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31 мая 2017, 1:51 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Мой приход в «Зенит» был большой ошибкой

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу лаконично прокомментировал свое увольнение из питерского клуба.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> лаконично прокомментировал свое увольнение из питерского клуба. Увеличить
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Румынский специалист был отправлен в отставку 28 мая. На своем посту он пробыл 370 дней и завоевал с «Зенитом» бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту».

— Мой приход в «Зенит» был большой ошибкой, — приводит Gazeta Sporturilor слова Луческу.

Отметим, «Зенит» после увольнения Луческу начал переговоры с итальянцем Роберто Манчини. В понедельник итальянский специалист побывал в офисе «Газпрома» в Москве и пообщался с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Далее его ждали в Петербурге — на подписании контракта с невским клубом. Во вторник вечером Манчини вернулся в Италию, улетев в Рим.

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