Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона

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Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на первого зампреда комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николая Растворцева, «Зенит» ещё в 2013 году обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию во Фрунзенском районе. В 2015 году клуб разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии.

«Зенит» собирается построить стадион на 20 тыс. мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.