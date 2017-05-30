«Амкар» сообщил о продлении контракта с одним из самых талантливых воспитанников
20-летний полузащитник Вадим Чухланцев, считающийся одним из самых талантливых воспитанников пермской футбольной школы, подписал новое соглашение с «Амкаром».
Об этом говорится на официальном сайте команды.
Игрок и клуб продлили свои отношения ещё на три года. Вадим Чухланцев отыграл в молодёжной команде
В российском молодёжном первенстве «Амкар» занял 16-е место.
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