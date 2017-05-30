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30 мая 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» сообщил о продлении контракта с одним из самых талантливых воспитанников

20-летний полузащитник Вадим Чухланцев, считающийся одним из самых талантливых воспитанников пермской футбольной школы, подписал новое соглашение с «Амкаром».

Об этом говорится на официальном сайте команды.

Игрок и клуб продлили свои отношения ещё на три года. Вадим Чухланцев отыграл в молодёжной команде красно-чёрных пять сезонов. За это время полузащитник провёл 88 матчей молодёжного первенства России и забил в них 13 мячей, причем 6 — в сезоне 2016/17.

В российском молодёжном первенстве «Амкар» занял 16-е место.

Амкар
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