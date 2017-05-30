«Амкар» сообщил о продлении контракта с одним из самых талантливых воспитанников

Об этом говорится на официальном сайте команды.

Игрок и клуб продлили свои отношения ещё на три года. Вадим Чухланцев отыграл в молодёжной команде красно-чёрных пять сезонов. За это время полузащитник провёл 88 матчей молодёжного первенства России и забил в них 13 мячей, причем 6 — в сезоне 2016/17.

В российском молодёжном первенстве «Амкар» занял 16-е место.