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30 мая 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Иванов продлил контракт с «Тереком»

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полузащитник Олег Иванов подписал новое соглашение с футбольным клубом «Терек» на три года. Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов в своем Instagram.

Предыдущий контракт полузащитника с грозненским клубом истекал в конце этого сезона. Увеличить
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«Хочу поделиться новостью, которую ждали любители футбола и болельщики “Терека” в особенности: сегодня контракт с “Тереком” продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов, — написал Даудов. — Он рассчитан еще на три года. Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта — это дело времени».

Предыдущий контракт Иванова истекал в конце этого сезона.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 22 матча за «Терек», в которых забил один мяч.

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