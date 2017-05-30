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30 мая 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шляхтин: ФК «Крылья Советов» выбирает тренера из пяти кандидатур, решение будет в среду

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Крылья Советов» рассматривает пять кандидатур на пост главного тренера команды, окончательное решение будет принято в среду. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

Крылья Советов заняли предпоследнее 15-е место в Российской футбольной <nobr>премьер-лиге</nobr> в сезоне-2016/17 и покинули элитный дивизион. Увеличить
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«Решение еще не принято. У нас на пост главного тренера претендуют пять кандидатур. Завтра определимся», — сказал Шляхтин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на пост главного тренера «Крыльев Советов» претендуют текущий наставник самарцев Вадим Скрипченко, тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов, бывший главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов, а также бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Сергей Ташуев.

«Крылья Советов» заняли предпоследнее, 15-е место в Российской футбольной премьер-лиге в сезоне-2016/17 и покинули элитный дивизион. Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена, затем в начале ноября команду возглавил Скрипченко.

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