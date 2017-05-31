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31 мая 2017, 7:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Луческу заявил, что решение возглавить ФК «Зенит» было большой ошибкой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Румынский специалист Мирча Луческу назвал большой ошибкой свой приход на пост главного тренера российского футбольного клуба «Зенит». Слова Луческу приводит румынское издание Gazeta Sporturilor.

<em>МОСКВА 31 мая. /ТАСС/. </em>Румынский специалист <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> назвал большой ошибкой свой приход на пост главного тренера российского футбольного клуба Зенит. Слова <span class=error>Луческу</span> приводит румынское издание Gazeta Sporturilor. Увеличить
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«Было большой ошибкой прийти в «Зенит», — сказал Луческу.

Также издание отмечает, что румынский специалист хочет получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет €2 млн.

Об уходе 71-летнего Луческу из «Зенита» было объявлено в воскресенье. Он возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года, завоевал с командой Суперкубок России — 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место. Ранее на должность председателя правления и президента «Зенита» был назначен Сергей Фурсенко, а в субботу стало известно, что пост спортивного директора клуба занял Константин Сарсания.

По данным СМИ, итальянский тренер Роберто Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Последним местом работы Манчини был итальянский «Интер», который он возглавлял в 2004—2008, 2014−2016 годах. Также он работал в итальянских «Лацио» и «Фиорентине», английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае». Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.

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