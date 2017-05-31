Массимо Каррера: Манчини захочет забрать у «Спартака» золото
До выхода «Спартака» из отпуска остается еще две недели. Но главный тренер
красно-белых, который проводит отпуск на родине, уже думает о будущем сезоне. В Италии с ним встретился Георгий КУДИНОВ — консультант по спорту и туризму при Генконсульстве РФ в Милане.
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РАД, ЧТО РОБЕРТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В РОССИИ
— Совсем скоро в РФПЛ станет на одного главного тренера с Апеннин больше — «Зенит» примет Роберто Манчини. Что скажете о нем?
— Мы из одного футбольного поколения, так что знакомы уже тысячу лет. Если не ошибаюсь, первый раз столкнулись на поле еще в конце 80-х — кажется, в Кубке Италии. Роберто был одним из самых ярких и самобытных атакующих игроков нашего времени, звездой серии А, которая на тот момент была сильнейшим чемпионатом в мире. Манчини футболист взял целый ряд престижных трофеев.
— А как насчет
— В этом качестве он несколько раз выигрывал чемпионат Италии, становился первым и в Англии. Эти достижения говорят сами за себя, а ведь есть и другие. То, что «Зенит» выбрал такого сильного специалиста, еще раз подтверждает престиж и силу итальянской школы. Роберто ее достойный представитель, и я рад, что он тоже будет работать в России. Его появление добавит РФПЛ престижа и поднимет интерес к лиге в Италии. А сам Манчини получит новый жизненный опыт. Разумеется, Роберто захочет отобрать золото, но станем отстаивать его всеми силами. Стать первым сложно, а выиграть два чемпионата подряд еще труднее. Но «Спартак» на то и «Спартак», чтобы ставить перед собой только максимальные задачи.
— Насколько опасен для вашей команды приход амбициозного Манчини к одному из главных конкурентов?
— Не думаю, что вы правильно ставите вопрос. Контракт Роберто с «Зенитом» — дело клуба и тренера, а также плюс для всей
— Вы много раз играли против Манчини и наверняка сталкивались с ним в дни матчей, когда он уже стал тренером. А доводилось ли общаться вне поля?
— (После паузы.) Нет, в обычной жизни с ним вроде бы не пересекались, не припоминаю такого. Зато теперь наверняка увидимся, Россия же — маленькая страна (смеется).
ВОЗЬМЕМ РЕВАНШ У ХАБАРОВСКА
— Ценю ваш юмор. А вы, кстати, в курсе, что ваш «любимый» Хабаровск, в прошлом году сенсационно выбивший «Спартак» из Кубка, вышел в РФПЛ? Так что вам еще как минимум один раз точно придется лететь на Дальний Восток.
— Зато появляется возможность взять реванш! Та поездка меня многому научила в плане подготовки к таким матчам, так что опыт теперь есть. Хорошо бы только, чтобы встреча в Хабаровске не пришлась на неделю, когда нам играть в Лиге чемпионов. Вот тогда нагрузка с учетом расстояния и сменой часовых поясов окажется очень приличной. Впрочем, что будет, то будет, — какой смысл сейчас гадать? Придет время — станем готовиться с учетом ошибок, допущенных в прошлый раз.
— «СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ, а «Арсенал», который разгромил вас в последнем туре, в стыковых матчах отстоял право выступать в
— Начну со второго вопроса. Состав определял из уважения к «Спартаку» и всему чемпионату. Ребята, добывшие титул, должны привыкать играть на максимуме в любой ситуации, в том числе до, во время и после праздника. Нельзя делить матчи на важные и проходные. Мне действительно хотелось победить во всех трех встречах на финише и набрать рекордное количество очков. Понимаете, достигнув одной цели, необходимо ставить перед собой новую, иначе не выработать чемпионский характер!
А представьте, что началось бы, если бы я выставил дублеров против соперника, которому очки нужны как воздух. Наверняка нашлись бы те, кто сказал, что «Спартак» помогает в борьбе за выживание одним, создавая проблемы другим. Скажу больше: не жалею, что выставил именно такой состав, сделал бы это еще раз!
Ребята всегда должны ощущать ответственность за результат и понимать, что игроки «Спартака» всегда под особым прицелом. Почему мы уступили, да еще с таким счетом? Потому что «Арсенал» оказался мотивированнее и злее. Тула — молодцы, а нам есть над чем работать. И эта встреча дала мне полезные ответы на некоторые вопросы по поводу команды, которые задавал сам себе накануне последнего тура.
— А на
— После финального свистка мне было не пробиться в
— Давайте
— Могу предположить, что после громкой и заслуженной победы над действующими чемпионами «Арсенал» получил дополнительный заряд уверенности в своих силах. Это было бы логично.
АЛЕНИЧЕВ ПРИСЛАЛ СМС ПОСЛЕ ТУЛЫ
— Всех интересует, кто уйдет из «Спартака» и кто придет. Расскажете последние новости?
— Понимаю, что это горячие темы, но такую информацию обычно сообщает клуб, а не тренер. Это нормальная практика. Могу только сказать, что работа по трансферам идет постоянно, а я все время нахожусь на связи с руководством «Спартака». Но подробностей от меня не ждите.
— Об уходе защитника Маурисиу объявлено официально. Почему не воспользовались опцией о выкупе прав после окончания аренды? Это ваше личное решение?
— Совместное. И не вижу здесь никакой сенсации. Мы пришли к такому выводу, и это внутреннее дело клуба. Когда игрока берут в аренду, то это вовсе не означает, что в итоге его обязательно должны потом приобрести. При этом важно сказать, что Маурисиу — профессионал высокого уровня, и он внес свою лепту в нашу общую победу. Могу только поблагодарить бразильца за время, проведенное в «Спартаке», и отметить, что ему пришлось нелегко, потому что несколько раз пришлось выходить не на своей привычной позиции. Но так было нужно команде — и Маурисиу не подвел.
— Про трансферы вы говорить не хотите, а предстоят ли изменения в тренерском штабе?
— Предполагается, что они произойдут. В новом сезоне предстоит выступать на три фронта, а тренеров пока слишком мало для такой нагрузки. Так что в моем штабе действительно могут появиться новые лица.
— Это будут российские специалисты или итальянские?
— Итальянские.
— Когда они приступят к работе?
— Надеюсь, что уже в середине июня на первом сборе. Кстати, первый этап подготовки пройдет в Москве, и надеюсь, что я с помощниками сумеем побывать на матчах Кубка конфедераций.
— Можете назвать имена своих новых ассистентов?
— Всему свое время. Ведь официальной информации от клуба об этих назначениях еще не было.
— Тогда расскажите — как проходит отпуск? Что скажете о встрече на родине в ранге чемпиона России?
— Каникулы получаются насыщенными, а в Италии меня встретили великолепно. Семья и друзья устроили такой теплый прием в Бергамо, что потрясен до глубины души: приготовили большой сюрприз, который забыть невозможно. И я в очередной раз убедился, как мне повезло с близкими, ну, а про родных и говорить не приходится! Очень рад, что за один вечер увиделся со столькими дорогими мне людьми — это дало уйму энергии.
— В плотном графике вы нашли время посетить Генеральное консульство РФ в Милане. В футбол там не играли, как недавно на дне рождения у министра иностранных дел Сергея Лаврова?
— Нет, на этот раз не довелось (смеется). Да, синьор Лавров — большой поклонник «Спартака», это правда. А вот синьор Александр (Генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде. — Прим. Г. К.) болеет за другую команду. Но это не помешало нам быстро найти общий язык и темы для разговора. Я благодарен вашему консульству за профессиональную и человеческую помощь, ведь «Спартак» и Москва — мой первый опыт работы и проживания за границей. А это, как оказалось, имеет свою особую специфику во всех смыслах, начиная с визовой поддержки.
— У меня остались два заключительных вопроса особой важности. Может быть, хотя бы на них ответите без утайки?
— Посмотрим… Задавайте!
— Прислал ли после Дмитрий Аленичев встречи в Туле смс с поздравлениями с победой в чемпионате России?
— Да.
— Детали сообщения раскроете?
— Нет. Это наше личное дело. Но я, разумеется, поблагодарил его за поздравления.
— Второй вопрос. Вы подарили музею «Спартака» свой галстук?
— Да. Сам уже не успевал заехать, поэтому отдал галстук водителю, а он уже передал его директору музея Алексею Матвееву.
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