Луческу назвал большой ошибкой свой приход в «Зенит»

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Луческу, который до этого возглавлял донецкий «Шахтер», был назначен тренером «Зенита» летом в 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша. Контракт специалиста был подписан по схеме «2+1», однако 28 мая руководство клуба приняло решение расстаться с Луческу и досрочно расторгло контракт.

«Было большой ошибкой прийти сюда (в “Зенит”)», — прокомментировал свое увольнение Луческу, слова которого приводит gsp.ro.

Под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России. В чемпионате клуб из Петербурга занял третье место, не попав в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы-2016/2017 подопечные Луческу завершили свое выступление на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту», а в Кубке России «Анжи» выбил «Зенит» на стадии 1/8 финала.