Кто такой Наиль Измайлов. Факты о заместителе Леонида Федуна в «Спартаке»
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красно-белых Леонид Федун подтвердил информацию «СЭ»: заместителем председателя совета директоров стал вице-президент клуба Наиль Измайлов.
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Где родился. 21 сентября 1976 года в Москве.
Какое образование получил. С 1993 по 99-й годы учился в МГУП (Московский государственный университет природообустройства) по специальности «эколог». В 2002−04 годах — обучение в Высшей коммерческой школе министерства экономического развития РФ, а с 2009-го по 2011-й — в Дипломатической академии РФ.
Любопытно, что учебу будущий босс «Спартака» совмещал с работой вышибалой в баре.
— Даже так? Интересно, — отреагировал репортер на это признание Измайлова.
— Интересно, — улыбнулся Наиль Камильевич.
Продолжения темы не последовало, на странице Измайлов в Фейсбуке нет и намека на увлечение менеджера единоборствами, если оно, это увлечение, вообще есть.
Кем работал. Измайлов, как показалось, охотно рассказывает о своем творческом пути — он довольно обширен: «Большими инвестиционными проектами занимаюсь с 2006 года, работая в компании крупной финансовой группы. Есть опыт работы в retail бизнесе. Это магазины дьюти фри, сеть продуктовых супермаркетов, магазины одежды, обуви… Работал в министерстве природных ресурсов — в должности специалиста центра
Что говорит о «Спартаке». Бросилось в глаза, что Измайлов не меряется популярностью с «Зенитом». Но слова в одном из интервью, которое состоялось еще до победы в РФПЛ, произнесены такие: «По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги. В общем, “Спартак” — это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова
Чем занимался в «Спартаке». До 31 мая включительно занимает пост
Какие задачи решает? Измайлов формулирует цели так: «Перед нами стоит задача зарабатывать, чтобы компенсировать расходы акционера и стремиться к меньшей зависимости от его состояния. В перспективе мы намерены выйти на IPO и привлекать деньги от продажи акций, существуют планы по расширению инфраструктуры и офисной сети, причем не только в российских регионах, но и за границей — например, в Китае и в Америке».
Хобби. Помимо спартаковских ресурсов, лайки Измайлов поставил страницам «Ливерпуля» и «Лестера», «Далласким ковбоям» (клуб по американскому футболу) и «Albus Nox» — это команда в киберспорте. Почитать про этих парней можно ЗДЕСЬ.
Судя по странице в соцсети, Измайлову нравится творчество Леонарда Коэна, Jay D. Отметил лайком Измайлов и фильм «Тот самый Мюнгхаузен», а также игру FIFA17.
Использованы цитаты «КоммерсантЪ» и
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