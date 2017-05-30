Леонид Федун: Жирков выполнил свою задачу и заканчивает работу в «Спартаке»

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Руководитель поблагодарил своего коллегу за успешный результат.

— Я ушел с медиасцены практически на год, — сказал Федун. — Мне была присуща эмоциональность. Я лез во все детали. Думал, что от этого будет польза. Оказалось, что это совсем не так. Иногда нужен трезвый взгляд со стороны, чтобы остановить меня.

Такой человек нашелся — это Александр Жирков. Это очень успешный руководитель. Он согласился заниматься «Спартаком» до момента чемпионства. Сегодня могу сказать, что он эту задачу выполнил. С 1 июня он заканчивает работу.

Как ранее сообщал «СЭ», вместо Александра Жиркова в совет директоров красно-белых в качестве заместителя председателя войдет вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов. Жирков решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Таким образом, Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы «Спартака».

После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и — Измайлов.