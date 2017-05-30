Шляхтин: ФК «Крылья Советов» выбирает тренера из пяти кандидатур, решение будет в среду

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«Решение еще не принято. У нас на пост главного тренера претендуют пять кандидатур. Завтра определимся», — сказал Шляхтин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на пост главного тренера «Крыльев Советов» претендуют текущий наставник самарцев Вадим Скрипченко, тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов, бывший главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов, а также бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Сергей Ташуев.