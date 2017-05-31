Массимо Каррера: Манчини захочет забрать у «Спартака» золото

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РАД, ЧТО РОБЕРТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В РОССИИ

— Совсем скоро в РФПЛ станет на одного главного тренера с Апеннин больше — «Зенит» примет Роберто Манчини. Что скажете о нем?

— Мы из одного футбольного поколения, так что знакомы уже тысячу лет. Если не ошибаюсь, первый раз столкнулись на поле еще в конце 80-х — кажется, в Кубке Италии. Роберто был одним из самых ярких и самобытных атакующих игроков нашего времени, звездой серии А, которая на тот момент была сильнейшим чемпионатом в мире. Манчини футболист взял целый ряд престижных трофеев.

— А как насчет Манчини-тренера?

— В этом качестве он несколько раз выигрывал чемпионат Италии, становился первым и в Англии. Эти достижения говорят сами за себя, а ведь есть и другие. То, что «Зенит» выбрал такого сильного специалиста, еще раз подтверждает престиж и силу итальянской школы. Роберто ее достойный представитель, и я рад, что он тоже будет работать в России. Его появление добавит РФПЛ престижа и поднимет интерес к лиге в Италии. А сам Манчини получит новый жизненный опыт. Разумеется, Роберто захочет отобрать золото, но станем отстаивать его всеми силами. Стать первым сложно, а выиграть два чемпионата подряд еще труднее. Но «Спартак» на то и «Спартак», чтобы ставить перед собой только максимальные задачи.

— Насколько опасен для вашей команды приход амбициозного Манчини к одному из главных конкурентов?

— Не думаю, что вы правильно ставите вопрос. Контракт Роберто с «Зенитом» — дело клуба и тренера, а также плюс для всей премьер-лиги. Что же касается «Спартака», то мы должны думать прежде всего о своих проблемах и целях, а не о том, какие изменения происходят в других командах.

— Вы много раз играли против Манчини и наверняка сталкивались с ним в дни матчей, когда он уже стал тренером. А доводилось ли общаться вне поля?

— (После паузы.) Нет, в обычной жизни с ним вроде бы не пересекались, не припоминаю такого. Зато теперь наверняка увидимся, Россия же — маленькая страна (смеется).

ВОЗЬМЕМ РЕВАНШ У ХАБАРОВСКА

— Ценю ваш юмор. А вы, кстати, в курсе, что ваш «любимый» Хабаровск, в прошлом году сенсационно выбивший «Спартак» из Кубка, вышел в РФПЛ? Так что вам еще как минимум один раз точно придется лететь на Дальний Восток.

— Зато появляется возможность взять реванш! Та поездка меня многому научила в плане подготовки к таким матчам, так что опыт теперь есть. Хорошо бы только, чтобы встреча в Хабаровске не пришлась на неделю, когда нам играть в Лиге чемпионов. Вот тогда нагрузка с учетом расстояния и сменой часовых поясов окажется очень приличной. Впрочем, что будет, то будет, — какой смысл сейчас гадать? Придет время — станем готовиться с учетом ошибок, допущенных в прошлый раз.

— «СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ, а «Арсенал», который разгромил вас в последнем туре, в стыковых матчах отстоял право выступать в премьер-лиге. Насколько, на ваш взгляд, та победа помогла Туле в моральном плане? И почему вы не выставили резервистов, ведь футболисты основы явно были расслаблены празднованием чемпионства?

— Начну со второго вопроса. Состав определял из уважения к «Спартаку» и всему чемпионату. Ребята, добывшие титул, должны привыкать играть на максимуме в любой ситуации, в том числе до, во время и после праздника. Нельзя делить матчи на важные и проходные. Мне действительно хотелось победить во всех трех встречах на финише и набрать рекордное количество очков. Понимаете, достигнув одной цели, необходимо ставить перед собой новую, иначе не выработать чемпионский характер!

А представьте, что началось бы, если бы я выставил дублеров против соперника, которому очки нужны как воздух. Наверняка нашлись бы те, кто сказал, что «Спартак» помогает в борьбе за выживание одним, создавая проблемы другим. Скажу больше: не жалею, что выставил именно такой состав, сделал бы это еще раз!

Ребята всегда должны ощущать ответственность за результат и понимать, что игроки «Спартака» всегда под особым прицелом. Почему мы уступили, да еще с таким счетом? Потому что «Арсенал» оказался мотивированнее и злее. Тула — молодцы, а нам есть над чем работать. И эта встреча дала мне полезные ответы на некоторые вопросы по поводу команды, которые задавал сам себе накануне последнего тура.

— А на пресс-конференцию не пришли по объективным причинам?

— После финального свистка мне было не пробиться в конференц-зал. Мне туда, а журналистам оттуда — ко мне. Так что это действительно объективный фактор. Возникла такая жуткая суматоха, что проведение пресс-конференции оказалось невозможным.

— Давайте все-таки вернемся вопросу о том, насколько успех туляков помог им перед стыками в плане психологии?

— Могу предположить, что после громкой и заслуженной победы над действующими чемпионами «Арсенал» получил дополнительный заряд уверенности в своих силах. Это было бы логично.

АЛЕНИЧЕВ ПРИСЛАЛ СМС ПОСЛЕ ТУЛЫ

— Всех интересует, кто уйдет из «Спартака» и кто придет. Расскажете последние новости?

— Понимаю, что это горячие темы, но такую информацию обычно сообщает клуб, а не тренер. Это нормальная практика. Могу только сказать, что работа по трансферам идет постоянно, а я все время нахожусь на связи с руководством «Спартака». Но подробностей от меня не ждите.

— Об уходе защитника Маурисиу объявлено официально. Почему не воспользовались опцией о выкупе прав после окончания аренды? Это ваше личное решение?

— Совместное. И не вижу здесь никакой сенсации. Мы пришли к такому выводу, и это внутреннее дело клуба. Когда игрока берут в аренду, то это вовсе не означает, что в итоге его обязательно должны потом приобрести. При этом важно сказать, что Маурисиу — профессионал высокого уровня, и он внес свою лепту в нашу общую победу. Могу только поблагодарить бразильца за время, проведенное в «Спартаке», и отметить, что ему пришлось нелегко, потому что несколько раз пришлось выходить не на своей привычной позиции. Но так было нужно команде — и Маурисиу не подвел.

— Про трансферы вы говорить не хотите, а предстоят ли изменения в тренерском штабе?

— Предполагается, что они произойдут. В новом сезоне предстоит выступать на три фронта, а тренеров пока слишком мало для такой нагрузки. Так что в моем штабе действительно могут появиться новые лица.

— Это будут российские специалисты или итальянские?

— Итальянские.

— Когда они приступят к работе?

— Надеюсь, что уже в середине июня на первом сборе. Кстати, первый этап подготовки пройдет в Москве, и надеюсь, что я с помощниками сумеем побывать на матчах Кубка конфедераций.

— Можете назвать имена своих новых ассистентов?

— Всему свое время. Ведь официальной информации от клуба об этих назначениях еще не было.

— Тогда расскажите — как проходит отпуск? Что скажете о встрече на родине в ранге чемпиона России?

— Каникулы получаются насыщенными, а в Италии меня встретили великолепно. Семья и друзья устроили такой теплый прием в Бергамо, что потрясен до глубины души: приготовили большой сюрприз, который забыть невозможно. И я в очередной раз убедился, как мне повезло с близкими, ну, а про родных и говорить не приходится! Очень рад, что за один вечер увиделся со столькими дорогими мне людьми — это дало уйму энергии.

— В плотном графике вы нашли время посетить Генеральное консульство РФ в Милане. В футбол там не играли, как недавно на дне рождения у министра иностранных дел Сергея Лаврова?

— Нет, на этот раз не довелось (смеется). Да, синьор Лавров — большой поклонник «Спартака», это правда. А вот синьор Александр (Генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде. — Прим. Г. К.) болеет за другую команду. Но это не помешало нам быстро найти общий язык и темы для разговора. Я благодарен вашему консульству за профессиональную и человеческую помощь, ведь «Спартак» и Москва — мой первый опыт работы и проживания за границей. А это, как оказалось, имеет свою особую специфику во всех смыслах, начиная с визовой поддержки.

— У меня остались два заключительных вопроса особой важности. Может быть, хотя бы на них ответите без утайки?

— Посмотрим… Задавайте!

— Прислал ли после Дмитрий Аленичев встречи в Туле смс с поздравлениями с победой в чемпионате России?

— Да.

— Детали сообщения раскроете?

— Нет. Это наше личное дело. Но я, разумеется, поблагодарил его за поздравления.

— Второй вопрос. Вы подарили музею «Спартака» свой галстук?

— Да. Сам уже не успевал заехать, поэтому отдал галстук водителю, а он уже передал его директору музея Алексею Матвееву.