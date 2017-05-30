Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29922429/
30 мая 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона

Власти Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона. Сине-бело-голубые будут возводить арену за собственный счёт.

Власти <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> выделили Зениту землю для строительства нового стадиона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на первого зампреда комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николая Растворцева, «Зенит» ещё в 2013 году обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию во Фрунзенском районе. В 2015 году клуб разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии.

«Зенит» собирается построить стадион на 20 тыс. мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.

Растворцев подчеркнул, что бюджет Санкт-Петербурга не предполагает трат на новый стадион «Зенита». «Реализация концепции является коммерческим инвестиционным проектом «Зенита». Таким образом, вопросы, связанные с выбором подрядной организации, уточнением объёмно-планировочных решений, источников финансирования и стоимости работ по реализации концепции, относятся исключительно к компетенции «Зенита», — сообщил Растворцев.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото