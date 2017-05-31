Луческу назвал большой ошибкой свой приход в «Зенит»
МОСКВА, 31 мая — РИА Нововсти. Румынский наставник Мирча Луческу, который был уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Зенит» из
Санкт-Петербурга, назвал свой приход в петербургский коллектив большой ошибкой, сообщает Р-Спорт.
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Луческу, который до этого возглавлял донецкий «Шахтер», был назначен тренером «Зенита» летом в 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре
«Было большой ошибкой прийти сюда (в “Зенит”)», — прокомментировал свое увольнение Луческу, слова которого приводит gsp.ro.
Под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России. В чемпионате клуб из Петербурга занял третье место, не попав в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы-2016/2017 подопечные Луческу завершили свое выступление на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту», а в Кубке России «Анжи» выбил «Зенит» на стадии 1/8 финала.
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