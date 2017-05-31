Кто такой Наиль Измайлов. Факты о заместителе Леонида Федуна в «Спартаке»

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Где родился. 21 сентября 1976 года в Москве.

Какое образование получил. С 1993 по 99-й годы учился в МГУП (Московский государственный университет природообустройства) по специальности «эколог». В 2002−04 годах — обучение в Высшей коммерческой школе министерства экономического развития РФ, а с 2009-го по 2011-й — в Дипломатической академии РФ.

Любопытно, что учебу будущий босс «Спартака» совмещал с работой вышибалой в баре.

— Даже так? Интересно, — отреагировал репортер на это признание Измайлова.

— Интересно, — улыбнулся Наиль Камильевич.

Продолжения темы не последовало, на странице Измайлов в Фейсбуке нет и намека на увлечение менеджера единоборствами, если оно, это увлечение, вообще есть.

Кем работал. Измайлов, как показалось, охотно рассказывает о своем творческом пути — он довольно обширен: «Большими инвестиционными проектами занимаюсь с 2006 года, работая в компании крупной финансовой группы. Есть опыт работы в retail бизнесе. Это магазины дьюти фри, сеть продуктовых супермаркетов, магазины одежды, обуви… Работал в министерстве природных ресурсов — в должности специалиста центра социально-экономического анализа. Собирал материалы для первой диссертации по экологии. Защищал магистерскую диссертацию по инженерной экологии».

Что говорит о «Спартаке». Бросилось в глаза, что Измайлов не меряется популярностью с «Зенитом». Но слова в одном из интервью, которое состоялось еще до победы в РФПЛ, произнесены такие: «По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги. В общем, “Спартак” — это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира».

Чем занимался в «Спартаке». До 31 мая включительно занимает пост вице-президента клуба, курируя один из двух блоков управления — экономический. «Я отвечаю за пополнение бюджета, объекты инфраструктуры, работу с болельщиками, билетную программу и так далее, — говорил Измайлов. — В мои задачи входит все, что касается доходных составляющих “Спартака”. Торговые операции, магазины, работа со спонсорами, маркетинг, билетная программа, реализация прав, принадлежащих клубу, реклама и т.д…».

Какие задачи решает? Измайлов формулирует цели так: «Перед нами стоит задача зарабатывать, чтобы компенсировать расходы акционера и стремиться к меньшей зависимости от его состояния. В перспективе мы намерены выйти на IPO и привлекать деньги от продажи акций, существуют планы по расширению инфраструктуры и офисной сети, причем не только в российских регионах, но и за границей — например, в Китае и в Америке».

Хобби. Помимо спартаковских ресурсов, лайки Измайлов поставил страницам «Ливерпуля» и «Лестера», «Далласким ковбоям» (клуб по американскому футболу) и «Albus Nox» — это команда в киберспорте. Почитать про этих парней можно ЗДЕСЬ.

Судя по странице в соцсети, Измайлову нравится творчество Леонарда Коэна, Jay D. Отметил лайком Измайлов и фильм «Тот самый Мюнгхаузен», а также игру FIFA17.