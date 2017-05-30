Манчини в «Зените». Что известно на данный момент

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

О том, что Манчини является главным кандидатом, «СЭ» сообщил 26 мая — первым из российских СМИ. О вероятном увольнении Мирчи Луческу наше изданное сообщило 9 мая. Луческу был отправлен в отставку в воскресенье, 28 мая. Манчини подписался на страницу «Зенита» в Инстаграме в день объявления об отставке Луческу и вскоре вылетел в Россию.

В понедельник итальянский специалист побывал в офисе «Газпрома» в Москве и пообщался с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Далее его ждут в Петербург, где будет подписан контракт с невским клубом.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ «ЗЕНИТА» ИЗ ИТАЛИИ

Sky Italia утверждает: руководство «Зенита» при поиске главного тренера рассматривало кандидатуры Маурицио Сари из «Наполи» и Эусебио Ди Франческо, который этим летом, скорее всего, покинет «Сассуоло».

Ди Франческо руководит «Сассуоло» с 2012 года. Под его руководством команда вышла в серию A, а в сезоне-2015/16 стала шестой и пробилась в Лигу Европы. В прошедшем чемпионате «Сассуоло» финишировал 12-м.

Сарри возглавил «Наполи» в 2015 году и занял с ним в минувшем сезоне третье место.

СКОЛЬКО БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ШТАБ МАНЧИНИ

По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 — 6 человек) составят около 7 — 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов — зарплата главного тренера.

Договор планируется подписать по схеме «2+1». Любопытно, что аналогичный же контракт в мае прошлого года заключили и с Луческу.

КТО БУДЕТ ПОМОГАТЬ МАНЧИНИ

Ассистентом Манчини должен стать Фаусто Сальсано, который уже исполнял подобную роль в «Интере» (2004−2008 и 2014−2016), «Манчестер Сити» (2009−2013) и «Галатасарае» (2013−2014), когда с этими командами работал экс-хавбек сборной Италии.

В тренерский штаб «Зенита» может войти Габриеле Ориали, утверждает Саlcionews24.com. 64-летний специалист возглавит делегацию юношеской сборной Италии на чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года.

Манчини считает, что Ориали способен наладить отношения между командой и руководством. Ранее специалист занимал должность технического директора по трансферным вопросам в «Интере». Также к чемпиону мира 1982 года проявляет интерес «Челси» и все тот же «Интер».

КАКИЕ БУДУТ ТРАНСФЕРЫ

«Трансферная кампания “Зенита” будет агрессивной», — заявил в интервью «СЭ» на следующий день после пятничного назначения генеральным директором невского клуба Сергей Фурсенко. С возвращением в руководство «Зенита» его бывшего президента сине-бело-голубые активизировали поиск главного тренера.

С приходом Манчини «Зенит» ждут громкие трансферы. Приоритетные цели — центральный защитник и футболист в середину поля, однако могут быть усилены и другие позиции. В команде появятся новые звезды из Европы, ведется работа и на российском рынке.

ЧТО УЖЕ СКАЗАЛ МАНЧИНИ

— Я встретился и познакомился с руководителями «Зенита». На данный момент это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни, — приводит Tuttosport слова Манчини. — Возможность для переезда в Россию у меня есть. Спрашивал ли я совета у бывшего тренера «Зенита» Спаллетти? На данный момент не спрашивал.