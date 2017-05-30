Манчини рассказал, что не советовался по поводу «Зенита» с бывшим тренером клуба Спаллетти

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Зенит» расторг контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу. По данным СМИ, Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Я встретился и познакомился с руководителями “Зенита”, — сказал он. — Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию есть. Совета у Спаллетти на данный момент я не спрашивал».

«Зенит» в прошедшем сезоне дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл по сумме двух матчей уступил бельгийскому «Андерлехту», а чемпионат страны завершил на третьем месте.

Последним местом работы Манчини был итальянский «Интер», который он возглавлял в 2004—2008, 2014−2016 годах. Также он работал в итальянских «Лацио» и «Фиорентине», английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае». Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.