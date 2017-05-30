«Урал» не планирует отпускать футболиста Ильина из команды
Футбольный клуб «Урал» не планирует отпускать нападающего команды Владимира Ильина, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер команды Александр Тарханов.
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Ильин перешел в «Урал» из краснодарской «Кубани» во время паузы в чемпионате России в сезоне-2016/17. 25-летний форвард сыграл 15 матчей за клуб из Екатеринбурга, в которых отличился шесть раз.
«Ильин остается в клубе и отпускать никуда мы его не собираемся», — сказал Тарханов по телефону.
«Урал» по итогам сезона занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, а в Кубке России дошел до финала, где уступил московскому «Локомотиву».
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