— Вы и «комменты» читаете?

— Всё читаю. Хочется порой в лицо автору посмотреть, понять, что собой представляет.

— У Селихова есть мини-коллекция перчаток коллег, а у вас?

— Есть футболки Рыжикова, Юрченко и Реброва.

— У вратарей не принято меняться майками?

— Я подходил к тем вратарям, которые, как считаю, в порядке. Ко мне однажды Мелихов подошёл из Томска, молодой парень: «А можно у вас…». Какое, блин, «вас»? Ужасно неловко себя чувствовал.

— Вратарей считают людьми особенными — со своими тараканами в голове.

— Я своих уже перетравил, наверное. А вообще это чушь, бредовое поверье. Нас просто меньше. Если взять полевых — их вон сколько, и у многих свои демоны.

— Мама следит за успехами сына?

— Всё про «Зенит» читает.

— В футболе разбирается?

— Ещё бы. Были случаи, когда родители чьи-то ходили в футбольную школу, с тренерами общались. Ну и она раз пришла. Смотрю — с тренером разговаривает. Это был первый и последний раз. Может быть, на игре разок была. Всё. Сейчас на «Локомотив» хотела прийти. Мне Максим, брат, говорит: три билета надо. «Нет, — говорю, — мама дома будет смотреть».

— Почему?

— Потому что. Просто не хочу. Ей же спокойнее, когда дома смотрит.

— А после матча созваниваетесь?

— После игры первым делом набираю маму или жену. Потом уже друзей.

— Тут не вопрос, а скорее пожелание от читателя Александра Волкова: «В “Зените” не задерживайся, уезжай в Европу».

— Как бы наивно это ни прозвучало, я мечтатель. Без мечты ты станешь унылым дерьмом, как принято говорить в Интернете. Надо ставить перед собой цель, причём самую высокую. И к ней стремиться. А в конце смотреть — чего достиг, чего нет.

— Условная Польша, например, — вариант?

— Какой смысл, играя в «Зените», рассматривать такие варианты? Любимые команды я назвал — «Реал», «Челси», «Бавария». Если в какую-то из них попаду, буду самым счастливым человеком на Земле!

Беседовали Галина Козлова, Никита Кузин, Олег Лысенко и Денис Целых