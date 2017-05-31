Луческу заявил, что решение возглавить ФК «Зенит» было большой ошибкой
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Румынский специалист Мирча Луческу назвал большой ошибкой свой приход на пост главного тренера российского футбольного клуба «Зенит». Слова Луческу приводит румынское издание Gazeta Sporturilor.
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«Было большой ошибкой прийти в «Зенит», — сказал Луческу.
Также издание отмечает, что румынский специалист хочет получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет €2 млн.
Об уходе 71-летнего Луческу из «Зенита» было объявлено в воскресенье. Он возглавлял
По данным СМИ, итальянский тренер Роберто Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Последним местом работы Манчини был итальянский «Интер», который он возглавлял в 2004—2008, 2014−2016 годах. Также он работал в итальянских «Лацио» и «Фиорентине», английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае». Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.
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