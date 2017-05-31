Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29924734/
31 мая 2017, 9:29 | Футбол: Премьер-лига | РИА Новости

Луческу назвал большой ошибкой свой приход в «Зенит»

МОСКВА, 31 мая — РИА Нововсти. Румынский наставник Мирча Луческу, который был уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга, назвал свой приход в петербургский коллектив большой ошибкой, сообщает Р-Спорт.

Румынский наставник Мирча Луческу который был уволен с поста главного тренера футбольного клуба Зенит из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> назвал свой приход в петербургский коллектив большой ошибкой сообщает <nobr>Р-Спорт.</nobr> Луческу который до этого возглавлял донецкий Шахтер был назначен тренером Зенита летом в 2016 года сменив на этом посту португальца Андре <nobr>Виллаш-Боаша.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Луческу, который до этого возглавлял донецкий «Шахтер», был назначен тренером «Зенита» летом в 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша. Контракт специалиста был подписан по схеме «2+1», однако 28 мая руководство клуба приняло решение расстаться с Луческу и досрочно расторгло контракт.

«Было большой ошибкой прийти сюда (в “Зенит”)», — прокомментировал свое увольнение Луческу, слова которого приводит gsp.ro.

Под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России. В чемпионате клуб из Петербурга занял третье место, не попав в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы-2016/2017 подопечные Луческу завершили свое выступление на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту», а в Кубке России «Анжи» выбил «Зенит» на стадии 1/8 финала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Почему «Зенит» избавился от Луческу

Почему «Зенит» избавился от Луческу

В воскресенье клуб из Петербурга отправил 71-летнего румынского тренера в отставку. Подводим итоги его работы, в которых минусы явно перевешивают плюсы.
Еще 7 новостей  Все новости